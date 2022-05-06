Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 06.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 06.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 72 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг наносит ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры и жилым районам населенных пунктов нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные силы и средства вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил РФ в составе до 8 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и 6 самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций. По имеющейся информации, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласование с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района населённого пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляет перемещение подразделений из состава Восточного военного округа. Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел.

По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не производил, наносил огненное поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении российская федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Повна".

Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.

Держим строй! Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.