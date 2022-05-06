Рашисты на оккупированной части Херсонщины держат в подвалах и пытают сотни украинцев, - Ташева
На захваченной Херсонщине захватчики удерживают в подвалах около 500 человек – это активисты, участники АТО.
Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где в отношении таких лиц применяются пытки", - отметила она.
По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с оккупированным Крымом, например, в поселке Новоалексеевка, в городе Геническ оккупационные "администрации" или военные РФ имеют списки активистов, которые, в частности, участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО.
К этим людям приходят домой, их забирают, похищают.
Это те же сценарии, которые были в Крыму в 2014 году: сначала заходили военные РФ, потом зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов, затем проводился так называемый "референдум", подчеркнула постоянный представитель Президента Украины в АРК.
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Вітаю. Познайомився вчора з парою з Каховки.
Ще 23 лютого в місті не було жодного поліцейського чи силовика.
У військоматі залишили поіменні списки всіх атошників з адресами.
Вони виїхали в останній день, коли це можна було зробили.
5 тис грн з людини коштував проїзд з окупації.
Ця стаття для цих високопосадовців...
Хто залишиться живим, запитайте у цих діячив, як так сталося!
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
В Київскій області також втекли Генерали СБУ. Так в окупантів також були списки Ато-шників.
Татаров, Ярмак,Подоляк Баканов и с ДБР - тут не причому - марсияни виноваті.
PS: Вибачаюсь зробив помилку...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/3/7343820/ Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"
Побачив це чудо пропогандонської поліграфії і одразу з'явилось нестерпне бажання написати книгу "Місяць перед війною".
Де були б зібрані всі промови *********** і його посіпак.
Про шашлики, про холодець і пляшку на 9 травня разом з "російськими братами".