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На "Азовстали" россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - "Азов". ВИДЕО+ФОТО

азов,обстріл,цивільних

Российские военные из ПТРК подбили на территории завода "Азовсталь" автомобиль, который должен был эвакуировать гражданских.

Об этом сообщает в телеграм-канале отдельный отряд специального назначения "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", - говорится в сообщении.

На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов"https://t.co/Lv82jEPJBb pic.twitter.com/vh1DtjXZd8

— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) May 6, 2022

В результате обстрела погиб один боец, еще шестеро ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - отметили в "Азове".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продолжают штурм "Азовстали". ВИДЕО

Впоследствии были опубликованы фото и видео с места происшествия.

На Азовстали россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - Азов 01
На Азовстали россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - Азов 02

Мариуполь (5724) эвакуация (2102) Азов (800) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+20
твари прОклятые навеки !!!
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06.05.2022 15:55 Ответить
+15
а кацапи не люди...
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06.05.2022 16:02 Ответить
+15
Кацапські кінчені ублюдкі...
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06.05.2022 16:04 Ответить
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твари прОклятые навеки !!!
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06.05.2022 15:55 Ответить
а кацапи не люди...
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06.05.2022 16:02 Ответить
Кацапські кінчені ублюдкі...
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06.05.2022 16:04 Ответить
Імперія кацапстану проклята на віки вже на протязі багатьох сторічч... Тому являють і будуть являти собою біосміття, якості не вирватися з колеса Сансари.
Загиблі герої -характерники- Герої у віках.
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06.05.2022 16:06 Ответить
Леха, а ты ведешь себя как проститутка. Будь мужиком, выйди з прокси, шмара ольгинская. На этот мой коммент купи себе презервативов, чтобы больше проституток шалавных не мог размножать.
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06.05.2022 16:26 Ответить
https://t.me/operativnoZSU_chat/74433 Гляньте що ті тварі наробили
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06.05.2022 16:47 Ответить
Как им удачно удалось показать свое рашистское лицо всем нормальным людям? Это невозможно принять и понять - этот мерзкий оскал и мнимое превосходство своего народа/хотя какой народ-населюки/?
Насильники .быдло ..биомусор((
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06.05.2022 16:49 Ответить
заберите раненых с Азовстали, они не выживут...
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06.05.2022 16:50 Ответить
The show must go on.
To hell with all the dead.
To hell with all who not.
The hell must go on.

The lives - they mean a zilch.
The death is marching on.
And mouths on the TV sets
Keep lying all day long.

The show goes on.
The show must incinerate
The hope to atone.
It must invigorate.

The show went away.
The fire turned to ash.
The hell collects its toll.
But russians cry "**** НАШ"!
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06.05.2022 17:15 Ответить
Зеленский Арестович..где ракеты...🤬🤯

Андрей Турчак, Денис Пушилин и гауляйтер оккупированной Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5712482428779044&id=100000520317799&__cft__[0]=***********-fC47zzbfCS_waD2zoZF26_9qeQD32cJn6tv5ukBd91zUrLBENb1N_8Gk68MdslMUuyPsBX4QaniQwojS3Vrrutox6R2cerftFiZ_RFD9cFmEq9IKkKpYbDOiYWPpNoa6MHjTm_lnNJA6&__tn__=%2CO%2CP-R
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06.05.2022 17:29 Ответить
без медпомощи это ваФЛИ..ЖЕСТЬ
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06.05.2022 18:24 Ответить
 
 