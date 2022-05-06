Оккупанты и их родственники о переселенцах в РФ из ОРДЛО:"Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехват СБУ. АУДИО
Россия использовала и "бросила" переселенцев из так называемых "Л/ДНР", которые выехали в РФ, убегая от войны
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - рассказывает жительница Краснодарского края своему мужу-оккупанту. Они вдвоем не сдерживают эмоции и не подбирают слова: "Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".
Так что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса". Отыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают, отмечают в СБУ.
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Вам мало своіх засраних територій , то ви вирішили і наші міста і села перетворити в руіни ?
Здохните всі , кляті орки , на нашій землі!
Или не?
(выперды вяликих дебилов)
Любители россии оказались не нужны своей гавани, проукраинские, переехав на подконтрольную, оказались "вороги держави", хоть усрись и пой гимн с утра до вечера. Ты - враг. Про жильё утерянное и какую-то помощь xeр на ниxyя. Я уже молчу за вечные проклятия пенсам, как они ******* нажились двумя пенсиями. Мне насрать на уехавших в рашку. Но Украина могла бы быть и подобрее к своим гражданам. Ну ниче... теперь чудом выжившие в Буче, Ирпене и прочих нп нашей необъятной, но потерявшие своё жильё и имущество, сполна ощутят на собственной шкуре, что такое "єдина країна", "Киев не резиновый", "**** вы сюда едете, едьте в сёла, там полно брошенного жилья, садите морковку"...