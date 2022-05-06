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Новости Война
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Военный комитет НАТО будет обсуждать развязанную РФ войну, на мероприятие приглашены Украина, Швеция и Финляндия

нато

Начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции 19 мая примут участие в заседании высшего военного органа НАТО.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Военный комитет встретится 19 мая в Брюсселе. Председатель комитета, адмирал Роб Бауэр будет председательствовать на заседании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам генштабов стран-членов на первой сессии, чтобы рассмотреть геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

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Вторая сессия будет посвящена войне России в Украине, к обсуждению присоединятся начальники обороны государств-партнеров НАТО - Финляндии, Швеции и Украины.

Третья сессия будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства и долгосрочной позиции НАТО.

Начальники генштабов затем встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами НАТО - Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.

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НАТО (10057)


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Топ комментарии
+10
Всіх трьох в НАТО! негайно!
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06.05.2022 17:45 Ответить
+8
кацапія вчора визнала ордло, а сьогодні вже захищає її....Чому у НАТО немає яєць визнати нас членами НАТО сьогодні, а вже завтра допомогати по 5 пункту?
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06.05.2022 18:10 Ответить
+7
Якщо на озброєнні Повітряних сил ЗСУ з'являться літаки F-15 чи F-16, то це повністю змінить хід бойових дій. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає УНН.Наші пілоти разом з американськими льотчиками літали на F-15 Eagle. Вони приблизно тих же років що і МіГ-29 і Су-27, як випуску, так і технологічно. Але літаки F-15 і F-16 пройшли модернізацію в плані озброєння радарів та інших систем навігації"
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06.05.2022 18:09 Ответить
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Всіх трьох в НАТО! негайно!
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06.05.2022 17:45 Ответить
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06.05.2022 17:47 Ответить
Мабуть таки довго вже очікує Остін. Якщо боневтік вирішив перевзутися у мокшанські лапті, заявку замість нього подасть народ, тоді йому растов родінай стане
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06.05.2022 21:02 Ответить
Неверю, что кацы намереваются воевать ещё на один фронт❗Это равносильно взять ещё один или несколько защеку
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06.05.2022 17:57 Ответить
Im nje privikatj. S vtorogo konca uzhe stoit Kitai i Japonija.
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06.05.2022 18:45 Ответить
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06.05.2022 18:05 Ответить
Дурню, це Ви "утрирувать" (до, речі, це ґебня не може вас навчити української, адже ми такого слова не маємо). Ви прекрасно розумієте ставлення (Заходу) до нападу кацапії тоді й тепер. Будь яке незаконне рішення тоді відвернуло б будь яку підтримку Заходу. Та й ВР, скажімо, "юля" була б проти. Тому ґебнЕА ліпше прикусити язика.
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06.05.2022 19:27 Ответить
ждем после саммита еще помощи от азиатских партнеров
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06.05.2022 17:55 Ответить
Якщо на озброєнні Повітряних сил ЗСУ з'являться літаки F-15 чи F-16, то це повністю змінить хід бойових дій. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає УНН.Наші пілоти разом з американськими льотчиками літали на F-15 Eagle. Вони приблизно тих же років що і МіГ-29 і Су-27, як випуску, так і технологічно. Але літаки F-15 і F-16 пройшли модернізацію в плані озброєння радарів та інших систем навігації"
показать весь комментарий
06.05.2022 18:09 Ответить
кацапія вчора визнала ордло, а сьогодні вже захищає її....Чому у НАТО немає яєць визнати нас членами НАТО сьогодні, а вже завтра допомогати по 5 пункту?
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06.05.2022 18:10 Ответить
Остін уже вкотре нагадує кварталу з опи подати заявку на вступ, як відповідь на крики - «чому ми досі не в НАТО». На даний час реакції нуль.
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06.05.2022 21:11 Ответить
U ***** vnezapno... u dverei NATO. Povsjudu
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06.05.2022 18:47 Ответить
как это венгрия нас не заблокировала??
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06.05.2022 23:35 Ответить
 
 