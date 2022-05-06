Путин 9 мая может объявить что-нибудь "грандиозное", мы готовы к любому сценарию, - Кулеба
Украина после начала российской агрессии 24 февраля постоянно живет в состоянии угрозы со стороны РФ и каждый день, в том числе 9 мая, готова к любым сценариям.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Меня не волнует 9-е мая. В сущности, что худшее может произойти? Больше ракет полетит в сторону Украины? Россияне могут увеличить это количество в любой момент – до, после или на 9-е мая. Больше российских войск бросят на Украину? Это тоже может произойти каждый день", – сказал Кулеба.
По словам Кулебы, Путин может с пропагандистской целью воспользоваться этой датой и объявить о чем-то "великом, грандиозном".
"Но, начиная с 24 февраля, мы готовы к любому сценарию. И я не хотел бы преувеличивать угрозы 9 мая, потому что каждый день может что-нибудь измениться", - акцентировал глава МИД.
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ото було б шось грандіозне
Это не дало бы россиянам провести 9 мая в патриотическом угаре!
И можно было бы сказать, что ни один украинский областной центр россии не удалось захватить до 9 мая!
і буде вішати лапшу що треба ще більше захопити
@NCherkasy
Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008 https://twitter.com/i/status/1522572500328235008
Фуйло!!
та ми я так знаємо..
То буде откровєнієм для
"Z"ombi ta "V"oodoo
Байден подпишет законопроект о ленд-лизе
в отношении Украины утром 9 мая, - сообщила Псаки
Представьте лицо ***** в этот момент ))))