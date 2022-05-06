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Новости Санкции против России Война
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Нельзя одной рукой вводить санкции, а другой подписывать новые контракты с РФ – Зеленский

зеленський

Если продолжать платить России за энергоносители, то лишь вопрос времени, когда российские войска пересекут границы стран Европейского Союза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По мнению президента, самое главное в любых шагах, в том числе и в санкционной политике, – прозрачность и честность.

"Не надо быть немного злым и немного хорошим. Правой рукой вводить санкции, а левой рукой подписывать новые контракты с Россией. Это точно не подходит во время войны. Это лицемерие", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, Россия зарабатывает на энергетике миллиард долларов в день.

"Не нужно играть. Если вы понимаете, что вы не можете без этого энергоносителя, то скажите, что вы сможете через два месяца, договоритесь. Не нужно делать исключений по отдельным странам, нужно действовать вместе. В этом и есть смысл объединенного ЕС , в этом и есть смысл словосочетания "Европейский Союз", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% европейцев поддерживают санкции против России

По его словам, санкции должны быть такими, чтобы после введения не нужно было их обновлять. Если принимается решение об отключении от системы SWIFT, то оно должно быть применено ко всей банковской системе РФ.

Президент Украины выразил благодарность Евросоюзу, США, Великобритании за санкционную политику. В то же время, по его мнению, применять санкции в Россию следовало превентивно. Он выразил убеждение, что в конечном счете Европейский Союз придет к решению о полном эмбарго на российские энергоносители.

"Будет сложно всем, но все европейские семьи будут живы. В отличие от наших. Но если этого не будут делать некоторые европейские лидеры, то поймут потом, когда на ваших границах будут российские войска. Когда полетит первая ракета, как это было у нас , то вы поймете", - добавил Зеленский и подчеркнул, что ни один "Северный поток" не стоит жизней людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы все в мире были такими же смелыми, как Украина и Великобритания, то мы бы уже покончили с этой войной, - Зеленский. ВИДЕО

Президент также обратил внимание на то, что все свои угрозы власти РФ постепенно претворяют в жизнь.

"Когда политики говорят, что мы дойдем до Германии, то это их мнения, их мечты. Когда будет ослаблен ЕС и, не дай бог, упадет Украина, они придут в Германию. Это вопрос лет. Их поколения через информационную политику будут к этому готовы. И, поверьте мне, оправдают все свои позорные шаги", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (20826) санкции (11445) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+31
Не можна закликати світ до санкцій, і крутити свої срані свати на параші
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06.05.2022 20:15 Ответить
+28
А воевать с одной стороны, и держать предателей при себе с другой стороны - можно?
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06.05.2022 20:15 Ответить
+22
Угу. А требовать от Запада санкций и одновременно продавать "сватов" русским пропагандонам можно. Понятно.
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06.05.2022 20:22 Ответить
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Якщо сидіти на двох стільцях-може розірвати дупу...
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06.05.2022 20:13 Ответить
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06.05.2022 20:49 Ответить
Війна почалась в 2014 році ні Порошенко, ні Зеленський, коли прийшли до влади ніхто не ввів ембарго на нафтопродукти з РФ та Білорусії...
чим там війна відрізняється від цієї, а не летіли ракети на всю територію Україну, ну тоді так можна було купувати нафтопродукти на 6-8 млрд. $ в рік фінансуючи ворога...
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06.05.2022 20:15 Ответить
Ну електроенергію, як агрохімія з белараши точно не купували, щоб баригувать і класти собі бабло в кишені, поховавши свій енергоринок і російський бітум теж, як і російські нафтопродукти. Папередники винні. А ето другое...
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06.05.2022 20:23 Ответить
Тоді ти певно би хату кізками взимку грів та на коров'ячих коржиках собі яєчню жарив?
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06.05.2022 20:24 Ответить
Ми зараз не купуємо з РФ і Білорусі нафтопродукти і є альтернативи де їх купити, а якщо б ще працювала на переробка нафти та постачання нафти з Азербайджану, взагалі могли обійтися від імпорту від ворожих країн, а ні треба **** хапнути по максимуму коли дорвався до владного крита і *****, що вони нам Крим, Донбас віджали та заїбашили купу наших людей воєнних в 2014...
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06.05.2022 20:31 Ответить
З Білорусією торгували, бо лукашенко,падла, до виборів не вів себе, як гівно. На нафтопродукти з параши були введеді ввізні мита, які робили їх нерентабельними, з урахуванням логісики, але зелені морди зробили все, щоб зняти ці мита, останній закон вони саме про це й протягували ,але якась однака,що ніхіра не вкурює аби гавкнуть якусь фігню.
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06.05.2022 20:32 Ответить
Війна почалась в 2014 році ні Порошенко, ні Зеленський, коли прийшли до влади ніхто не ввів ембарго на нафтопродукти з РФ та Білорусії...

Просто один з них перестав купляти, а другий відновив закупівлі

а для тебе вони однакові
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06.05.2022 21:29 Ответить
В даному питанні так.
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06.05.2022 21:41 Ответить
Ты в любом вопросе - идиот.
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06.05.2022 22:15 Ответить
Значить кацапи залишаться без Сватів
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06.05.2022 20:15 Ответить
Кацапи зі Сватами і зараз, Вовочка подбає і на далі про "русскій народ", щоб міг дивитися без обмежень ці лайносеріали..
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06.05.2022 21:07 Ответить
А воевать с одной стороны, и держать предателей при себе с другой стороны - можно?
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06.05.2022 20:15 Ответить
та нехер делать

(с) квартал 95

(с) 73 процента избирателей
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06.05.2022 21:32 Ответить
Не можна закликати світ до санкцій, і крутити свої срані свати на параші
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06.05.2022 20:15 Ответить
Чому у мене паскудне відчуття, що за право їх показувати на рашці ми зараз платимо людськими життями та територіями...Все решта - це комедія для дебілів...
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06.05.2022 21:11 Ответить
Ми досі не припинили транзит газу через територію України і вимагаємо ембарго від ЄС. Це якось дивно і не послідовно.
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06.05.2022 20:17 Ответить
Когнітивний дисонанс у тебе, друже... Якщо припинити транзит того, що купили на заході тим, кому воно по праву купівлі транзитується - то як це називатиметься? Раніше це називалось - піратство та втручання в справи інших країн.
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06.05.2022 20:27 Ответить
Зеленский Украiна не впаде.
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06.05.2022 20:19 Ответить
Угу. А требовать от Запада санкций и одновременно продавать "сватов" русским пропагандонам можно. Понятно.
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06.05.2022 20:22 Ответить
ще можна продавати лігу сміху, і дуже успішно. ще можна не розривати торгівлю і дип відносини з тарганом їблоруським, і за спиною продовжувати торгувати, говорячи своєму народу який цей тарган бомбарудє іскандерами, що вже розірвані відносини
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06.05.2022 20:31 Ответить
Вова наш є бізнесмен, а по сумісництву президент. Він був змушений пожертвувати особистим життям, щоб зняти заборони на своє лайно і продавати в Мордор. Його наставник Беня добре навчив, як використовувати своє положення, збагачуватися і звичайно дбати про "своїх".
Зеленський патологічний нарцис, який не визнає власних помилок в силу своєї тупості обмеженості, але буде накидатись на всіх, хто за нього мудріший, а значить на всіх.
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06.05.2022 21:18 Ответить
вова, чому тоді в Україні працює рузький альфа -банк, чому працює рузька упц мп?
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06.05.2022 20:24 Ответить
"Не треба бути трішечки патріотом і трішечки гнидою. Правим оком журитися за вбитими українцями, а лівим оком зазирати в очко *****. Це точно не підходить в часи війни. Це лицемірство." (с) Вава Залєсскій
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06.05.2022 20:24 Ответить
****** , КРИЧАЛИ ГОСТИ !!!!!!!!!!! А продать топливо государственной компании , в два раза дешевле , компаниям Коломоского можно , и после этого принять закон о повышении цены на бензин и дизель можно, БИЗНЕС НА КРОВИ - МОЖНО И НУЖНО , так наверное решили в ОП , которая на 90% состоит из прихвостней бени.
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06.05.2022 20:25 Ответить
Правда, Вова?

"Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ "
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Джерело: https://biz.censor.net/n3339442
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06.05.2022 20:28 Ответить
Лицемірна гнида.
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06.05.2022 20:32 Ответить
наконец то утренняя доза подействовала. на болтовню пробила
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06.05.2022 20:38 Ответить
А хто бітум возив з рашки на велике крадівництво, хто фільми свої продавав у козлостан? Лицемір смердючий!
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06.05.2022 20:39 Ответить
Вовасик курнул айкосик. Кто отводил наши войска в одностороннем порядке, видел мир в глазах путлера, спасал сержанта Журавля, организовал расследование по работе сына Байдена в Украине, сорвав Гособоронзаказ, получая доход из раши со сватов, отдыхая по три раза в год обвинять кого-то в намерении нанести вред Украине. Вред Украине это зеленая кукла под управлением кремлевского агента ДЕРЬМАКА. Поймите, люди. Ворог уже в хаті. Как и в свое время писал Т. Г. Шевченко.
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06.05.2022 20:53 Ответить
А хто по-твоєму сидить на ключових посадах усіх перерахованих тобою відомств? Усі ці баканови, татарови, буданови. Чиї це люди? Папи Римського? Чи пушкіна? Там сидять свої пацани і все те робиться за їхнього посередництва. І кого знищили при Порошенку, ти - опудало? 8000 поцрєотів, яких кинули до таємних тюрем СБУ? Чи мо' їх було не 8, а 20 тисяч? Їх ще не звільнили? Мабуть, і досі сидять?
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06.05.2022 22:01 Ответить
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06.05.2022 21:49 Ответить
Вова,а за скільки мілліардів доларів ви з ФСБшним єрмаком,продали Підень України,курви кінчені розмінували Кримський перешийок,а якби Борис Джонсон ненароком нагрянув в Україну,і не вставив тобі в сраку ультиматум,то ви зі своїм ФСБшним ОП,вже були готові підписати сепаратний мир з кацапією,на їхніх умовах,прикриваючись лозунгами,що гинуть бійці і мирні громадяни.А тепер бабло прийдеться віддавати,бо буде як з Кернесом,Добкін вернув бабульки за зірваний проект ХНР,а Кернес кинув (рф ФСБ) і куля снайпера догнала,життя закінчив у інвалідному візку.
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06.05.2022 20:57 Ответить
О! Молодець, Зелений, тонко натякнув на студію "квартал 95"! Колаборанти млять...
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06.05.2022 20:59 Ответить
А як то одним і тим же ротом штанмаєру відмовляти ,а потім сюсюкатися?((
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06.05.2022 21:23 Ответить
Чего? Ты ж квартиру в Крыму в 2015 переоформил и до сих пор она у тебя. Как и фирма по продвижению фильмов в Раиссе. Или эта друхое?
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06.05.2022 21:23 Ответить
Де логіка??? Кожен день просять і вимагать санкції від Європи і США! Європа зняла всі податки на вхід до їхніх ринків, а Влада чомусь не піднімає податки, які працюють на рашистськіх ринках. Олігархи бояться залишити кацапські ринки, бо на них можна заробляти мільйони собі в кармани... і цим спонсорувати тероризм і фашизм.
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06.05.2022 21:30 Ответить
До речі, за два місяці ніхто з "зеленої" влади не сказав, де будуть братися ТВЕЛи для українських реакторів made in russia.

Сподіваюся, Шмигаль і інші день і ніч працюють над цим питанням.
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06.05.2022 21:49 Ответить
Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ, - ЗМІ
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06.05.2022 21:33 Ответить
Це він сам себе сварить за підписані з кацапами контракти?
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06.05.2022 21:45 Ответить
Зеленский лицемер, сам слил юг Украины а западных лидеров каждый день в чем то обвиняет то помогают мало, то не то оружие дали а сам то ,что для украинской армии сделал? Что то я ни разу не слышала, что бы он или его однопартийцы хотя бы что то купили для армии за свой счет , они там каждый второй подпольные миллионеры
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06.05.2022 22:42 Ответить
Ага... А у бульбашей продается українське пиво..торгуем...
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07.05.2022 08:30 Ответить
 
 