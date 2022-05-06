Президент Могилянки Квит: Просим мировых политиков давить на Путина для эвакуации всех военных и гражданских из "Азовстали"

Президент университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит призывает мировых политиков давить на Путина и содействовать эвакуации всех гражданских и военных из "Азовстали".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С первых дней войны идет героическая оборона Мариуполя бойцами полка "Азов", среди которых есть наши выпускники – выпускники Киево-Могилянской академии.

Последний бастион сопротивления – завод "Азовсталь" - ежедневно подвергается обстрелам и бомбардировкам из корабельной и наземной артиллерии, танков, боевых самолетов российских оккупантов. На заводе до сих пор находятся сотни гражданских, в том числе дети, и тысячи военных, среди которых 700 раненых, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.

Ситуация критическая: на заводе заканчивается еда, нет чистой воды, все меньше уцелевших бомбоубежищ. Каждый день умирают гражданские и военные", - говорится в сообщении

Квит подчеркнул, что помощь нужна как гражданским, так и военным.

"Мы просим международные организации, мировых политиков и дипломатов давить на Путина, содействовать организации "зеленого коридора" для ВСЕХ на "Азовстали": гражданских, военных, раненых и убитых. Чтобы остановить кровопролитие и смерть, украинские военные готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. Нам нужны живые герои!" – подытожил он.

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