Северодонецк не окружен, в селах близ города продолжаются бои с оккупантами, - Гайдай
Северодонецк не окружен. Информация, распространенная иностранными СМИ, не соответствует действительности.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в областном центре Луганщины тяжелая, но об окружении речь не идет. Бои продолжаются в селах близ города. Наши защитники успешно атаки отбивают.
Орки планируют отрезать Луганщину, а именно дорогу на Бахмут возле Попасной", - отметил он.
В то же время горячими точками остаются - Попасная, Рубежное, села вблизи Северодонецка и населенные пункты Горской громады.
"Россияне ожидали захватить Луганщину в короткие сроки, но... уже третий месяц... и даже иностранные наемники рашистам не могут помочь", - написал Гайдай.
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+22 oleg1966
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+17 V Vv #502451
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+14 Alex 13 #514728
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