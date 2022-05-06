РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13237 посетителей онлайн
Новости
990 3

Кулеба провел встречу с группой европарламентариев и призвал их ускорить вступление Украины в ЕС

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с группой депутатов Европейского парламента и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.

Он отметил: "Приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС. Общественность стран ЕС это поддерживает. Время европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги ради будущего Европы. Благодарен GLOBSEC (Аналитический центр, организатор ежегодного Братиславского форума GLOBSEC по вопросам внешней политики, безопасности, европейских дел и экономики) за организацию этого визита".

Читайте также: Евродепутаты из 11 стран прибыли в Киев, они посетят освобожденный пригород

Автор: 

Европарламент (1808) Евросоюз (17265) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кулєба, не сміши. з ким в єс, з дєрьмаком, агрохламідією, люсьою, пібздоляком, татаровим?
показать весь комментарий
06.05.2022 20:58 Ответить
У Євросоюзі 66% громадян схвалюють вступ України до ЄС, - Eurobarometer

показать весь комментарий
06.05.2022 21:41 Ответить
 
 