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Новости Война
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Рашисты на оккупированной части Херсонщины держат в подвалах и пытают сотни украинцев, - Ташева

рф

На захваченной Херсонщине захватчики удерживают в подвалах около 500 человек – это активисты, участники АТО.

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где в отношении таких лиц применяются пытки", - отметила она.

По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с оккупированным Крымом, например, в поселке Новоалексеевка, в городе Геническ оккупационные "администрации" или военные РФ имеют списки активистов, которые, в частности, участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО.

К этим людям приходят домой, их забирают, похищают.

Это те же сценарии, которые были в Крыму в 2014 году: сначала заходили военные РФ, потом зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов, затем проводился так называемый "референдум", подчеркнула постоянный представитель Президента Украины в АРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются создать систему областных департаментов на Херсонщине

оккупация (10192) пытки (843) Ташева Тамила (54) Херсонская область (4881)


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Топ комментарии
+21
Хто розмінував виходи з Криму і хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття для цих високопосадовців...
Хто залишиться живим, запитайте у цих діячив, як так сталося!
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06.05.2022 21:25 Ответить
+14
Херсонщину влада наша здали оркам разом з людьми.
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06.05.2022 21:36 Ответить
+12
Треба подякувати зеленим генералам СБУ, губернатору - які втікли в парашу.

В Київскій області також втекли Генерали СБУ. Так в окупантів також були списки Ато-шників.
Татаров, Ярмак,Подоляк Баканов и с ДБР - тут не причому - марсияни виноваті.
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06.05.2022 21:29 Ответить
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Тих кого катують,могли з радістю взяти до тероборони,ЗСУ або просто прийняти біженцем.Але чомусь ці люди нікуди не їхали й нічого не робили.Я це пояснити для себе не можу.
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06.05.2022 21:25 Ответить
Вони прокинулись вранці 24 лютого, а в їхньому селі/місті вже орки. ..Твої дії?
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06.05.2022 21:26 Ответить
Херсонщину влада наша здали оркам разом з людьми.
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06.05.2022 21:36 Ответить
Відкрийте результати виборів 2019-го, вони проголосували за владу, яка Україну "проституткою" обзивала та приступила до руйнування обороноздатності зразу з 2019-го. Вони обрали собі таку долю..
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27.08.2022 17:35 Ответить
З жертв робити винуватців - це маніпуляція, у нас на Західній Україні теж купа голосували за зелених покидьків, просто херсонцям не повезло, що вони стали "розмінною монетою" в договорняках Зелі з Ху*лом.
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27.08.2022 17:41 Ответить
Их просто тупо предало высшее руководство страны. Обороны юга Херсонской области не было от слова совсем. Орки к 11 часам 24 февраля походным маршем заняли Каховскую ГЭС и чуть позже Антоновский мост - две единственные переправы через Днепр южнее Запорожья. Без этого предательства на самом верху не было бы тысяч жертв Мариуполя.
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06.05.2022 21:47 Ответить
Пухнастий українобот @UaArtem

Вітаю. Познайомився вчора з парою з Каховки.
Ще 23 лютого в місті не було жодного поліцейського чи силовика.
У військоматі залишили поіменні списки всіх атошників з адресами.
Вони виїхали в останній день, коли це можна було зробили.
5 тис грн з людини коштував проїзд з окупації.
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06.05.2022 23:13 Ответить
Хто розмінував виходи з Криму і хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття для цих високопосадовців...
Хто залишиться живим, запитайте у цих діячив, як так сталося!
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06.05.2022 21:25 Ответить
Зато зеленая гнида за 2 недели до нападения орков провел на админгранице с Крымом не учения по укреплению обороны юга страны, а учения по борьбе с демонстрантами. Сцалось оно.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
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06.05.2022 21:55 Ответить
А как на это топнет ножкой зеледент, ***** такая. Которая не понимает что заглядывание им лично в глаза путлеру уже привело к 15000 жертв. Как тебе спится, зеля, под айкосами легче, дебил квартальный?
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06.05.2022 21:28 Ответить
Треба подякувати зеленим генералам СБУ, губернатору - які втікли в парашу.

В Київскій області також втекли Генерали СБУ. Так в окупантів також були списки Ато-шників.
Татаров, Ярмак,Подоляк Баканов и с ДБР - тут не причому - марсияни виноваті.
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06.05.2022 21:29 Ответить
В Київський ми хоч встигли отримати зброю, а на Херсонщині в хлопців шансів не було...
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06.05.2022 22:10 Ответить
Дякувати треба зеленому бидлу....
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06.05.2022 21:34 Ответить
Якщо ми з маацьви не зробемо Маріуполь з Бучею, а педофіла-русофоба *****, не привеземо у Гаагу, то я призЕденту ніколи не пробачу! Тому що, ця війна, стане на паузу, на де кілька років...
PS: Вибачаюсь зробив помилку...
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06.05.2022 21:49 Ответить
фрегат все. пішов кормити раків. на борту було біля 200 орків.
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06.05.2022 22:02 Ответить
Точно?
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06.05.2022 22:07 Ответить
КОЛОМОЙСКОМУ ***** , он бензин и дизель в два раза поднял, и рада сказала- за , бабло через зелены счета в оффщор вывел , и *******, а подвалы это ваши проблемы.
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06.05.2022 22:09 Ответить
Ця наволоч не підпадає під поняття людей, пост про звірства цих виродків, звичайно знав що вони мерзенні потвори але настільки кінчених ********* треба утилізувати на перегній всім сімейним кодлом
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/3/7343820/ Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"
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06.05.2022 22:12 Ответить
Мурзік Васильович@r2d2251

Побачив це чудо пропогандонської поліграфії і одразу з'явилось нестерпне бажання написати книгу "Місяць перед війною".
Де були б зібрані всі промови *********** і його посіпак.
Про шашлики, про холодець і пляшку на 9 травня разом з "російськими братами".

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06.05.2022 23:16 Ответить
Козья морда.
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06.05.2022 23:42 Ответить
 
 