Авиация РФ уже несколько недель не входит в зону действия украинского ПВО, - Воздушные силы ВСУ
Российская авиация уже несколько недель не входит в зону действия украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день боевая авиация противника не заходит в зону действия нашей противовоздушной обороны, так же не входит в столкновение с нашими истребителями, а только действует там, где уже временно подконтрольна ей территория, которую они насытили средствами противовоздушной обороны. Речь идет о Донецкой области, Луганщине, Херсонской области, на востоке страны", - сказал Игнат на брифинге в Медиацентре "Украина" в пятницу.
Он отметил, что этого удалось достичь благодаря тому, что в первые недели войны враг понес серьезные потери.
"На сегодняшний день почти 200 самолетов врага разных типов поражены, также более 150 вертолетов, немало БПЛА и крылатых ракет. Враг понес ощутимые для него потери, это современные, новые самолеты, пилоты, которые погибли, получили ранения. Поэтому враг изменил тактику действий и уже несколько недель не входит в воздушное пространство, которое мы контролируем", - подчеркнул Игнат.
Спикер уточнил, что "основной грозой" для вражеской авиации являются зенитные ракетные комплексы Бук-М1 и С-300.
"Нам сегодня нужны самолеты, имеющие мощные радары, мощные ракеты, которые могут видеть противника в 100 км, и ракеты, которые могут запускаться на такое расстояние, ракеты, имеющие активные головки самонаведения, имеют системы радиоэлектронной борьбы", - рассказал Игнат.
За його словами, йдеться про винищувачі F-15 та F-16 певних модифікацій, які українські пілоти зможуть опанувати.
"Якщо з'явиться такий літак, F-15 чи F-16, який зможе нарівні протистояти літакам Росії, це кардинально змінить розклад сил", - вважає Ігнат.
Спікер також зазначив, що Україна потребує комплексів NASAMS і Patriot.
"На сьогодні нам потрібен був би такий комплекс, як норвезько-американський NASAMS, озброєний американськими ракетами AMRAAM-120, які можуть у таких умовах війни, в умовах обстановки, в якій ми опинилися, надзвичайно ефективно протидіяти російській авіації, оскільки комплекс мобільний... Якщо говорити про подальшу перспективу, безумовно, ми дуже хотіли б мати на озброєнні такий американський комплекс, як Patriot, який є одним із найкращих у світі зразків", - пояснив спікер.
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Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/zoda_gov_ua/7431 пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації . Джерело:
Либо ПВО их не видит, либо хз
И толку тогда от ПВО, которая ждёт самолёты, а они не прилетают, зато прилетают ракеты и наносят урон ?!
То есть это конечно хорошо, что самолётов нет, но ощутимо легче от этого не становится.
Особенно если учесть, что и бук1 и с300 ну согласитесь - морально устарели
Нужно что-то поновее