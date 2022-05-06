Нельзя одной рукой вводить санкции, а другой подписывать новые контракты с РФ – Зеленский

Если продолжать платить России за энергоносители, то лишь вопрос времени, когда российские войска пересекут границы стран Европейского Союза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По мнению президента, самое главное в любых шагах, в том числе и в санкционной политике, – прозрачность и честность.

"Не надо быть немного злым и немного хорошим. Правой рукой вводить санкции, а левой рукой подписывать новые контракты с Россией. Это точно не подходит во время войны. Это лицемерие", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, Россия зарабатывает на энергетике миллиард долларов в день.

"Не нужно играть. Если вы понимаете, что вы не можете без этого энергоносителя, то скажите, что вы сможете через два месяца, договоритесь. Не нужно делать исключений по отдельным странам, нужно действовать вместе. В этом и есть смысл объединенного ЕС , в этом и есть смысл словосочетания "Европейский Союз", – сказал Зеленский.

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По его словам, санкции должны быть такими, чтобы после введения не нужно было их обновлять. Если принимается решение об отключении от системы SWIFT, то оно должно быть применено ко всей банковской системе РФ.

Президент Украины выразил благодарность Евросоюзу, США, Великобритании за санкционную политику. В то же время, по его мнению, применять санкции в Россию следовало превентивно. Он выразил убеждение, что в конечном счете Европейский Союз придет к решению о полном эмбарго на российские энергоносители.

"Будет сложно всем, но все европейские семьи будут живы. В отличие от наших. Но если этого не будут делать некоторые европейские лидеры, то поймут потом, когда на ваших границах будут российские войска. Когда полетит первая ракета, как это было у нас , то вы поймете", - добавил Зеленский и подчеркнул, что ни один "Северный поток" не стоит жизней людей.

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Президент также обратил внимание на то, что все свои угрозы власти РФ постепенно претворяют в жизнь.

"Когда политики говорят, что мы дойдем до Германии, то это их мнения, их мечты. Когда будет ослаблен ЕС и, не дай бог, упадет Украина, они придут в Германию. Это вопрос лет. Их поколения через информационную политику будут к этому готовы. И, поверьте мне, оправдают все свои позорные шаги", – подчеркнул Зеленский.