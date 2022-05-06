На Ривненщине с 10 мая время комендантского часа устанавливается с 23:00 до 5:00, - ОВА

Совет обороны Ривненской области принял решение установить время комендантского часа, начиная с 10 мая, с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог по всей территории области восстанавливают дорожные знаки ограничения максимальной скорости. Названия населенных пунктов на государственных дорогах восстанавливаются только в Дубенском и Ривненском районах.

"С завтрашнего дня (с 7 мая. – Ред.) продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00", - добавил глава ОВА.

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