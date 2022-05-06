Позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или 2024 ложна, - Кулеба
Закончить войну России против Украины поможет скорейшее введение полного нефтяного эмбарго.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам хорошо известно, что ключевым проблемным вопросом является введение нефтяного эмбарго. Некоторые страны выступают либо против введения эмбарго как такового или за то, чтобы их освободили от необходимости вводить это эмбарго на как можно более длинный период времени. Среди этих стран есть те, которые очень много сделали для Украины, которых мы очень ценим, любим, и понимаем их сложную ситуацию. Есть там и страна, которая, к сожалению, торпедирует весь шестой санкционный пакет и тему нефтяного эмбарго для того, чтобы сохранить свои отношения с Россией. Независимо от того, о какой стране идет речь, сама позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года ошибочна", - сказал министр.
Кулеба подчеркнул, что остановить войну поможет как можно более быстрое и полное нефтяное эмбарго.
"Не думайте о том, что будет в 2023 году. До него еще надо дожить, там еще все может поменяться. Думайте о том, что сделать, чтобы эта война не пошла дальше в Европу, чтобы мы ее остановили в Украине, победили и остановили эту российскую военную машину. А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль троянского коня в ЕС и прикрываться своими энергетическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит и тот, кто думает, что он сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так", - подытожил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
____________________
Наше контрнаступление должно будет начаться с Херсона, чтобы наказать свинорусов, потом уже переходить на остальные участки
Каждый день россия убивает полно украинцев, мирных, детей.
Можно же подождать еще год-два!
Европе некуда спешить! Их же не убивают!
А то їм те, що українці почали опиратися, це як кость в горлі.
Вирішуй ці проблеми .. зброю поставляй... торгівлю зупиняй ...
Європі найвигідніше було б якби Україна пала. І вони тоді собі продовжували б далі торгувати з росією.
Нафта поставляється танкерами
І Європі все одно з росії нафту танкерами везти чи з арабських країн.
На то, что Украина окажет такое сопротивление, никто не рассчитывал.
Хотели бы быстрой нашей победы, открыли бы ленд-лиз.
Ну и конечно, опасаются ядерного потенциала РФ.
Медленное удушение Раши... (