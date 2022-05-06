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Зеленский присвоил специальные знаки отличия "За мужество и отвагу" 7 бригадам ВСУ

указ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальные знаки отличия "За мужество и отвагу" нескольким бригадам ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №315/2022, размещенном на официальном сайте Главы государства.

В указе отмечается: "С целью отметить мужество и героизм личного состава воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленные при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, а также по случаю Дня пехоты постановляю:

1. Отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" такие воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины:

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада".

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Зеленский Владимир (20826) награда (1815) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259) 28 отдельная механизированная бригада (189) 30 отдельная механизированная бригада (154) 72 отдельная механизированная бригада (244) 92 отдельная штурмовая бригада (256) 93 отдельная механизированная бригада (298) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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да ты касок лучше привези. аккумуляторов. чтобы волонтеры не собирали.
совок дикий
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06.05.2022 20:11 Ответить
потрібна й патріотична відзнака.
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06.05.2022 20:44 Ответить
 
 