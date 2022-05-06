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Новости Война
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Авиация РФ уже несколько недель не входит в зону действия украинского ПВО, - Воздушные силы ВСУ

літак,авіація,російська,підбитий

Российская авиация уже несколько недель не входит в зону действия украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день боевая авиация противника не заходит в зону действия нашей противовоздушной обороны, так же не входит в столкновение с нашими истребителями, а только действует там, где уже временно подконтрольна ей территория, которую они насытили средствами противовоздушной обороны. Речь идет о Донецкой области, Луганщине, Херсонской области, на востоке страны", - сказал Игнат на брифинге в Медиацентре "Украина" в пятницу.

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Он отметил, что этого удалось достичь благодаря тому, что в первые недели войны враг понес серьезные потери.

"На сегодняшний день почти 200 самолетов врага разных типов поражены, также более 150 вертолетов, немало БПЛА и крылатых ракет. Враг понес ощутимые для него потери, это современные, новые самолеты, пилоты, которые погибли, получили ранения. Поэтому враг изменил тактику действий и уже несколько недель не входит в воздушное пространство, которое мы контролируем", - подчеркнул Игнат.

Спикер уточнил, что "основной грозой" для вражеской авиации являются зенитные ракетные комплексы Бук-М1 и С-300.

"Нам сегодня нужны самолеты, имеющие мощные радары, мощные ракеты, которые могут видеть противника в 100 км, и ракеты, которые могут запускаться на такое расстояние, ракеты, имеющие активные головки самонаведения, имеют системы радиоэлектронной борьбы", - рассказал Игнат.

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За його словами, йдеться про винищувачі F-15 та F-16 певних модифікацій, які українські пілоти зможуть опанувати.

"Якщо з'явиться такий літак, F-15 чи F-16, який зможе нарівні протистояти літакам Росії, це кардинально змінить розклад сил", - вважає Ігнат.

Спікер також зазначив, що Україна потребує комплексів NASAMS і Patriot.

"На сьогодні нам потрібен був би такий комплекс, як норвезько-американський NASAMS, озброєний американськими ракетами AMRAAM-120, які можуть у таких умовах війни, в умовах обстановки, в якій ми опинилися, надзвичайно ефективно протидіяти російській авіації, оскільки комплекс мобільний... Якщо говорити про подальшу перспективу, безумовно, ми дуже хотіли б мати на озброєнні такий американський комплекс, як Patriot, який є одним із найкращих у світі зразків", - пояснив спікер.

авиация (2844) россия (96125) Воздушные силы (2404)


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Топ комментарии
+17
Непогано було б щоб 200 ювілейний був пригнаний за нагороду.
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06.05.2022 14:40 Ответить
+12
ну може цей комплекс, Patriot, ми і отримаємо колись, але буде дуже запізно, вся Україна вже буде лежати в руїнах, люди виїдуть за кордон без намірів повернутися, а західні політики будуть безкінечно домовлятися про нафтове ємбарго і шукати лазівки, щоб і надалі торгувати з рашею...
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06.05.2022 14:42 Ответить
+8
А Гуляйполе і Оріхів, це що СТРАРТРЕКИ І СТІНГЕРИ ДЕ!???
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06.05.2022 14:37 Ответить
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Була інфа,що пілоти відмовляються
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06.05.2022 14:37 Ответить
А Гуляйполе і Оріхів, це що СТРАРТРЕКИ І СТІНГЕРИ ДЕ!???
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06.05.2022 14:37 Ответить
Що таке «стартреки»?
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06.05.2022 14:47 Ответить
Старстрики здесь опечатка
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06.05.2022 14:49 Ответить
Там нема "зони дії українського ППО" - вона обмежується Києвом і областю.
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06.05.2022 14:59 Ответить
не треба так волати, і розводити "всєпропальщіну". Кацольотів там нема.
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06.05.2022 14:59 Ответить
Ну так хіба це я розвожу, це ГОЛОВА Запорізької ОВА кіпішує, ми зі сказаного задаємо питання!!
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06.05.2022 15:09 Ответить
Армія РФ активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю та Оріхову в Запорізькій області.

Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/zoda_gov_ua/7431 пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації . Джерело:
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06.05.2022 15:19 Ответить
Отож!
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06.05.2022 15:30 Ответить
це питання до пресцентру ОВА. Взагалі, коли ******* із смерчей та ураганів з артою по одному нещасному селищу, то зазвичай здаєтья, що прилетіла вся стратегічна авіація з Каспія.
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06.05.2022 15:33 Ответить
Авіація РФ уже кілька тижнів не входить до зони дії української ППО, - сцыкуны
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06.05.2022 14:37 Ответить
Непогано було б щоб 200 ювілейний був пригнаний за нагороду.
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06.05.2022 14:40 Ответить
Можна поштову марку випустити!
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06.05.2022 15:20 Ответить
ну може цей комплекс, Patriot, ми і отримаємо колись, але буде дуже запізно, вся Україна вже буде лежати в руїнах, люди виїдуть за кордон без намірів повернутися, а західні політики будуть безкінечно домовлятися про нафтове ємбарго і шукати лазівки, щоб і надалі торгувати з рашею...
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06.05.2022 14:42 Ответить
Деньги нужно было вкладывать в южмашевский "кильчень", в "дніпро" КБ "Луч", а не в асфальт. Поэтому будет лежать в руинах, поэтому юг Украины, поэтому Мариуполь ..... За этим всем уже все давно забыли, как умирали от отсутствия элементарных концентраторов... Счёт не будет выставлен. Будет вручение нобелевской премии мира, и в самом худшем случае - президентская пенсия в Форте дей Марми...
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06.05.2022 17:50 Ответить
Истребители вряд ли летают .Cкорее всего это крылатые ракеты
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06.05.2022 14:50 Ответить
Брехня
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06.05.2022 15:48 Ответить
А как мы их тогда сбиваем чуть ли не каждый день?
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06.05.2022 14:48 Ответить
уражені, це не тільки "сбіваем", а загалом з різного рівня пошкодженими
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06.05.2022 15:06 Ответить
На линии фронта. Если что, ни один идиот С-300 не потащит ближе 40-50км от линии фронта. Даже кацапы себе такого не позволяют, хоть у них их как грязи. Но это род войск ПВО, а ещё есть армейские подразделения, оснащенные теми же стингерами, они как раз на линии фронта и работают.
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06.05.2022 15:43 Ответить
Так шо, 200шт до 9 мая небуде плєшивому в подарунок?
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06.05.2022 14:54 Ответить
Зато ракеты гуляют как у себя дома

Либо ПВО их не видит, либо хз
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06.05.2022 14:56 Ответить
Авжеж ракету знешкодити набагато складніше ніж літак!!
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06.05.2022 15:49 Ответить
Ну так потому ракетами и херачат

И толку тогда от ПВО, которая ждёт самолёты, а они не прилетают, зато прилетают ракеты и наносят урон ?!
То есть это конечно хорошо, что самолётов нет, но ощутимо легче от этого не становится.
Особенно если учесть, что и бук1 и с300 ну согласитесь - морально устарели

Нужно что-то поновее
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06.05.2022 17:47 Ответить
Гуляй-Поле авиацией бомбят.
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06.05.2022 15:02 Ответить
Бо дуже дороге задоволення, якщо кожен день втрачати літак за 25-35 мільйонів долларів!
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06.05.2022 15:07 Ответить
Треба розширювати ППО!!!
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06.05.2022 15:12 Ответить
Так надо расширить зону, чтобы входила! Зачем заставлять их ждать! Томятся ребята!
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06.05.2022 15:15 Ответить
Якщо в когось є можливість, заберіть будь ласка котика з Бородянки. Йому терміново потрібна допомога лікарів. Він загине... Знаходиться на вул. Центральна біля ринку.
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06.05.2022 15:15 Ответить
Оцінка якості дій системи ППО це як раз таки не кількість збитих ворожих літаків, а їх відсутність у нашому небі.
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06.05.2022 15:31 Ответить
А шо такое молебны уже не помогают?
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06.05.2022 15:35 Ответить
за вчора збили 3 літаки. як їх виловили??? якщо в зону враження нашого ППО вони не входять і не вступають в контакт з нашими винищувачами - загадка.
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06.05.2022 15:39 Ответить
Стингерами с земли, прямо над войсками на линии фронта. Это делают не войска ПВО, это делает пехота.
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06.05.2022 15:45 Ответить
стінгерами, напевне.
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06.05.2022 15:58 Ответить
Увы,пиндеж и провокация... над Северском, Лиманом (Дон.область) свободно летают и безнаказанно обстреливают ВСУ. Где оно, это гребаное ПВО ????
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06.05.2022 15:55 Ответить
за 70км, не менше, від лінії фронту. А то й всі двісті. Тому над нею наші ПВО не дістають.
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06.05.2022 16:00 Ответить
Київ та Київська область -дев'ять ліній оборони...шоб мажори могли спокійно в нічних клубах погоцати..
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06.05.2022 17:59 Ответить
ссат значит уважают!
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06.05.2022 16:08 Ответить
А чому ж, так, стидаються, чи шо? Та заходьте вже, не топчіться на порозі.
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06.05.2022 16:12 Ответить
Надюху Савченко ссуця,- все ж таки Герой України за штурвалом ...
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06.05.2022 16:44 Ответить
Ну то може розширити ту зону?
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06.05.2022 17:59 Ответить
 
 