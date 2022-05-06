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Новости Война
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Защищая Украину, лидер каждой страны будет защищать свое государство от войны, - Зеленский

зеленський

Когда мир поймет, что война в Украине – это общая война, то победа станет общей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, не все страны присоединились к антивоенной коалиции, но Украина продолжает объяснять важность глобальной консолидации, в частности, обращаясь через СМИ, соцсети и непосредственно к людям.

По мнению Зеленского, лидер каждой страны должен мощно помогать Украине в борьбе против захватчика, тем самым помогая собственному государству избежать войны.

"Защищая Украину, лидер будет защищать свое государство. Равно как и обычные люди, которые просто выходят на улицы с нашими флагами. И эта победа будет общей. Победа не над Путиным – победа над этим террором и терроризмом, потому что он и его войска – это его лицо", – объяснил он.

"Когда каждый лидер это поймет, то это будет не мое соло - это будет хор мощных лидеров, которые смогут донести эту энергию до обществ, которые пока сомневаются и не уверены в выборе", - добавил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что события в Украине не должны сходить с первых колонок мировой прессы, чтобы люди в каждой стране знали, что происходит в Украине каждый день.

"Потому что в Украине война. И война эта – общая. Поэтому и победа будет общей, как только мы поймем, что это общая война", - подытожил он.

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Зеленский Владимир (20826)


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А ти, **** продажна, розмінував хід на Херсон і зробив ВЕЛКАМ до України своїм сватопартнерам, свінгери курва...
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06.05.2022 20:18 Ответить
То ж прошу Господа Бога на разі одне: Дай мені можливість дожити до споглядання суду і кари СВОЇМ яничарам! Ворог зовнішній не настільки страшний, бо до часу видимий. Я не буду зараз роздавати якісь преференції жодній політичній воші. По Перемозі я хочу бачити моїми державними адміністраторами (НЕ депутатами!) тих ,хто дійсно і фахово доклався до перемоги над москалями. Про депутатиків розберемося, вже походу картинка вимальовується.
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06.05.2022 21:00 Ответить
Знищити ракетну програму України , розмінувати Чонгар , дозволити в перші дні війни захопити величезні території України , віддати на поталу Маріупіль , Бучу , десятки і десятки сіл і містечок - ось як тей що не втік захищав Україну перед війною і на початку війни . Добре що ВІН хоч зараз прєднався до антивоєнної коаліції .
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06.05.2022 20:21 Ответить
А у него нету другого выхода. Он как бы президент Украины. И Зеленский бы с радостью подписал бы капитуляцию, как и планировал *****, на 3-ий день войны, но ему перегадили все планы. ЗСУ, тероборона и народ неизвестно с чего начали вдруг мочить русню. Это было внезапно и совершенно неожиданно для Зеленского. Теперь надо отыгрывать роль, которую ему навязали
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06.05.2022 20:31 Ответить
З нєопознанним обєктом згідний
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06.05.2022 21:02 Ответить
А у кого ТРУБА с ВЕТЕЛЕМ под контролем? Или война или торговля нужно определяться!
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07.05.2022 08:28 Ответить
 
 