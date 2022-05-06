Россия хочет, чтобы украинцы были молчаливой рабочей силой, - Зеленский в парламенте Исландии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принудительная депортация украинцев из временно оккупированных Россией украинских территорий в отдаленные регионы РФ осуществляется для того, чтобы они стали там молчаливой рабочей силой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая перед парламентом Исландии, глава государства отметил, что природа и погодные условия в Украине создают благоприятные возможности для ведения сельского хозяйства.

"Однако посмотрите на полномасштабную войну, которая продолжается на нашей земле. Посмотрите на то, что делают российские военные. Даже в таких комфортных условиях они умудрились создать пекло. Для чего? Все очень откровенно: чтобы у нас никогда не было демократии, чтобы у нас никогда не было независимости. Чтобы нашу землю, нашу природу можно было использовать против наших интересов. Чтобы наши ресурсы работали на чужое государство. И чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой", - заявил Зеленский в своем видеообращении, выступая перед парламентом Исландии.

При этом он призвал исландских парламентариев обратить внимание на количество депортированных в Россию граждан Украины.

"Уже более 500 тыс. наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда поехать. У них забирают все. У них забирают документы, лишают средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли. России. Пытаются там ассимилировать силой. 500 тыс. депортированных людей! Это большое количество. И вы знаете, это больше, чем общее число населения вашей прекрасной страны", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уже ликвидировали минимум 10 российских генералов, – экс-директор ЦРУ Петреус