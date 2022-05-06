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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин продолжает отправлять срочников после 4-дневного курса подготовки на войну в Украину, - ГУР

розвідка

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

ГУР МО установлено, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. В настоящее время 98 дивизия оккупанта принимает участие в боях на территории Харьковской области.

Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины. Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в неоплачиваемую командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до 2 недель. Озвученная цель – "оказание помощи", - говорится в сообщении.

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Украинские разведчики добавляют, что вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ, которые не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.

Автор: 

армия РФ (19633) путин владимир (31540) разведка (4193)


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Топ комментарии
+34
Строковики чи не строковики, зайшов на нашу землю зі зброєю - або здайся одразу з повним БК, або помри.
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06.05.2022 14:41 Ответить
+28
всіх на фарш перетворювати. будь-якого віку, ніякої пощади, інакше ми закінчимолсь кількісно ніж русня, вони нічим не гребують, всіх вбивають, чи депортують в росію, дітей як яничарів, жінок чоловіків як робочу силу, якщо ми будемо жувати шмарклі дивлячись на *дозвіл з Заходу). ми закінчимось кількісно раіше!
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06.05.2022 14:38 Ответить
+22
Ще місяць, і буде воювати шАйгу, лАвров, пЄсков, ну може ще лЄніна розбудять в мАвзолеї.....
А шо... "люди заканчиваются")))!!!
Слава нації!!! Смерть ворогам!!!
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06.05.2022 14:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
всіх на фарш перетворювати. будь-якого віку, ніякої пощади, інакше ми закінчимолсь кількісно ніж русня, вони нічим не гребують, всіх вбивають, чи депортують в росію, дітей як яничарів, жінок чоловіків як робочу силу, якщо ми будемо жувати шмарклі дивлячись на *дозвіл з Заходу). ми закінчимось кількісно раіше!
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06.05.2022 14:38 Ответить
Строковики чи не строковики, зайшов на нашу землю зі зброєю - або здайся одразу з повним БК, або помри.
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06.05.2022 14:41 Ответить
це добре. такі "воїни" здатні тільки дохнути та втікати.
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06.05.2022 14:41 Ответить
Ще місяць, і буде воювати шАйгу, лАвров, пЄсков, ну може ще лЄніна розбудять в мАвзолеї.....
А шо... "люди заканчиваются")))!!!
Слава нації!!! Смерть ворогам!!!
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06.05.2022 14:42 Ответить
Вторая армия мира *****. А на Лондон юноармейцев в красной форме будет отправлять.
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06.05.2022 14:42 Ответить
Там щось Зе про травневий шашлик натякав...
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06.05.2022 14:43 Ответить
Недержание?
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06.05.2022 15:59 Ответить
ДА с таким зомбіруваням вони самі ідут їх і посилати не треба
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06.05.2022 14:43 Ответить
Коли воно нарешті здохне?
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06.05.2022 14:45 Ответить
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06.05.2022 15:10 Ответить
Свіноматкі ешо нарожають...
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06.05.2022 14:45 Ответить
а чо такое, а новые унитазы, а почти неношеные трусы, а бабе всего 3 раза стираный бюсгальтер привезти, неужели не прельщают "воинов света"...
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06.05.2022 14:46 Ответить
От мені цікаво: Орки, а як ви думали дійти до Ламаншу, і в якій кількості???
"Марафонці йо*бані"!!!
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06.05.2022 14:46 Ответить
Привезли-сдох- увезли. Зачем четыре дня тратить?
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06.05.2022 14:48 Ответить
В СА срочники и воевали других не было, чем эти лучше и нечего их жалеть.
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06.05.2022 14:48 Ответить
предлагаю их сразу при вручении повесток расстеливать, а то вези их в Украину, форма нужна, оружие, короче возня вся эта ни к чему
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06.05.2022 15:14 Ответить
В СА срочников после недельной подготовки никуда не отправляли,в отличии от нынешних времён с РФ и нашей ТРО
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06.05.2022 17:20 Ответить
Медові хлоп'ята.
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06.05.2022 14:51 Ответить
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06.05.2022 14:51 Ответить
мяса не хватает? рашизм должен быть уничтожен. как минимум на всей территории Украины.
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06.05.2022 14:56 Ответить
КАЦАПИ, АУУУУУ!!!!
Хоч хтось з них тут є?
Хотів їм тільки сказати:
У 1941 році, совєтській мобілізований проходив мінімум 10 добовий курс навчання.
Розумієте?
Москву захищали, державу рятували, солдат не цінували, але 10 діб навчання все ж таки робили.
Тому, що навіть "Жукови" з "Маліновськими" не були такими ТИПІЛАМИ, як Уйло з Шойгу.
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06.05.2022 14:59 Ответить
Блюдо весны: копчёный орковый цыплёнок в панировке...
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06.05.2022 15:04 Ответить
Zombi and Voodoo
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06.05.2022 15:06 Ответить
Свіже м'ясо
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06.05.2022 15:10 Ответить
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06.05.2022 15:11 Ответить
"217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії" - когда то стояли в Украине, в Болграде. Твари позорные, их в 90-е перевели в кацапию, а 219 полк в Житомир. Оба полка ВДВ а какая разница в судьбе.
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06.05.2022 15:12 Ответить
Самкі ще народжають
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06.05.2022 15:14 Ответить
Годзина бл...дь завьот...
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06.05.2022 15:20 Ответить
А что, нормально. День на одну руку, день на вторую, день на одну ногу, день на вторую. Голова уже наполнена говном. Говноборг готов умереть ради унитаза.
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06.05.2022 15:32 Ответить
От і добре. Тільки на біса про це писати? Нехай узагалі цивільних підлітків відправляє.
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06.05.2022 15:43 Ответить
4 дні, то дуже багато.... вистачить інструктажу від сіржанта і смело в бой... на наші кулемети....
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06.05.2022 15:46 Ответить
Срочніков срочно просролчілі
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06.05.2022 15:48 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466558/ https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466558/

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06.05.2022 16:02 Ответить
Того і гляди ВОНО само скоро піде на фронт. Чому б ні, он Герасимов вже спробував і судячи з усього дуже розчарувався у цій війні, бо в українців якісь «Джавеліни» неправильні, не тої системи. Херачать як сказились, усе підряд.
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06.05.2022 16:06 Ответить
Живая сила у рашки странный предмет. Вроде вчера попала на фронт, сегодня ее уже нет.
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06.05.2022 16:21 Ответить
Одна проблема. Вонять будут очень смрадно.
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06.05.2022 17:05 Ответить
Zhestj. Eto kak v poslednije mesjaci nacistskoi armii. Gdje panzerfaustof razdavalji 15-letnim juncam.
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06.05.2022 18:09 Ответить
Нам треба знищити 100 000 московських окупантів і тільки тоді почнуться центробіжні сили,які розірвуть підлу імперію Московію на шматки і настане мир в Україні.
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06.05.2022 20:37 Ответить
 
 