Кулеба провел встречу с группой европарламентариев и призвал их ускорить вступление Украины в ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с группой депутатов Европейского парламента и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.

Он отметил: "Приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС. Общественность стран ЕС это поддерживает. Время европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги ради будущего Европы. Благодарен GLOBSEC (Аналитический центр, организатор ежегодного Братиславского форума GLOBSEC по вопросам внешней политики, безопасности, европейских дел и экономики) за организацию этого визита".

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