Мининфраструктуры Украины договорилось о безразрешительном проезде грузовиков с топливом из Польши
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, ракетные удары государства-террориста россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Чтобы решить эту проблему, Мининфраструктуры работает над полной либерализацией международных грузоперевозок.
"Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу. В будущем продолжим работу по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов", - прокомментировал Кубраков.
Для въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо всего лишь зарегистрироваться через форму. Ее следует заполнить не позднее, чем за сутки до пересечения границы. Никаких дополнительных разрешений не требуется.
В апреле этого года Украина и Польша также договорились об увеличении железнодорожных перевозок для украинского экспорта в ЕС и мировых рынках. Для этого уже в ближайшее время планируют создать совместное логистическое предприятие.
Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко обсудила с министром торговли Турецкой Республики МехметомМушем возможность возобновления морских поставок продукции из Украины в Турцию.
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Наші можновладці вміють тушити пожежі. А от до того, коли вони навчаться пожежі не допускати ще далеко.
По яких ще НПЗ були удари , крім Кременчуцького ? В нас хіба їх працює декілька ?
До того ж , кацапня вже зрозуміла , що її розводять . Про що от і соловйоб співає у своєму телеграмі https://t.me/SolovievLive/104925
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Заявления Украины о «полностью уничтоженном» НПЗ в Кременчуге - ложь. Завод продолжает работу
Киевский режим сменил тактику, и если раньше утверждалось, что ВС РФ бьют «в молоко» и вся инфраструктура Украины цела и невредима, то теперь - стоит только ВКС ударить по мало-мальски стратегическому объекту, Киев сразу заявляет - он разгромлен.
Так было в случае с аэродромом (https://t.me/readovkanews/32489) «Школьный» в Одессе, когда сообщалось, что ВПП там непригодна, а уже через пять минут после упаднического заявления Генштаба Украины, оттуда взлетал очередной военный «лiтак». То же самое и с «последним разгромленным» нефтеперерабатывающим заводом Украины в Кременчуге. Как рассказали источники Readovka, он во всю работает и поставляет топливо украинской военщине.
Вдовесок николаевский губернатор Ким накануне громогласно заявил (https://t.me/readovkanews/32915), что местные власти не будут восстанавливать уничтоженные участки железных дорог в Николаевской области. На самом деле, там под прикрытием ночи неперестанно ведутся восстановительные работы.
Опохмелись баран , може тоді вникнеш в мій комент .
Я теж мешкаю зараз , майже під НПЗ , в Омельнику , і знаю в деталях що там , на заводі , і як . Бо тут куча народу живе , які на тому НПЗ працюють , і новини приносять кожен день . Але ж я їх тут , на ЦН і не розповідаю .
Кацапня і без коментарів з Цензора , чудово знає , куди ті ракети падають , і що руйнують . Бо на НПЗ наприклад , навряд чи працюють - одні палкі патріоти України ,, і навряд чи серед його працівників , немає таких , хто не проти поділитися інфою ( в т числі і за гроші )з - той стороной . Та й взагалі , руснява розвідка напевно ж , має інфу - чи не от пєрвих ліц країни , які в курсі абсолютно всього - що й де відбувається . Тобі наприклад , прізвища - єрмак і демченко , нічого не говорять ??
Соловйоба я процитував , просто для того щоб розповісти що з приводу ракетних ударів по Україні , думають за парєбріком . Чи я думав шо натраплю на дебіла , такого як ти , якому , напевно - з похмілля , привиділось Бог зна шо .
Кароче , п.здуй за " мацквой " , хворенький .
Пользуясь тем, что медиа и лидеры мнений на время войны снизили до минимума градус критики представителей власти, он планомерно вводит (http://www.bit.ly/3FamxDu) государственное регулирование в и без того пострадавшую экономику.
Видели очереди на таможне ? Они могут стать еще больше. Гетманцев хочет разрешить таможенникам контролировать и вести учет гуманитарных грузов. Такая инициатива может усложнить ввоз важных медикаментов, продуктов питания и одежды - дать возможность следить за распределением этой помощи по стране. Видите ли, условный «ланос» по своим характеристикам не подходит для войны - поэтому решать, поедет ли он в военную часть или в больницу и где он вообще нужнее - будет «товарищ майор».
Смысл заключается в том, что это может быть фактически равноценно тому, чтобы раздать таможенникам кассовые аппараты для сбора взяток. Не говоря уже о замедлении и без того не быстрого процесса оформления, новых каналов контрабанды.
Постоянные желания Гетманцева, не исключено, что могут навредить экономике и стране в целом (например, недавние инициативы по возвращению старых налоговых ставок на топливо и акцизов на ввоз автомобилей) и наводят на мысль о том, что правоохранители незаслуженно обходят стороной возможные действия по нанесению экономического урона всей стране.
******** они и есть ********. "95 квартал" рулит ...