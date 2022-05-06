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Оккупанты совершают обстрелы по всей линии столкновения. Враг безуспешно пытался захватить Рубежное, - Генштаб о ситуации на Донбассе

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Донецком направлении наступления с целью сковывания действий украинских подразделений оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии столкновения. Наносятся авиационные и ракетно-бомбовые удары.

"На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, безуспешно. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовстали".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, безуспешно, отступили", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Генштаб ВС (6456) Донбасс (26957)


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Алле! Генштаб! Почаще сообщайте про ситуацию на Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А то про Юг подозрительнй молчок. Особенно на фоне заявлений рашенфашистов что Херсон это РоССия. Что Юг уже молча сдали орде?
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06.05.2022 20:10 Ответить
Ну да, рашенфашисти не збрешуть, там одна тільки правда. Частіше заходь на парашенські сайти, там тобі розкажуть всю правду..
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06.05.2022 20:37 Ответить
Прошу дати посилання на парашенські сайти, плииз...
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06.05.2022 22:14 Ответить
 
 