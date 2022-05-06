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Новости Война
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Оккупанты и их родственники о переселенцах в РФ из ОРДЛО:"Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехват СБУ. АУДИО

Россия использовала и "бросила" переселенцев из так называемых "Л/ДНР", которые выехали в РФ, убегая от войны

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - рассказывает жительница Краснодарского края своему мужу-оккупанту. Они вдвоем не сдерживают эмоции и не подбирают слова: "Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Так что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса". Отыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают, отмечают в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Москали - это мерзость": "четкий паца" из Ровно уничтожает оккупантов на Востоке

россия (96125) СБУ (20014) перехват (344)


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Топ комментарии
+60
ну шо даунбасня, допомогла тобі твоя рузкая братія? жери не подавися
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06.05.2022 16:36 Ответить
+41
Вибору без наслідків не буває...
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06.05.2022 16:35 Ответить
+37
катюзі по заслузі.Є гарний малюнок,де зображена стара баба,що молиться на портрет путіна на стіні і кличе-путін пріді.В цю стіну в*їжджає танк,задавлює цю бабу,танкіст виглядає в люк і питає-звалі? У всіх лугандонів руки по лікоть в крові.
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06.05.2022 16:37 Ответить
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"Хай закидають "точками-У" А хто закидає їх ? Рашисти - такі рашисти!
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06.05.2022 16:34 Ответить
Вибору без наслідків не буває...
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06.05.2022 16:35 Ответить
Особенно если с детства свой выбор через жопу делать...
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06.05.2022 16:53 Ответить
ну шо даунбасня, допомогла тобі твоя рузкая братія? жери не подавися
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06.05.2022 16:36 Ответить
Кажуть на вході до пекла теж гарна реклама. За шмат гнилої ковбаси і рідну маму продаси. (вони не вартують співчуття).
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06.05.2022 20:06 Ответить
катюзі по заслузі.Є гарний малюнок,де зображена стара баба,що молиться на портрет путіна на стіні і кличе-путін пріді.В цю стіну в*їжджає танк,задавлює цю бабу,танкіст виглядає в люк і питає-звалі? У всіх лугандонів руки по лікоть в крові.
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06.05.2022 16:37 Ответить
Скуштуйте "рускага міра" ви так за ним плакали)
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06.05.2022 16:38 Ответить
До донбасят починає доходити, що росяінам далеко до рівня життя українського Донбасу? Треба було менше під українську техніку кидатись, і бабок своїх на печі тримати.
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06.05.2022 16:38 Ответить
Їм пофіг
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06.05.2022 16:47 Ответить
Біомаса,нездатна о рефлексії. Тільки:- жратиср...ти, й пиз...ти
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06.05.2022 17:48 Ответить
Хотілося б, почути, що думає з цього приводу "гаспадин" Сивоха...
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06.05.2022 16:38 Ответить
обосцяні штани пере... йому не до розмов...
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06.05.2022 16:43 Ответить
Йому пофіг
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06.05.2022 16:49 Ответить
А,зязюзє...? Ой,вибачайте, він зовсім недумає...
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06.05.2022 17:45 Ответить
гоаорят корыто "адм. макаров" затонуло...., шо там, ниего не слышно?
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06.05.2022 16:41 Ответить
неприкаяна, зомбована, тупа домбасятина... получи своє... в кацапії тих дибілів дороже сміття ніхто не хоче сприймати.
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06.05.2022 16:42 Ответить
Это кацапню в Украину никто не звал. Но кацапне в Украине нравится убивать и марадерить. Поэтому кацапня пи#дует обратно в виде супового набора.
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06.05.2022 16:42 Ответить
Бамбасянє отримують те що заслужили.
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06.05.2022 16:42 Ответить
Кацапи дрьобані , а якого фуя ви припхалися до нас ?

Вам мало своіх засраних територій , то ви вирішили і наші міста і села перетворити в руіни ?

Здохните всі , кляті орки , на нашій землі!
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06.05.2022 16:43 Ответить
мало. вже турчак в херсоні анонсував, що тут тожі навєкі русская зємля.
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06.05.2022 16:45 Ответить
Зрадників не ******* ні де.
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06.05.2022 16:47 Ответить
ниче, привыкнут, они теперь такие же граждане рашки, как и вы, теперь будете их кормить, девать и обувать, а вы что думали - братская любовь она такая...
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06.05.2022 16:48 Ответить
Не уже ли этим упоротым нужно только носом ткнуть что бы они поняли что расия это большая куча гофна.
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06.05.2022 16:52 Ответить
"Обратно" нам ***** сюди не треба...
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06.05.2022 16:53 Ответить
Ні в якому разі, яничарів-манкуртів, які ДОБРОВІЛЬНО вирішили тікати від ,,нациків'' з України на паРашу, а побачивши яка там жопа, захотіли повернутись в Україну, назад не впускати! Повірте люди, ці виродки ніколи не будуть поважати і цінувати Україну, НІКОЛИ!!!
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06.05.2022 17:37 Ответить
Якія ж дэбілы гэтыя ватнікі.
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06.05.2022 16:55 Ответить
Вы же в ответе за тех, кого приручили! ☝
Или не?
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06.05.2022 16:57 Ответить
Вони,їх породили... Людожери,незадоволені юдожерами
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06.05.2022 17:42 Ответить
Захотелось колбасы по 2,20, а придется жрать репу (если повезет) по 220
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06.05.2022 17:00 Ответить
Каміння їм з неба,й нехай кланяються
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06.05.2022 17:28 Ответить
за пару лет до Майдана еще, был у меня знакомый с бамбаса, чистокровный русский..., поехал он как-то на раю по делам, и по дороге купил там, какую-то ***** к авто...., ну и по старому доброму русскому обычаю его там *******.... поехал он обратно, разбираться, а ему говорят - "пошел *****, хохол!"..... он и паспортом им в морду тыкал с бамбаской пропиской и со своей русской фамилией - дпд! так он после этого месяц ходил возмущался, что его "хохлом" назвали..., и так нихрена и не понял смысла всей этой истории....
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06.05.2022 17:01 Ответить
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06.05.2022 17:16 Ответить
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06.05.2022 17:26 Ответить
Скрєпнєнько... Духовнєнько...
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06.05.2022 17:35 Ответить
"Нравится - не нравится, терпи. моя красавица!"
(выперды вяликих дебилов)
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06.05.2022 17:19 Ответить
Жертвы телевидения. Так всегда случается когда не думаешь своей головой. Побольше нужно гулять по улице. В телике "за поребриком" ну прямо непрерывный праздник и единственный вопрос кто с кем сегодня переспал.
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06.05.2022 17:24 Ответить
Даунбасятина,вона, така - сувора... Відмороденіша,за типових кацапів. Навіть,останні від,неї,скаженіють. Особливо повноцінна пошесть,що намагається,всіх зробити
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06.05.2022 17:24 Ответить
Пфф.. Я не открою никому большого секрета. Но на самом деле никто никому ***** не нужен.
Любители россии оказались не нужны своей гавани, проукраинские, переехав на подконтрольную, оказались "вороги держави", хоть усрись и пой гимн с утра до вечера. Ты - враг. Про жильё утерянное и какую-то помощь xeр на ниxyя. Я уже молчу за вечные проклятия пенсам, как они ******* нажились двумя пенсиями. Мне насрать на уехавших в рашку. Но Украина могла бы быть и подобрее к своим гражданам. Ну ниче... теперь чудом выжившие в Буче, Ирпене и прочих нп нашей необъятной, но потерявшие своё жильё и имущество, сполна ощутят на собственной шкуре, что такое "єдина країна", "Киев не резиновый", "**** вы сюда едете, едьте в сёла, там полно брошенного жилья, садите морковку"...
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06.05.2022 18:13 Ответить
Бред
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06.05.2022 21:43 Ответить
Родина, сынок, тебя всегда бросит. Но с начала кинет.
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06.05.2022 19:40 Ответить
Ты про рашку?-это их скрепа. Он бросает всех -и живых и,тем брлее мертвых. Под Киеевом вагоны-рефрежираторы с их 200-ми с Кевщины. Не хотят забирать
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18.05.2022 19:08 Ответить
 
 