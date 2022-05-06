Кулеба провел встречу с группой европарламентариев и призвал их ускорить вступление Украины в ЕС
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с группой депутатов Европейского парламента и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.
Он отметил: "Приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС. Общественность стран ЕС это поддерживает. Время европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги ради будущего Европы. Благодарен GLOBSEC (Аналитический центр, организатор ежегодного Братиславского форума GLOBSEC по вопросам внешней политики, безопасности, европейских дел и экономики) за организацию этого визита".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yakov Yakov
показать весь комментарий06.05.2022 20:58 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Urs
показать весь комментарий06.05.2022 21:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль