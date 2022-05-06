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Новости Война
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Позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или 2024 ложна, - Кулеба

газ,нафта

Закончить войну России против Украины поможет скорейшее введение полного нефтяного эмбарго.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам хорошо известно, что ключевым проблемным вопросом является введение нефтяного эмбарго. Некоторые страны выступают либо против введения эмбарго как такового или за то, чтобы их освободили от необходимости вводить это эмбарго на как можно более длинный период времени. Среди этих стран есть те, которые очень много сделали для Украины, которых мы очень ценим, любим, и понимаем их сложную ситуацию. Есть там и страна, которая, к сожалению, торпедирует весь шестой санкционный пакет и тему нефтяного эмбарго для того, чтобы сохранить свои отношения с Россией. Независимо от того, о какой стране идет речь, сама позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года ошибочна", - сказал министр. 

Кулеба подчеркнул, что остановить войну поможет как можно более быстрое и полное нефтяное эмбарго.

"Не думайте о том, что будет в 2023 году. До него еще надо дожить, там еще все может поменяться. Думайте о том, что сделать, чтобы эта война не пошла дальше в Европу, чтобы мы ее остановили в Украине, победили и остановили эту российскую военную машину. А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль троянского коня в ЕС и прикрываться своими энергетическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит и тот, кто думает, что он сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так", - подытожил глава МИД.

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нефть (1931) эмбарго (226) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время посещения Херсона, контролируемого российскими военными, https://t.me/rian_ru/161997 заявил , что "Россия здесь навсегда".
____________________

Наше контрнаступление должно будет начаться с Херсона, чтобы наказать свинорусов, потом уже переходить на остальные участки
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06.05.2022 18:20 Ответить
+3
Накажем, не волнуйся. Просто западное оружие пока что прибыло именно под Харьков и там пока идёт контрнаступление. Как только его подтянут в другие районы и там все будет. В Херсонской области кацапы арту поставили по периметру. По этому туда нужны гаубицы со снарядами экскалибур, способные стрелять на 40км
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06.05.2022 18:32 Ответить
+2
Закройте кран, нах, и все проблемы.
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06.05.2022 18:54 Ответить
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время посещения Херсона, контролируемого российскими военными, https://t.me/rian_ru/161997 заявил , что "Россия здесь навсегда".
____________________

Наше контрнаступление должно будет начаться с Херсона, чтобы наказать свинорусов, потом уже переходить на остальные участки
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06.05.2022 18:20 Ответить
Накажем, не волнуйся. Просто западное оружие пока что прибыло именно под Харьков и там пока идёт контрнаступление. Как только его подтянут в другие районы и там все будет. В Херсонской области кацапы арту поставили по периметру. По этому туда нужны гаубицы со снарядами экскалибур, способные стрелять на 40км
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06.05.2022 18:32 Ответить
Да Херсон надо как то вытягивать и очень срочно. Русский мирь там уже корни пускает по полной программе
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06.05.2022 18:36 Ответить
До жопы те корни, вырвем нахер, играет значение только военная сила, которой не было у нас ни в 2014, ни до того как начались массовые поставки оружия натовского. А через пару недель все поменяется
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06.05.2022 18:48 Ответить
Жаль, что не убили мудака.
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06.05.2022 19:03 Ответить
Ну конечно! Можно подождать!
Каждый день россия убивает полно украинцев, мирных, детей.
Можно же подождать еще год-два!
Европе некуда спешить! Их же не убивают!
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06.05.2022 18:33 Ответить
Європа хоче почекати коли всіх українців вб'ють, і тоді ніхто їй не буде заважати торгувати з росією.
А то їм те, що українці почали опиратися, це як кость в горлі.
Вирішуй ці проблеми .. зброю поставляй... торгівлю зупиняй ...
Європі найвигідніше було б якби Україна пала. І вони тоді собі продовжували б далі торгувати з росією.
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06.05.2022 18:37 Ответить
Насправді ембарго накласти це дуже легко.
Нафта поставляється танкерами
І Європі все одно з росії нафту танкерами везти чи з арабських країн.
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06.05.2022 18:39 Ответить
Танкерами з парашки малая часть возилась, бо́льшая часть через нефтепровод идёт
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06.05.2022 18:53 Ответить
Закройте кран, нах, и все проблемы.
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06.05.2022 18:54 Ответить
А кран то этот как раз на территории Украины имеется! Но его упорно не закрывают! Как Вы думаете - почему?
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06.05.2022 20:06 Ответить
К сожалению для нас, началась война на истощение, в первую очередь на истощение человеческих ресурсов с минимальными потерями для Европы. Ждут внутреннего протеста, переворота.
На то, что Украина окажет такое сопротивление, никто не рассчитывал.
Хотели бы быстрой нашей победы, открыли бы ленд-лиз.
Ну и конечно, опасаются ядерного потенциала РФ.
Медленное удушение Раши... (
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06.05.2022 18:55 Ответить
Нафтопровід "дружбу" перекрийте та всі діли.
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06.05.2022 18:59 Ответить
кончені ******
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06.05.2022 20:40 Ответить
 
 