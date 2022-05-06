Защищая Украину, лидер каждой страны будет защищать свое государство от войны, - Зеленский
Когда мир поймет, что война в Украине – это общая война, то победа станет общей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, не все страны присоединились к антивоенной коалиции, но Украина продолжает объяснять важность глобальной консолидации, в частности, обращаясь через СМИ, соцсети и непосредственно к людям.
По мнению Зеленского, лидер каждой страны должен мощно помогать Украине в борьбе против захватчика, тем самым помогая собственному государству избежать войны.
"Защищая Украину, лидер будет защищать свое государство. Равно как и обычные люди, которые просто выходят на улицы с нашими флагами. И эта победа будет общей. Победа не над Путиным – победа над этим террором и терроризмом, потому что он и его войска – это его лицо", – объяснил он.
"Когда каждый лидер это поймет, то это будет не мое соло - это будет хор мощных лидеров, которые смогут донести эту энергию до обществ, которые пока сомневаются и не уверены в выборе", - добавил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что события в Украине не должны сходить с первых колонок мировой прессы, чтобы люди в каждой стране знали, что происходит в Украине каждый день.
"Потому что в Украине война. И война эта – общая. Поэтому и победа будет общей, как только мы поймем, что это общая война", - подытожил он.
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