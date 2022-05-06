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Новости Война
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Северодонецк не окружен, в селах близ города продолжаются бои с оккупантами, - Гайдай

війна,сєверодонецьк

Северодонецк не окружен. Информация, распространенная иностранными СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в областном центре Луганщины тяжелая, но об окружении речь не идет. Бои продолжаются в селах близ города. Наши защитники успешно атаки отбивают.

Орки планируют отрезать Луганщину, а именно дорогу на Бахмут возле Попасной", - отметил он.

В то же время горячими точками остаются - Попасная, Рубежное, села вблизи Северодонецка и населенные пункты Горской громады.

"Россияне ожидали захватить Луганщину в короткие сроки, но... уже третий месяц... и даже иностранные наемники рашистам не могут помочь", - написал Гайдай.

Смотрите также: Более 15 тыс. гражданских остаются в Северодонецке, желающих уехать почти нет, несмотря на хаотичные обстрелы города оккупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+22
Коли слухаєте Данілова, пам'ятайте його слова за тиждень до повномасштабного вторгнення: «Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни, ми такого не бачимо» (Право на владу)
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06.05.2022 21:08 Ответить
+17
Бийте, хлопці, нищіть нещадно!
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06.05.2022 21:17 Ответить
+14
"Росіяни ще не створили жодного ударного угрупування..." Резніков.
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06.05.2022 21:10 Ответить
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Коли слухаєте Данілова, пам'ятайте його слова за тиждень до повномасштабного вторгнення: «Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни, ми такого не бачимо» (Право на владу)
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06.05.2022 21:08 Ответить
"Росіяни ще не створили жодного ударного угрупування..." Резніков.
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06.05.2022 21:10 Ответить
Насправді,думаю що просто ЗСУ не дають москалям зібратися до купи)Бо лиш зберуться,тут прилетить як не по складу боєкоприпасів,то по командному))
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06.05.2022 21:16 Ответить
дирижер этой всей *****, которая срала в головы будущих переизеберателей
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06.05.2022 21:26 Ответить
Бийте, хлопці, нищіть нещадно!
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06.05.2022 21:17 Ответить
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06.05.2022 21:22 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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06.05.2022 21:25 Ответить
Ви звыдки?
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25.05.2022 18:36 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.05.2022 21:39 Ответить
Не понимаю я этого Гайдая :пару часов назад рассказывал ,что город почти окружён ,теперь вот ,что нет .Успокаивает нас ,что ли .Вторым арестовичем заделаться надумал
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06.05.2022 21:58 Ответить
Достаточно посмотреть на карту, почти пол Северодонецка упирается в Лисичанськ , если окружат то вместе с Лисичанськом
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06.05.2022 23:25 Ответить
ну ясно , допистелись , второй Мариуполь освободили !!
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06.05.2022 21:59 Ответить
Надо защищать до конца чтоб там не було, иначе поражение..
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07.05.2022 08:55 Ответить
 
 