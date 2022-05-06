На Восточном направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами, ликвидировано 15 оккупантов, 3 единицы бронетехники, 5 артсистем, 2 беспилотника - ОТУ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов. Потери врага составляют: личного состава – 15; БТР – 1; ББМ – 1; БМП – 1; артиллерийские системы – 5; АО – 1; БПЛА – 2".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов, уничтожены 32 оккупанты, 3 танка, 4 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"
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Бо біологічне сміття, це не що інше, як органічні добрива.
А кацапи, це справжній токсин!