Президент Могилянки Квит: Просим мировых политиков давить на Путина для эвакуации всех военных и гражданских из "Азовстали"
Президент университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит призывает мировых политиков давить на Путина и содействовать эвакуации всех гражданских и военных из "Азовстали".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С первых дней войны идет героическая оборона Мариуполя бойцами полка "Азов", среди которых есть наши выпускники – выпускники Киево-Могилянской академии.
Последний бастион сопротивления – завод "Азовсталь" - ежедневно подвергается обстрелам и бомбардировкам из корабельной и наземной артиллерии, танков, боевых самолетов российских оккупантов. На заводе до сих пор находятся сотни гражданских, в том числе дети, и тысячи военных, среди которых 700 раненых, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.
Ситуация критическая: на заводе заканчивается еда, нет чистой воды, все меньше уцелевших бомбоубежищ. Каждый день умирают гражданские и военные", - говорится в сообщении
Квит подчеркнул, что помощь нужна как гражданским, так и военным.
"Мы просим международные организации, мировых политиков и дипломатов давить на Путина, содействовать организации "зеленого коридора" для ВСЕХ на "Азовстали": гражданских, военных, раненых и убитых. Чтобы остановить кровопролитие и смерть, украинские военные готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. Нам нужны живые герои!" – подытожил он.
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А його конкурентка ніяка не гівно. І ніякого повстання студентів не було. Були декілька десятків протестувальників із багатьох тисяч студентів. Це що, повстання? Повстання могло бути якщо б він набрав десь 90%. А при таких процентах повставати просто смішно.
Головне досягнення - підняв вартість акредитації для університетів з 20 тис. грн. до 65 тис. грн., зрозуміло з метою забезпечення якості вищої освіти.
Освітянам і науківцям зараз бюджет трохи порізали на військові потреби, через це і всі ці заяви.
Крім того, скоро починається приймальна комісія - треба рекламу робити - "бійці полку "Азов"..."- випускники Києво-Могилянської Академії", Могілянка "закликає світових політиків".
Квіт чудово розуміє, що "світові політики" не будуть слухати звичайного президента Могілянки, якщо їм те саме щодня сам презєдент України торочить.