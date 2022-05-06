Если оккупанты уничтожат людей в Мариуполе, с РФ не о чем будет говорить, - Зеленский

Возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может поставить точку на любых дипломатических переговорах с РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на видео-встрече в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.

"Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне" , – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций наконец-то удалось найти формат для эвакуации мирных людей с заблокированного завода "Азовсталь".

По мнению президента, блокада города российскими оккупантами является намеренным шагом, проявлением ненависти и терроризма. За такую ​​жестокость несет ответственность, прежде всего, информационно-пропагандистская машина Российской Федерации, и с этой проблемой еще предстоит разбираться.

"Они смогли развить такую ​​ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие годы, и сейчас все это выливается в пытки", - подытожил Зеленский.

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