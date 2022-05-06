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Байден подпишет новый пакет военной помощи для Украины на $100 млн, - Reuters

байден

Ожидается, что президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет помощи для Украины минимум на 100 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на троих чиновников США.

По словам источников, последний пакет, вероятно, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая, - СМИ

Байден Джо (2795) помощь (7866) США (27101)


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Топ комментарии
+4
Пощастило нам з президентом Байденом!
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06.05.2022 22:21 Ответить
+3
А ведь байден устаёт от постоянных подписей❗Лучше один раз подписать на 150 миллиардов помощи и не мельтишить по мелочам🤙👍
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06.05.2022 20:38 Ответить
+3
Нам бы снарядов высокоточных, типа экскадибур. Используем максимально эффективно.
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06.05.2022 21:11 Ответить
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Обосранным памперсов хрясь ху.лу по рылу.
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06.05.2022 20:23 Ответить
А ведь байден устаёт от постоянных подписей❗Лучше один раз подписать на 150 миллиардов помощи и не мельтишить по мелочам🤙👍
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06.05.2022 20:38 Ответить
Бюрократию никто не отменял.
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06.05.2022 20:41 Ответить
А в'їбати по севастополю, чи по новосибірську, владивостоку? По першому - США, по іншим -Китай?
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06.05.2022 20:42 Ответить
Він заслуговує на Героя України!!! Давно пора!!!
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06.05.2022 20:39 Ответить
Це правда бо Він спас українців від орди
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06.05.2022 21:13 Ответить
то что доктор прописал
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06.05.2022 20:54 Ответить
Нам бы снарядов высокоточных, типа экскадибур. Используем максимально эффективно.
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06.05.2022 21:11 Ответить
*экскалибур
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06.05.2022 21:33 Ответить
Пощастило нам з президентом Байденом!
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06.05.2022 22:21 Ответить
Им дешевле поддерживать войну в Украине, чем напрямую воевать с кацапами.
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06.05.2022 23:14 Ответить
А русне что дешевле? знаю дома сидеть
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07.05.2022 12:39 Ответить
«Напрямую» - це як!?

Через океан пуляти одне в одного ядрьоні ракети?
Чи Америка збиралась воювати з раською?
Чи раська наважилась би оголосити війну Америці?

Де вам мозок так промивають? Можете не відповідати.
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07.05.2022 15:36 Ответить
 
 