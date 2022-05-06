Из плена россиян освободили еще 41 человека, среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ, - Верещук

Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.

Об этом информирует в телеграме вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин.

Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.

Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - сообщила чиновник.

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