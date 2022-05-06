Байден подпишет новый пакет военной помощи для Украины на $100 млн, - Reuters

Ожидается, что президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет помощи для Украины минимум на 100 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на троих чиновников США.

По словам источников, последний пакет, вероятно, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

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