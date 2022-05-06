Военный комитет НАТО будет обсуждать развязанную РФ войну, на мероприятие приглашены Украина, Швеция и Финляндия
Начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции 19 мая примут участие в заседании высшего военного органа НАТО.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
Военный комитет встретится 19 мая в Брюсселе. Председатель комитета, адмирал Роб Бауэр будет председательствовать на заседании.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам генштабов стран-членов на первой сессии, чтобы рассмотреть геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.
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Вторая сессия будет посвящена войне России в Украине, к обсуждению присоединятся начальники обороны государств-партнеров НАТО - Финляндии, Швеции и Украины.
Третья сессия будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства и долгосрочной позиции НАТО.
Начальники генштабов затем встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами НАТО - Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.
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