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Байден подпишет новый пакет военной помощи для Украины на $100 млн, - Reuters
Ожидается, что президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет помощи для Украины минимум на 100 миллионов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на троих чиновников США.
По словам источников, последний пакет, вероятно, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.
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Топ комментарии
+4 irenka ko
показать весь комментарий06.05.2022 22:21 Ответить Ссылка
+3 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий06.05.2022 20:38 Ответить Ссылка
+3 Moshe Dayan
показать весь комментарий06.05.2022 21:11 Ответить Ссылка
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Через океан пуляти одне в одного ядрьоні ракети?
Чи Америка збиралась воювати з раською?
Чи раська наважилась би оголосити війну Америці?
Де вам мозок так промивають? Можете не відповідати.