Риск массированных обстрелов! Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ЦПД при СНБО.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа", - говорится в сообщении .

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