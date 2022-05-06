Оккупанты и их родственники о переселенцах в РФ из ОРДЛО:"Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехват СБУ. АУДИО

Россия использовала и "бросила" переселенцев из так называемых "Л/ДНР", которые выехали в РФ, убегая от войны

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - рассказывает жительница Краснодарского края своему мужу-оккупанту. Они вдвоем не сдерживают эмоции и не подбирают слова: "Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Так что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса". Отыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают, отмечают в СБУ.

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