Россия хочет, чтобы украинцы были молчаливой рабочей силой, - Зеленский в парламенте Исландии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принудительная депортация украинцев из временно оккупированных Россией украинских территорий в отдаленные регионы РФ осуществляется для того, чтобы они стали там молчаливой рабочей силой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Выступая перед парламентом Исландии, глава государства отметил, что природа и погодные условия в Украине создают благоприятные возможности для ведения сельского хозяйства.
"Однако посмотрите на полномасштабную войну, которая продолжается на нашей земле. Посмотрите на то, что делают российские военные. Даже в таких комфортных условиях они умудрились создать пекло. Для чего? Все очень откровенно: чтобы у нас никогда не было демократии, чтобы у нас никогда не было независимости. Чтобы нашу землю, нашу природу можно было использовать против наших интересов. Чтобы наши ресурсы работали на чужое государство. И чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой", - заявил Зеленский в своем видеообращении, выступая перед парламентом Исландии.
При этом он призвал исландских парламентариев обратить внимание на количество депортированных в Россию граждан Украины.
"Уже более 500 тыс. наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда поехать. У них забирают все. У них забирают документы, лишают средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли. России. Пытаются там ассимилировать силой. 500 тыс. депортированных людей! Это большое количество. И вы знаете, это больше, чем общее число населения вашей прекрасной страны", - отметил Зеленский.
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Ну, а якщо про пекло, то діти сатани вбивають людей, руйнують міста і села, несуть страждання, бо більше нема чим це все пояснити.
й акуратно написав: йух кацапам в рило!
А що Зє у Ісландії просив - грошей, зброї, гуманітарки, відкрити другий фронт проти пуйла?
...
І що далі буде в цих гастролях - знову Оман чи одразу Гондурас?