Военный комитет НАТО будет обсуждать развязанную РФ войну, на мероприятие приглашены Украина, Швеция и Финляндия

Начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции 19 мая примут участие в заседании высшего военного органа НАТО.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Военный комитет встретится 19 мая в Брюсселе. Председатель комитета, адмирал Роб Бауэр будет председательствовать на заседании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам генштабов стран-членов на первой сессии, чтобы рассмотреть геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

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Вторая сессия будет посвящена войне России в Украине, к обсуждению присоединятся начальники обороны государств-партнеров НАТО - Финляндии, Швеции и Украины.

Третья сессия будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства и долгосрочной позиции НАТО.

Начальники генштабов затем встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами НАТО - Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.

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