РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4958 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Война
3 100 8

Из плена россиян освободили еще 41 человека, среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ, - Верещук

полонені,обмін

Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.

Об этом информирует в телеграме вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин.

Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.

Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - сообщила чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае принятия Радой предложений Президента законопроект о конфискации имущества подсанкционных россиян станет лучше, - Шабунин

пленные (2169) Верещук Ирина (506)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пойму как гражданские могут быть в плену? Если он не воевал и был без оружия? Это уже терроризм
показать весь комментарий
06.05.2022 18:17 Ответить
Визволили чи обміняли?
Та взагалі: какая разница ...
Головне - спецоперація за дорученням Зеленського пройшла успішно!
показать весь комментарий
06.05.2022 18:24 Ответить
НацКорпус по-Черкаськи (CCO «Азов»)

@NCherkasy

Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008
показать весь комментарий
06.05.2022 18:43 Ответить
(вибачте) міняємо один на один...чи як?
показать весь комментарий
06.05.2022 18:43 Ответить
Кто бы просветил эту дамочку-верещучку, что гражданские люди, которые не участвовали в боевых действиях во время войны - не могут быть пленными! По определению!!! Они могут быть только заложниками, которых захватили и удерживали террористы, коими, по Закону, и есть на самом деле рашистские военные, поскольку война и военные действия официально не объявлены ни Украиной, ни россией!
показать весь комментарий
06.05.2022 19:58 Ответить
безобидных гражданских заложников нельзя менять рашистских убийц военнопленных ... такой "обмен" провоцирует захват новых заложников..
показать весь комментарий
06.05.2022 20:20 Ответить
Цей священник- військовий капелан. Він пробував визволити з полону військових з острову Зміїнний. І сам потрапив в полон. Більше двох місяців пробув в полоні.
показать весь комментарий
06.05.2022 21:21 Ответить
 
 