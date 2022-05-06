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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами, ликвидировано 15 оккупантов, 3 единицы бронетехники, 5 артсистем, 2 беспилотника - ОТУ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов. Потери врага составляют: личного состава – 15; БТР – 1; ББМ – 1; БМП – 1; артиллерийские системы – 5; АО – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов, уничтожены 32 оккупанты, 3 танка, 4 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

армия РФ (19633) потери (4428) ВСУ (6683)


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06.05.2022 20:37 Ответить
класно! Прикольний морський бій!
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06.05.2022 20:50 Ответить
Ще "Адмірал Ессен" було пошкоджено.
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06.05.2022 21:08 Ответить
уничтожен русский ширпотреб с биомусором
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06.05.2022 20:41 Ответить
То навіть не біосміття, а токсичні біологічні відходи!
Бо біологічне сміття, це не що інше, як органічні добрива.
А кацапи, це справжній токсин!
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06.05.2022 20:49 Ответить
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06.05.2022 20:57 Ответить
Так для того ЛоШаріка і дістали, щоб "забовтати" це питання, тим більше Швець, все частіше про це згадує!
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06.05.2022 21:04 Ответить
Хоч якусь версію(Або що вони цим переймаються.
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06.05.2022 21:20 Ответить
 
 