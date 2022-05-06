РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13182 посетителя онлайн
Новости Война
11 516 94

Если оккупанты уничтожат людей в Мариуполе, с РФ не о чем будет говорить, - Зеленский

азовсталь

Возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может поставить точку на любых дипломатических переговорах с РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на видео-встрече в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.

"Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне" , – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций наконец-то удалось найти формат для эвакуации мирных людей с заблокированного завода "Азовсталь".

По мнению президента, блокада города российскими оккупантами является намеренным шагом, проявлением ненависти и терроризма. За такую ​​жестокость несет ответственность, прежде всего, информационно-пропагандистская машина Российской Федерации, и с этой проблемой еще предстоит разбираться.

"Они смогли развить такую ​​ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие годы, и сейчас все это выливается в пытки", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не видим никакого желания со стороны РФ завершить войну, - Зеленский

Зеленский Владимир (20826) Мариуполь (5724) Азовсталь (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Пустодзвін.
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
показать весь комментарий
06.05.2022 20:05 Ответить
+40
А шо они мало там Людей убили ???????? Сними тварями уже ДАВНО не о чём говорить !
показать весь комментарий
06.05.2022 19:58 Ответить
+39
Боневтік с каждым днем всё больше начинает надоедать. Видосики в которых он каждый день повторяет одно и то же уже мало кому интересны... И Боневтік уже становится мало кому интересен, как выяснилось ничего он не может, кроме как повторять каждый день одно и тоже
показать весь комментарий
06.05.2022 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропозиції які у вас? Чи ви просто зайшли зраду порозганяти?
показать весь комментарий
06.05.2022 19:59 Ответить
сьогодні зранку від Зє було "...шукаємо рішення для порятунку наших військових в Маріуполі" та "щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. ,

а тепер маємо не дуже вдалий варіант, що починається словами "якщо окупанти знищать людей у Маріуполі", а закінчується - не будемо з пуйлом "говорити на дипломатичному рівні".

і зрозуміло, це не зрада, бо зрада починалася би з "коли" замість "якщо"
показать весь комментарий
06.05.2022 20:46 Ответить
Он больше вас думает об Азове
показать весь комментарий
06.05.2022 20:04 Ответить
мыслитель? спиноза?
читай классику, неуч
показать весь комментарий
06.05.2022 20:05 Ответить
Я не розумію людей які кажуть що азов зливають. Ви що так сильно любите рублі?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:09 Ответить
Маріуполь злили ще в Омані.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:10 Ответить
Пруфы?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:12 Ответить
А для чого вам пруфи. Чим вам слухи не докази . Ми їм Маріуполь а вони нам 25000 своїх кацапів 😃
показать весь комментарий
06.05.2022 20:33 Ответить
Не тільки Маріупіль.Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:41 Ответить
Ina! I love you! You are right.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:16 Ответить
Пруфы сходняка зели с патрушевым ? Или пруфы лыжногомаршрута с КАрпат в Оман ? Или пруфы авиарейса Оман-Москва -Киев? А анализ кала Макрона тебе не показать ?
показать весь комментарий
07.05.2022 08:51 Ответить
а є хiба пруфи, що не злили?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:29 Ответить
«Нові обличчя» в Раді сдали оркам Херсон, Мелітополь, Бердянськ, та Маріуполь. Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові.

Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею твердих сортів та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба.

Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Це катастрофа…

показать весь комментарий
06.05.2022 20:37 Ответить
Так...воно й є
показать весь комментарий
06.05.2022 21:04 Ответить
Не тільки Маріупіль.Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:38 Ответить
Про рублі тобі краще знати....
показать весь комментарий
06.05.2022 20:30 Ответить
штопаний, а ти зарегався 24.02.22, сападєніє - нєдумаю, тому тварино в спам.
показать весь комментарий
06.05.2022 21:32 Ответить
они пляди подумали о нем еще до полномасштабного вторжения !!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:04 Ответить
Вы типо намекаете, что мирняк на Азовстали не совсем по доброй воли находится ?!
показать весь комментарий
07.05.2022 09:33 Ответить
Дурню, з рф і так немає про що говорити!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 19:58 Ответить
Дура тут Ви жіночка.
Треба витягати людей з Маріуполя й доя того можна сказати такі слова як сказав Зеленський.
А те що з рашиzzдами немає про що говорити окрім їх капітуляції усі знають.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:39 Ответить
Говори это утром и вечером?
Он серьезно или не помнит?Но это уже говорил.
показать весь комментарий
06.05.2022 19:58 Ответить
А шо они мало там Людей убили ???????? Сними тварями уже ДАВНО не о чём говорить !
показать весь комментарий
06.05.2022 19:58 Ответить
Крім поговорити є щось, ублюдочне?
показать весь комментарий
06.05.2022 19:59 Ответить
Є. Усі дурнуватих коментаторів як ти зібрати й відправити прориватися до Маріуполя 80+ км Рейдом.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:41 Ответить
Не палились би ви так подоляківські лизуни. Як тільки вашу бубачку абижают зразу всіх на фронт відправляєте. Не кажи людям, що робить і тобі не скажуть, куди тобі йти. Вас дуже видно, ви всі одну й ту ж саму х...ню пишете.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:53 Ответить
якщо, якщо... вони в Маріуполі вже знищили тисячі людей. і не тільки в Маріуполі.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:01 Ответить
Со стороны он похож на тупого человека,зачастую говорит противоречивые вещи и повторяет одно и то же по много раз.
Такое наблюдается у людей,которые много бухали или употребляли наркотики,чем то высушило мозга
показать весь комментарий
06.05.2022 20:01 Ответить
❗️Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что закон о ленд-лизе для Украины Байден подпишет 9 мая.

Отже, вірогідніше, Путін оголосить мобілізацію, а це буде ще більша війна.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:02 Ответить
2000 ракет по Україні, це вже війна чи ще ні?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:04 Ответить
а сейчас они там шо делают??? пиццу раздают ????
а если кто-то из тех кинутых в пекло тысяч случайно выжил?? - фсё...погнали на переговоры???????
показать весь комментарий
06.05.2022 20:02 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:03 Ответить
Коллективное *****...
показать весь комментарий
06.05.2022 20:42 Ответить
Боневтік с каждым днем всё больше начинает надоедать. Видосики в которых он каждый день повторяет одно и то же уже мало кому интересны... И Боневтік уже становится мало кому интересен, как выяснилось ничего он не может, кроме как повторять каждый день одно и тоже
показать весь комментарий
06.05.2022 20:04 Ответить
То що, вже книженцію з його промовами надрукували
показать весь комментарий
06.05.2022 21:17 Ответить
Пустодзвін.
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
показать весь комментарий
06.05.2022 20:05 Ответить
Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:40 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 14:24 Ответить
тілько но !!!
///
Речник російського диктатора пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде.

«Там, напевно, будуть росіяни, і чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо», - сказав пєсков російським журналістам.

За його словами, організація святкових заходів у місті «цього року неможлива зі зрозумілих причин». «Час прийде і там буде широке святкування», - запевнив він.
пєсков також повідомив, що він не в курсі того, чи збирається міноборони росії провести парад 9 травня у Маріуполі.

Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:06 Ответить
ну т.е если (гипотетически) останется в живых 1 боец то значит можно говорить? или сколько ещё им можно убить людей, шоб эта граница наступила??
показать весь комментарий
06.05.2022 20:06 Ответить
Вони вже знищили населення Маріуполя.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:07 Ответить
Ты уже наговорился до статьи о госизмене, клован. Отвод войск в одностороннем порядке уже хватит на пожизненное.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:09 Ответить
Після Бучі і згвалтування дітей є ще з ким говорить? Скільки ще повинно бути вбитих і закатованих, щоб до зедауна дійшло, що москалі в принципі ні про що домовлятись не будуть. Це тільки, ви, рагулі, притрушені, носитесь з ідеєю переговорів, та їм начхати..
показать весь комментарий
06.05.2022 20:10 Ответить
А до сьогодні їх там бандити ***** не вбивають а "ласкають" правда градами бомбами ракетами але то таке!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 20:12 Ответить
одних наших людей можна знищувати а інших не можна?...
цих наших людей хай путлер знищує ми будемо перемовлятися а якщо інших наших людей знище тоді не будемо?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:14 Ответить
Досить спроб легалізувати кремлівського маніяка-терориста.
Раджу мальчіку навіть і не думати про переговори з х*йлом бо дорослі дяді, Боріс та Джо, поставлять його у куток на гречку.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:14 Ответить
Ну на щастя, ***** сцикливе і не буде зустрічатися з цим козлом.
Але доки є всі оці арахамії, єрмаки, подоляки, олександри чалиє та арестовичі, існує висока ймовірність проведення сепаратних перемовин, де легко просруть інтереси України!
показать весь комментарий
06.05.2022 20:17 Ответить
А воно знов за рыбу - гроши. Так не терпится пропихнуть сепарный "Будапештский меморандум 2.0", шо у Зеленского из головы вылетело, шо рашка УЖЕ убивает "Азов" и гражданских в Мариуполе. Рашка УЖЕ уничтожила гражданских в Буче, Гостомеле, Ирпене и в других оккупированных городах и сёлах. Но Зеленский с тупым идиотизмом настаивает на переговорах с надеждой заморозить войну и увидеть мир в дупе ***** и ему всё равно, что думают о его "Будапештском меморандуме 2.0" украинцы
показать весь комментарий
06.05.2022 20:18 Ответить
это просто лютый трэш, то есть, после Бучи, Гостомеля, и др, городов и тысяч убитых мирных жителей , можно говорить, а вот именно Мариуполь . это фишка у зеленых, да все просто, Буча и Гостомель и др города уже в прошлом, там пиара - НОЛЬ , а тут можно ************ , героизм наших военных нигде не упоминается , впрочем как с генералом Марченко , зато тут плюсиков себе заработать, и еще БОЛЬШОЙ ВОПРОС !!!!! О чем оно там собралось договариваться ?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:19 Ответить
к большому сожалению, Иловайск 2, который сейчас происходит на Азовстале, Зеленскому доверия не прибавит.
нельзя бросать своих
показать весь комментарий
06.05.2022 20:19 Ответить
який Iловайськ? все це вже десятки Iловайськiв...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:27 Ответить
С рашистскими выродками не о чем говорить уже после Бучи, Ирпеня, бомбежек Мариуполя, Харькова. А Героев Мариуполя надо освобождать, а не выменивать на непонятно какие договороняки !!!
показать весь комментарий
06.05.2022 20:23 Ответить
Падение "Азовстали" позволит путину 9 мая объявить о полном разгроме в Украине неонацистов в лице полка "Азов".

Так можно объявить о победе в "спецоперации по денацификации Украины". И ее завершении в этой части.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:34 Ответить
а шо - зараз є про що говорити? про анексію окупованих нині територій?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:39 Ответить
пуйло й так не хоче говорити з Вовою, а Вова все наполягає......
Про що розмовляти з психічнохворим пердуном?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:44 Ответить
Цікава заява від якої так і тхне популізмом. Ці ублюдки вже вбили і покалічили десятки тисяч наших громадян, зруйнували десятки міст і сел, а уйобки з ОПУ прекрасно зустрічаються з ворогом, потискають один одному руки, посміхаються, ледь не цілуються в єкстазі і ведуть якісь там перемовини де відразу, вже на самому початку поступаються ворогу. А тут говнокомандуючий лише каже те чого хоче почути від нього його ліхторат.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:45 Ответить
А якщо не знищать то типу є про що говорити....
показать весь комментарий
06.05.2022 21:16 Ответить
Странное заявление Зеленского. Ведь и до этого орки каждый день убивают людей и гражданских и военных. Кажется иногда он теряет реальность . Это у него не в первый раз.
показать весь комментарий
06.05.2022 21:21 Ответить
та певно і не останній, шукач ти х...
показать весь комментарий
06.05.2022 21:30 Ответить
малоПИД,,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат давно уже слил и Мариуполь и Херсон, еще в Омане, где над ним был поставлен смотрящий Дермак, в счет оплаты за "работающие" в ПИД,,,,раше по сей день киностудии с подвязанными к ним офшорами и контролируемые через шефиров, за майно в маЦковии и Крыму, за дЭбильных "сватов" которые крутят по сей день на стс и т.д если Украина не избавиться от этого Существа с его кремлевской кодлой Оно и дальше будет сливать интересы Страны, вчера наложил вето на арест ПИД,,,рашенского имущества, сегодня отказались увеличивать налог на фирмы работающие в ПИД,,,раше......
показать весь комментарий
06.05.2022 21:28 Ответить
А до этого можно было говорить с русофашистами? ***, ну какой же идиот!
показать весь комментарий
06.05.2022 21:42 Ответить
Наче все правильно по суті але такі дебільні і неперконливі формулювання. Що з ним робити? В мене немає вже сил.
показать весь комментарий
06.05.2022 23:11 Ответить
Вам не кажется это пугающе странным, это вот маниакальное желание увидеться с путиным?
Там есть какой то договорняк, типа я своё сделал, как обещал, а ты, прикроешь, если что.
А путин увиливает, не хочет встречаться. Какие переговоры с кровавым убийцей? чтоб меньше
убивал или выборочно? По моему, нас за идиотов держат. Вы вдумайтеь в очередной перл
нашего громкоговорителя: если будете дальше убивать, мы не будем с вами договариваться!
Два психически больных руководителя то хотят договариваться, то не хотят. А весь мир голову
ломает, что делать. Столько народу перекрошили, столько страданий принесли их междусобойчики! Возможна зрада, к гадалке не ходи! А окружение его главного величества?
Эти хитрое словоблудие, весьма сомнительные кадровые назначения совсем не по профессиональным признакам, скорее как благодарность за что то, уход от ответственности
за свои решения. Какой то сюрреализм! Кто-то явно руководит действиями президента из его
близкого окружения, може какого зелья наливает..., во всяком случае речи точно готовит.
показать весь комментарий
06.05.2022 23:58 Ответить
А що досі замало знищили?
Дебіл а не президент....
Хоч би виміняти тебе а хлопців з Маріка !
Їдь до свого ***** і цілуй його в ..... ОПу
показать весь комментарий
07.05.2022 00:14 Ответить
Буча не в счет? Он что пьяный?
показать весь комментарий
07.05.2022 00:17 Ответить
Пустодзвін.
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
показать весь комментарий
07.05.2022 00:22 Ответить
Підписуюсь під кожним словом,навіть не буду дублювати
показать весь комментарий
07.05.2022 17:40 Ответить
Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
показать весь комментарий
07.05.2022 00:23 Ответить
+ саме так. зеленi потвори.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:21 Ответить
Всім вже стало очевидним. що зеленський не зробить нічого для порятунку військових в Маріуполі Але ж є ще командувач Залужний. невже він не може одноосібно взяти на себе відповідальність і якимсь війьковим маневром спробувати переломити ситуацію. відволікти жахливі бомбардування рашистської авіації та шалені атаки ворога від блокадного міста ? Для чого тоді існує стратегія і тактика військових операцій. коли її не можна застосувати під час війни ?
показать весь комментарий
07.05.2022 02:56 Ответить
Залужний сам не вирішує такі глобальні питання.Це вирішує навіть не зелене чучело,а Єрмак.Треба розуміти глибину трагедії:Азов кинули напризволяще,бо там одні патріоти-націоналісти які несуть реальну загрозу для зеленої влади після війни.Отже їх треба знищити руками орків.Не підкопаєшся
показать весь комментарий
07.05.2022 17:38 Ответить
МАРІУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬ : НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА ЗАРАЗ - це ГНІЙНІ РАНИ і відсутність антисептиків!

Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
показать весь комментарий
07.05.2022 03:21 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
показать весь комментарий
07.05.2022 03:48 Ответить
А Буча, какбы и несчитается уже, да, Вава?
показать весь комментарий
07.05.2022 06:04 Ответить
А якщо не знищать, то є про що говорити? Не важливо, скільки людей у Маріуполі до цього вбили?
показать весь комментарий
07.05.2022 07:49 Ответить
Уничтожат в каком количестве , урод ? Тех, что уже уничтожили мало ? Надо чтоб уничтожили всех ? И именно в Мариуполе ? Хитрожопая и циничная фраза составлена так, что , типа, возможность переговоров будет найдена всегда... Когда патриоты скажут зеленскому "ну вот - сбылось твоё чертово условие - всех убили" - он ответит " нет! вон ещё осталась живая кошка на восьмом этаже"
показать весь комментарий
07.05.2022 08:56 Ответить
Как триндичиха, одно и тоже
показать весь комментарий
07.05.2022 10:49 Ответить
да потому что ему пох все кроме путина
показать весь комментарий
07.05.2022 11:23 Ответить
Вони Херсонщину по живому приєднують до себе, які нахєр переговори.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:45 Ответить
а типу "поділитись по-братськи"
показать весь комментарий
07.05.2022 19:43 Ответить
Цікаво, яку причину придумає, щоб вести переговорити і дальше боневтік, якщо все таки (не дай Бог) наші захисники загинуть?
показать весь комментарий
07.05.2022 12:49 Ответить
а кому вообще нужны переговоры во время войны,кроме тебя,зелёное ты чучело?!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:25 Ответить
що це, як не анексiя?

гiвно наришкiн мукало не даремно, ще в лютому проговорилось - присаединение к рассее.

Мобильные операторы дыныры и лыныры перейдут на рассеянскую нумерацию

жителям псевдореспублик дыныры и лыныры присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры - 949 для дыныр и 959 для лыныры.

Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров.

Сим-карты при этом менять не нужно.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/05/2022/627637b59a7947ce6178be80?from=newsfeed

показать весь комментарий
07.05.2022 14:19 Ответить
ну как это не будет про что, а про киностудии работающие в маЦкве под чутким руководством шефиров с подвязанными к ним офшорами, а про сватов на стс. а про майно в ПИД,,,раше и Крыму почему то не арестованное, а про сдачу Херсона и Мариуполя, а про вагнеровцев, цемаха, провал закупок оборонпрома, крест на Украинских ПВО, кражу бабок из Привата через офшоры 95 квартала, а про сержанта Журовля, а про Дермока поставленного в Омане смотрящим и т.д а про вето на арест ПИД,,,рашенского майна и т.д эта малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат уже насидел на 5 пожизненных.....
показать весь комментарий
07.05.2022 15:33 Ответить
https://pbs.twimg.com/card_img/1522895918319783936/MhLcVQN4?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
07.05.2022 15:36 Ответить
Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський А якщо не знищать,то ще є надія побачити мир в очах Путлера
показать весь комментарий
07.05.2022 17:31 Ответить
Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський . А якщо не знищать,то є надія побачити мир в очах путіна?
показать весь комментарий
07.05.2022 17:49 Ответить
це звучить вже всоте! і що? хтось налякався?? Азовці продовжують гинути і вмирати від ран!...
і хто мені пояснить - якого хріну здаючи південь залишати там на вірну погибель найкращих наших бійців???? для чого? задля якої незбагненої мети??? не було навіть спроб цей драний маріуполь ні захистити ні відбити - все на плечах і ціною життів Азовців... за що?
показать весь комментарий
07.05.2022 19:40 Ответить
Договорняк. Зеленский сдаёт Юг Украины полностью, Зеленскому от ***** благодарность. Но Азовцы насрали на все планы Зеленского и держат коридор закрытым. ***** недовольно
показать весь комментарий
07.05.2022 20:45 Ответить
 
 