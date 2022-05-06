В Украину из Австралии отправлен последний бронетранспортер Bushmaster и партия гаубиц M777, – посол

Последний из бронетранспортеров Bushmaster, переданных Австралией в помощь ВСУ, вылетел в Украину.

Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последний из 20 бронетранспортеров Bushmaster, подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777 покинул Австралию и направляется в Украину", - написал Эдвардс в Twitter.

Посол подчеркнул, что доставку выполняет авиакомпания Antonov Airlines.

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