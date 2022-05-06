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Новости Агрессия России против Украины Война
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Риск массированных обстрелов! Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая

ракета,росія,іскандер

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ЦПД при СНБО.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа", - говорится в сообщении .

Также читайте: Враг может прослушивать мобильные телефоны украинцев, - Центр противодействия дезинформации

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Топ комментарии
+23
РНБО умеет успокоить. Изолируйте кремлевского Дерьмака и все будет спокойно.
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06.05.2022 15:25 Ответить
+17
Зелёная власть должна будет ответить за Мариуполь. Это даже не Иловайск, это по факту уже 10 Иловайсков как минимум.
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06.05.2022 16:23 Ответить
+14
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06.05.2022 16:31 Ответить
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Якій саме дезінфомації протидіє центр в цьому оголошенні?
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06.05.2022 15:18 Ответить
иди домой
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06.05.2022 15:21 Ответить
РНБО умеет успокоить. Изолируйте кремлевского Дерьмака и все будет спокойно.
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06.05.2022 15:25 Ответить
А чего он прокремлевский? Я помню история с его якобы поокремлевскостю началась с вброса Пионтковского про агент Козыря. И на этом начало все раздуватся. Никаких докмзательст я нигде не читал. Если у вас имеются предоставте
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06.05.2022 15:40 Ответить
может тебе и фанфурик боярышника...?
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06.05.2022 15:58 Ответить
Сліпий не побаче , глухий не почує......а крємльовський підер иванов тим більше !
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06.05.2022 16:00 Ответить
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06.05.2022 16:31 Ответить
...и папа у него не генерал ГРУ РФ!
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06.05.2022 16:43 Ответить
ЩАССССС!!!
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06.05.2022 17:15 Ответить
9 травня стріляти, напевне, не будуть. А вже 10 почнеться...
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06.05.2022 15:37 Ответить
Здобутки в них є насправді, подивіться скільки території вони взяли з 24 числа

звісно вони хотіли всю Україну поневолити за лічені дні -тижні як Крим колись, і здається ніби "успіху не мали"

Я до чого , а до того , що кожного дня Зеленському потрібно тактовно тиснути на партнерів і союзників про надання зброї важкоі зброї , тільки це врятує Україну
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06.05.2022 15:50 Ответить
Большая вероятность погибнуть под колёсами какого-нибудь пьяного балбеса, чем от этих ихних сраных калибров, кинжалов и искандеров вместе взятых...
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06.05.2022 16:04 Ответить
Водичка и корридор в крым, Херсон с областью, бОльшая часть запорожской обл, почти вся луганская, часть харьковской, Мариуполь - это не здобутки?
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06.05.2022 16:06 Ответить
Водичка в Крым, это особый цинизм бандеровцев!
Пусть вспомнят колаборанты и всплакнут, чего они лишились со своей наРФией. Забыли за 8 лет, как выглядит нормальная вода.
Вспомнили? Ось и добре. ) Далі буде! Все идет по плану!
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06.05.2022 16:15 Ответить
Зелёная власть должна будет ответить за Мариуполь. Это даже не Иловайск, это по факту уже 10 Иловайсков как минимум.
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06.05.2022 16:23 Ответить
Все таки Иловайск, это преступление, я так понимаю. Или по прежнему нет?
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06.05.2022 20:16 Ответить
Я так дивлюсь , тут деякі учаснички форуму , радіють досягненнями
москальні в нашій краіні !

Бач , як вихваляють орків , скукіни виродки 😡
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06.05.2022 16:53 Ответить
Говорити правду - вже злочин?
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06.05.2022 17:03 Ответить
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, жителям Москви і тим , хто планує подорож до окупованого українського Криму ,через Керчинський міст. Український бумеранг дати не повідомляв коли, але не виключено, що саме у ці дні може привітати "руzо рашиzдо"
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06.05.2022 18:33 Ответить
Может наши сподобятся к празднику наконец роз%:*башить Керченский мост? А?
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06.05.2022 19:14 Ответить
Міркую,скоро нас потішить така новина від ЗСУ.
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06.05.2022 20:13 Ответить
...А шашлики від зе для журнаповій на майскійє? а хласа *****? НАКРИЛОСЯ все жабуринням...зара заплАчу, навіть розревуся(.......))))))) Тролінг то такий, не для жаби- воно не чітатєль, а для виборців.Амен..
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06.05.2022 20:10 Ответить
 
 