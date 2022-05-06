Северодонецк не окружен, в селах близ города продолжаются бои с оккупантами, - Гайдай

Северодонецк не окружен. Информация, распространенная иностранными СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в областном центре Луганщины тяжелая, но об окружении речь не идет. Бои продолжаются в селах близ города. Наши защитники успешно атаки отбивают.

Орки планируют отрезать Луганщину, а именно дорогу на Бахмут возле Попасной", - отметил он.

В то же время горячими точками остаются - Попасная, Рубежное, села вблизи Северодонецка и населенные пункты Горской громады.

"Россияне ожидали захватить Луганщину в короткие сроки, но... уже третий месяц... и даже иностранные наемники рашистам не могут помочь", - написал Гайдай.

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