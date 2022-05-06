Зеленский присвоил специальные знаки отличия "За мужество и отвагу" 7 бригадам ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальные знаки отличия "За мужество и отвагу" нескольким бригадам ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №315/2022, размещенном на официальном сайте Главы государства.
В указе отмечается: "С целью отметить мужество и героизм личного состава воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленные при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, а также по случаю Дня пехоты постановляю:
1. Отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" такие воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины:
24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада".
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