Авиация РФ уже несколько недель не входит в зону действия украинского ПВО, - Воздушные силы ВСУ

Российская авиация уже несколько недель не входит в зону действия украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день боевая авиация противника не заходит в зону действия нашей противовоздушной обороны, так же не входит в столкновение с нашими истребителями, а только действует там, где уже временно подконтрольна ей территория, которую они насытили средствами противовоздушной обороны. Речь идет о Донецкой области, Луганщине, Херсонской области, на востоке страны", - сказал Игнат на брифинге в Медиацентре "Украина" в пятницу.

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Он отметил, что этого удалось достичь благодаря тому, что в первые недели войны враг понес серьезные потери.

"На сегодняшний день почти 200 самолетов врага разных типов поражены, также более 150 вертолетов, немало БПЛА и крылатых ракет. Враг понес ощутимые для него потери, это современные, новые самолеты, пилоты, которые погибли, получили ранения. Поэтому враг изменил тактику действий и уже несколько недель не входит в воздушное пространство, которое мы контролируем", - подчеркнул Игнат.

Спикер уточнил, что "основной грозой" для вражеской авиации являются зенитные ракетные комплексы Бук-М1 и С-300.

"Нам сегодня нужны самолеты, имеющие мощные радары, мощные ракеты, которые могут видеть противника в 100 км, и ракеты, которые могут запускаться на такое расстояние, ракеты, имеющие активные головки самонаведения, имеют системы радиоэлектронной борьбы", - рассказал Игнат.

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За його словами, йдеться про винищувачі F-15 та F-16 певних модифікацій, які українські пілоти зможуть опанувати.

"Якщо з'явиться такий літак, F-15 чи F-16, який зможе нарівні протистояти літакам Росії, це кардинально змінить розклад сил", - вважає Ігнат.

Спікер також зазначив, що Україна потребує комплексів NASAMS і Patriot.

"На сьогодні нам потрібен був би такий комплекс, як норвезько-американський NASAMS, озброєний американськими ракетами AMRAAM-120, які можуть у таких умовах війни, в умовах обстановки, в якій ми опинилися, надзвичайно ефективно протидіяти російській авіації, оскільки комплекс мобільний... Якщо говорити про подальшу перспективу, безумовно, ми дуже хотіли б мати на озброєнні такий американський комплекс, як Patriot, який є одним із найкращих у світі зразків", - пояснив спікер.