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Новости Помощь Украине
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В Украину из Австралии отправлен последний бронетранспортер Bushmaster и партия гаубиц M777, – посол

австралія,бушмастер

Последний из бронетранспортеров Bushmaster, переданных Австралией в помощь ВСУ, вылетел в Украину.

Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последний из 20 бронетранспортеров Bushmaster, подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777 покинул Австралию и направляется в Украину", - написал Эдвардс в Twitter.

Посол подчеркнул, что доставку выполняет авиакомпания Antonov Airlines.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. Фоторепортаж

Австралия (438) оружие (10257)


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Топ комментарии
+21
Австралийцы, на другом конце земли, отправляют все технику, какая у них есть в помощь Украине, а Австрия, европейская страна, рядом и не отправила совсем ничего, ну и Германия еле еле расчехлилась .... как же так
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06.05.2022 16:22 Ответить
+17
Австралійці в основній своїй масі - нащадки британців, а австріяки - це по суті німці. Може тому? Хоча х.з, чому.
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06.05.2022 16:26 Ответить
+13
Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України Джерело:
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06.05.2022 16:32 Ответить
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Австралийцы, на другом конце земли, отправляют все технику, какая у них есть в помощь Украине, а Австрия, европейская страна, рядом и не отправила совсем ничего, ну и Германия еле еле расчехлилась .... как же так
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06.05.2022 16:22 Ответить
тому шо Австрія це філіал ФСБ в Європі, вони 30 років працювали над цим!
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06.05.2022 16:25 Ответить
Австралійці в основній своїй масі - нащадки британців, а австріяки - це по суті німці. Може тому? Хоча х.з, чому.
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06.05.2022 16:26 Ответить
Ну, например, потому ещё, что Австралия не зависит от российских энергоресурсов чуть менее чем никак. Недавно вон даже Китай с углём нагнула.
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06.05.2022 16:28 Ответить
+ англо саксы это не немцо сексы❗Дастиш фантастиш это не про них.
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06.05.2022 16:34 Ответить
Чому останній? Напевне у них ще є...
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06.05.2022 16:23 Ответить
Є. Але це постачання - безкоштовне. Інше озброєння - за гроші...
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06.05.2022 16:27 Ответить
Эй, автор!
Какой ПОСЛЕДНИЙ бронетранспортер? В Австралии их уже не осталось?
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06.05.2022 16:29 Ответить
Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України Джерело:
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06.05.2022 16:32 Ответить
Ми вийшли на друге місто у світі по кількості M777 на озброєнні.
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06.05.2022 16:31 Ответить
Мало!
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06.05.2022 16:50 Ответить
Смотря ещё какие это М777 их несколько модификаций есть .Если это предпоследняя модификация,cтреляющая теми самими управляемыми снарядами Экскалибур ,стреляющая на 40 км или последняя экспериментальная с удлинённым стволом с дальностью стрельбы 70 км то и их должно хватить лишь бы снарядов в достаточном количестве присылали
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06.05.2022 17:19 Ответить
Щось не відчутно.....
Коли звільняти Херсон й Маріуполь принаймні почнуть звільняти тоді повірю що усе доїхати до ЗСУ змогло а не "кроти" з ОП загнали на склад.
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06.05.2022 19:01 Ответить
Сподіваюсь їх побачать хлопці на "0" 🤞а не розберуть СБУ, НГ з Київа, Львова, Вінниці.....
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06.05.2022 18:59 Ответить
гаубицы М три топора
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06.05.2022 19:00 Ответить
сокири
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06.05.2022 20:00 Ответить
 
 