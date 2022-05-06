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Новости Война
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Россия хочет, чтобы украинцы были молчаливой рабочей силой, - Зеленский в парламенте Исландии

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принудительная депортация украинцев из временно оккупированных Россией украинских территорий в отдаленные регионы РФ осуществляется для того, чтобы они стали там молчаливой рабочей силой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая перед парламентом Исландии, глава государства отметил, что природа и погодные условия в Украине создают благоприятные возможности для ведения сельского хозяйства.

"Однако посмотрите на полномасштабную войну, которая продолжается на нашей земле. Посмотрите на то, что делают российские военные. Даже в таких комфортных условиях они умудрились создать пекло. Для чего? Все очень откровенно: чтобы у нас никогда не было демократии, чтобы у нас никогда не было независимости. Чтобы нашу землю, нашу природу можно было использовать против наших интересов. Чтобы наши ресурсы работали на чужое государство. И чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой", - заявил Зеленский в своем видеообращении, выступая перед парламентом Исландии.

При этом он призвал исландских парламентариев обратить внимание на количество депортированных в Россию граждан Украины.

"Уже более 500 тыс. наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда поехать. У них забирают все. У них забирают документы, лишают средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли. России. Пытаются там ассимилировать силой. 500 тыс. депортированных людей! Это большое количество. И вы знаете, это больше, чем общее число населения вашей прекрасной страны", - отметил Зеленский.

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депортация (687) Зеленский Владимир (20826) Исландия (109) россия (96125)


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Топ комментарии
+16
кинув країну на 50лярдов і курс по 21, не без нього відбувся. Це так для початку..
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06.05.2022 17:53 Ответить
+13
Так само як і ОП з Бєнею.
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06.05.2022 17:48 Ответить
+11
Може те, що під час війни отримав автогаз і бензин вдвічі дешевше за ринкову ціну. А паливо подорожчало, а за ним і ціни попруть. Дякую, Бєня і Зеля ! Кому війна, а кому мародерство.
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06.05.2022 17:55 Ответить
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Так само як і ОП з Бєнею.
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06.05.2022 17:48 Ответить
кинув країну на 50лярдов і курс по 21, не без нього відбувся. Це так для початку..
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06.05.2022 17:53 Ответить
Може те, що під час війни отримав автогаз і бензин вдвічі дешевше за ринкову ціну. А паливо подорожчало, а за ним і ціни попруть. Дякую, Бєня і Зеля ! Кому війна, а кому мародерство.
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06.05.2022 17:55 Ответить
...?
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06.05.2022 17:58 Ответить
что хорошего тебе Иван Беня сделал...?
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06.05.2022 17:56 Ответить
Мне плохо сделал Барыга. Сначала он засунул 5,5 млрд в Приват, который в квартете украли с Беней, Сеней и Гонтаревой. Затем уже троица обворовали украинский народ, спасая Приват от себя же, параллельно обрушив гривну.
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06.05.2022 20:35 Ответить
Авилова мудило👎
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06.05.2022 18:00 Ответить
Тільки на афері з Приватбанком Бєня і Ко вкрали у кожного українця включаючи грудних дітей 3700 гривень. А таких афер цей брудний покидьок провів багато. Таких як він потрібно винищувати родинами до останнього коліна.
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06.05.2022 18:06 Ответить
++++++++++++++
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06.05.2022 19:52 Ответить
Пропихнул умственно отсталого в президенты Украины.
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06.05.2022 18:41 Ответить
Ти в курсі, що Ротердам ще досі діє ? І Свати до речі ще досі на рф показують, що дуже дивно.
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06.05.2022 17:59 Ответить
Но это не мешало развязать Зе вайну, шоб на ней наживацца. Правда?
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06.05.2022 18:38 Ответить
ПУСТЬ ОТВЕТИТ ПОЧЕМУ государственная ,, УКРНАФТА,, продала подконтрольным Коломойскому компаниям топливо по цене в двое ниже рыночной , создав искусственный дефицит топлива, а теперь приняли закон о том , что его можно продавать по 37- 42 гривны , сегодня на заправках ОККО дизель был по 44,87 , и при этом отпускали только тем , у кого есть ,, фишки,, , то есть монополия на лицо , БАРЫГИ ЗЕЛЕНЫЕ КОСЯТ БАБЛО на крови , при чем на государственном уровне .
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06.05.2022 18:51 Ответить
А кто будет кормить такую армию в 10 млн мужчин?
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06.05.2022 18:11 Ответить
Так ты ж дурак, всех призывал - возвращайтесь в Украину, будем "вместе" работать....черт!
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06.05.2022 17:50 Ответить
Нужно заглянуть в глаза путину, перестать заробатевать на войне, попросить прощение у рамзана, и просто перестать стрелять, хуже не будет. Зелені ви з цим згодні?
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06.05.2022 17:54 Ответить
Искать какую-то логику в действиях людей сумасшедших бесперспективное дело, тут не понятно вообще, что они хотят.
Ну, а якщо про пекло, то діти сатани вбивають людей, руйнують міста і села, несуть страждання, бо більше нема чим це все пояснити.
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06.05.2022 17:54 Ответить
Якщо вам не зрозуміло чого хочуть рашисти, то це дуже сумно...Може харе дивитися телевізор чи аристовича, че чим ви собі баняк забиваєте?
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06.05.2022 17:58 Ответить
коли ж ти, декламатор, розпочнеш переконувати австроугорців?
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06.05.2022 17:54 Ответить
І тут мимо. Россії не потрібні українці в жодному сеснсі, россї потрібно винищити українців і саму Україну. Вже мало б дійти.
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06.05.2022 17:55 Ответить
Та воно і само не українець, так маланець з нашим паспортом.
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06.05.2022 17:58 Ответить
котик лапку намочив у синє чорнило,
й акуратно написав: йух кацапам в рило!
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06.05.2022 17:58 Ответить
"Їх змусили туди поїхати" , чи їх вивезли ?
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06.05.2022 18:01 Ответить
Чом,би тобі,бевзю незвернутисяз проханням про віськову допомогу екстракії гарнізону Мріуполя. Неймоірно нешановний зіц Президента ???
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06.05.2022 18:11 Ответить
кацапы пришли за рабами, стиральными машинками и унитазами
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06.05.2022 19:04 Ответить
лучше бы молчал, порабощение вторично, физическое уничтожение первично. Кацапам мешает что мы есть и нужна наша земля.
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06.05.2022 21:11 Ответить
тобто Зє вирішив нагадати Ісландії, що у неї на відміну від України не дуже "сприятливі можливості для ведення сільського господарства" і не дуже велика "загальна кількість населення", тобто по всім ісландським мозолям пройшовся ))

А що Зє у Ісландії просив - грошей, зброї, гуманітарки, відкрити другий фронт проти пуйла?

...

І що далі буде в цих гастролях - знову Оман чи одразу Гондурас?
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06.05.2022 21:33 Ответить
 
 