Путин продолжает отправлять срочников после 4-дневного курса подготовки на войну в Украину, - ГУР

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

ГУР МО установлено, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. В настоящее время 98 дивизия оккупанта принимает участие в боях на территории Харьковской области.

Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины. Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в неоплачиваемую командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до 2 недель. Озвученная цель – "оказание помощи", - говорится в сообщении.

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Украинские разведчики добавляют, что вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ, которые не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.