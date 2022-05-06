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Новости Война
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Президент Могилянки Квит: Просим мировых политиков давить на Путина для эвакуации всех военных и гражданских из "Азовстали"

квіт

Президент университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит призывает мировых политиков давить на Путина и содействовать эвакуации всех гражданских и военных из "Азовстали".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С первых дней войны идет героическая оборона Мариуполя бойцами полка "Азов", среди которых есть наши выпускники – выпускники Киево-Могилянской академии.

Последний бастион сопротивления – завод "Азовсталь" - ежедневно подвергается обстрелам и бомбардировкам из корабельной и наземной артиллерии, танков, боевых самолетов российских оккупантов. На заводе до сих пор находятся сотни гражданских, в том числе дети, и тысячи военных, среди которых 700 раненых, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.

Ситуация критическая: на заводе заканчивается еда, нет чистой воды, все меньше уцелевших бомбоубежищ. Каждый день умирают гражданские и военные", - говорится в сообщении

Квит подчеркнул, что помощь нужна как гражданским, так и военным.

"Мы просим международные организации, мировых политиков и дипломатов давить на Путина, содействовать организации "зеленого коридора" для ВСЕХ на "Азовстали": гражданских, военных, раненых и убитых. Чтобы остановить кровопролитие и смерть, украинские военные готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. Нам нужны живые герои!" – подытожил он.

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Автор: 

Мариуполь (5724) Квит Сергей (126) Азов (800) Азовсталь (379)


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В Киво-Могилянці всі наші.шкарабет хотів туди якесь гівно втулити, але повстали студенти і його відстояли. Він був обраний на студентському голосуванні більшістю студентської ради. Наче така була історія.
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06.05.2022 21:40 Ответить
За нього проголосувала не дуже вже виражена більшісь. 52,8%. І це при багаторічній розкрученості Квіта і при його умінні організовувати студентів.
А його конкурентка ніяка не гівно. І ніякого повстання студентів не було. Були декілька десятків протестувальників із багатьох тисяч студентів. Це що, повстання? Повстання могло бути якщо б він набрав десь 90%. А при таких процентах повставати просто смішно.
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06.05.2022 22:42 Ответить
Мені дуже шкода азовців.Питання до цього експерта "в обмін на що"?
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06.05.2022 21:35 Ответить
Квіт - це колишній голова НАЗЯВИ (нац. агенції з забезпечення якості вищої освіти).

Головне досягнення - підняв вартість акредитації для університетів з 20 тис. грн. до 65 тис. грн., зрозуміло з метою забезпечення якості вищої освіти.

Освітянам і науківцям зараз бюджет трохи порізали на військові потреби, через це і всі ці заяви.

Крім того, скоро починається приймальна комісія - треба рекламу робити - "бійці полку "Азов"..."- випускники Києво-Могилянської Академії", Могілянка "закликає світових політиків".

Квіт чудово розуміє, що "світові політики" не будуть слухати звичайного президента Могілянки, якщо їм те саме щодня сам презєдент України торочить.
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06.05.2022 22:15 Ответить
Шановний Сергій Квіт ! Хай студенти МОГИЛЯНКИ переведуть Ваше звернення на сотні іноземних мов до всіх студентів та політиків світу !
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06.05.2022 23:43 Ответить
 
 