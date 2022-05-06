Путин продолжает отправлять срочников после 4-дневного курса подготовки на войну в Украину, - ГУР
Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
ГУР МО установлено, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. В настоящее время 98 дивизия оккупанта принимает участие в боях на территории Харьковской области.
Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины. Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в неоплачиваемую командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до 2 недель. Озвученная цель – "оказание помощи", - говорится в сообщении.
Украинские разведчики добавляют, что вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ, которые не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.
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А шо... "люди заканчиваются")))!!!
Слава нації!!! Смерть ворогам!!!
"Марафонці йо*бані"!!!
Хоч хтось з них тут є?
Хотів їм тільки сказати:
У 1941 році, совєтській мобілізований проходив мінімум 10 добовий курс навчання.
Розумієте?
Москву захищали, державу рятували, солдат не цінували, але 10 діб навчання все ж таки робили.
Тому, що навіть "Жукови" з "Маліновськими" не були такими ТИПІЛАМИ, як Уйло з Шойгу.