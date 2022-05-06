Оккупанты совершают обстрелы по всей линии столкновения. Враг безуспешно пытался захватить Рубежное, - Генштаб о ситуации на Донбассе

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Донецком направлении наступления с целью сковывания действий украинских подразделений оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии столкновения. Наносятся авиационные и ракетно-бомбовые удары.

"На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, безуспешно. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовстали".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, безуспешно, отступили", - отмечается в сообщении.

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