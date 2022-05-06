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Из плена россиян освободили еще 41 человека, среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ, - Верещук
Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.
Об этом информирует в телеграме вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин.
Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.
Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - сообщила чиновник.
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Та взагалі: какая разница ...
Головне - спецоперація за дорученням Зеленського пройшла успішно!
@NCherkasy
Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008