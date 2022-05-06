Риск массированных обстрелов! Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ЦПД при СНБО.
"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа", - говорится в сообщении .
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+23 Сергей Гусаченко #512260
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звісно вони хотіли всю Україну поневолити за лічені дні -тижні як Крим колись, і здається ніби "успіху не мали"
Я до чого , а до того , що кожного дня Зеленському потрібно тактовно тиснути на партнерів і союзників про надання зброї важкоі зброї , тільки це врятує Україну
Пусть вспомнят колаборанты и всплакнут, чего они лишились со своей наРФией. Забыли за 8 лет, как выглядит нормальная вода.
Вспомнили? Ось и добре. ) Далі буде! Все идет по плану!
москальні в нашій краіні !
Бач , як вихваляють орків , скукіни виродки 😡