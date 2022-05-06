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В Украину из Австралии отправлен последний бронетранспортер Bushmaster и партия гаубиц M777, – посол
Последний из бронетранспортеров Bushmaster, переданных Австралией в помощь ВСУ, вылетел в Украину.
Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Последний из 20 бронетранспортеров Bushmaster, подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777 покинул Австралию и направляется в Украину", - написал Эдвардс в Twitter.
Посол подчеркнул, что доставку выполняет авиакомпания Antonov Airlines.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. Фоторепортаж
Топ комментарии
+21 No way #475031
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+13 буков
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Какой ПОСЛЕДНИЙ бронетранспортер? В Австралии их уже не осталось?
Коли звільняти Херсон й Маріуполь принаймні почнуть звільняти тоді повірю що усе доїхати до ЗСУ змогло а не "кроти" з ОП загнали на склад.