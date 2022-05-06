Рашисты на оккупированной части Херсонщины держат в подвалах и пытают сотни украинцев, - Ташева

На захваченной Херсонщине захватчики удерживают в подвалах около 500 человек – это активисты, участники АТО.

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где в отношении таких лиц применяются пытки", - отметила она.

По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с оккупированным Крымом, например, в поселке Новоалексеевка, в городе Геническ оккупационные "администрации" или военные РФ имеют списки активистов, которые, в частности, участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО.

К этим людям приходят домой, их забирают, похищают.

Это те же сценарии, которые были в Крыму в 2014 году: сначала заходили военные РФ, потом зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов, затем проводился так называемый "референдум", подчеркнула постоянный представитель Президента Украины в АРК.

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