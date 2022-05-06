На "Азовстали" россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - "Азов". ВИДЕО+ФОТО
Российские военные из ПТРК подбили на территории завода "Азовсталь" автомобиль, который должен был эвакуировать гражданских.
Об этом сообщает в телеграм-канале отдельный отряд специального назначения "Азов", передает Цензор.НЕТ.
"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", - говорится в сообщении.
На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов"https://t.co/Lv82jEPJBb pic.twitter.com/vh1DtjXZd8— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) May 6, 2022
В результате обстрела погиб один боец, еще шестеро ранены.
"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - отметили в "Азове".
Впоследствии были опубликованы фото и видео с места происшествия.
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Загиблі герої -характерники- Герої у віках.
Насильники .быдло ..биомусор((
To hell with all the dead.
To hell with all who not.
The hell must go on.
The lives - they mean a zilch.
The death is marching on.
And mouths on the TV sets
Keep lying all day long.
The show goes on.
The show must incinerate
The hope to atone.
It must invigorate.
The show went away.
The fire turned to ash.
The hell collects its toll.
But russians cry "**** НАШ"!
Андрей Турчак, Денис Пушилин и гауляйтер оккупированной Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо.
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