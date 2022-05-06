На "Азовстали" россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - "Азов". ВИДЕО+ФОТО

Российские военные из ПТРК подбили на территории завода "Азовсталь" автомобиль, который должен был эвакуировать гражданских.

Об этом сообщает в телеграм-канале отдельный отряд специального назначения "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб один боец, еще шестеро ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - отметили в "Азове".

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Впоследствии были опубликованы фото и видео с места происшествия.



