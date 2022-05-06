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Новости Война
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Не исключаю, что нам, трем славянским народам, придется защищать целостность Украины от Польши, - Лукашенко

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о "польской угрозе" для Украины и пообещал вместе с РФ помочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Я вам скажу одно мнение, которое меня не оставляет в последнее время. Вы знаете, мне кажется, ну такое безумное мнение, что если дальше будет так вести себя, например, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас. Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленения Украины", - сказал Лукашенко в интервью Associated Press.

"Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не может, - считает белорусский диктатор - Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в частности, украинцам, придется защищать целостность Украины ".

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"Для меня разрушение Украины и потеря целостности Украины, независимости неприемлемы. И я буду делать все, чтобы Украина осталась в своих пределах, – заявил Лукашенко. – Это и Зеленский видит"

"Поэтому вот такое необычное безумное мнение, что мы будем им вместе противостоять полякам там или еще кому-то... Кто такие поляки? Это вы, это американцы. С одной стороны Англия, с другой стороны Польша, и вы в тиски взяли Европейский Союз и так крепко держите, чтобы они не двигались. Поэтому время покажет", - фантазирует Лукашенко.

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Лукашенко Александр (3618) Польша (8503)


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Топ комментарии
+96
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06.05.2022 21:39 Ответить
+83
ну чистий долбойоб
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06.05.2022 21:39 Ответить
+51
Білоруський дід зовсім зійшов з глузду...
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06.05.2022 21:39 Ответить
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саня, возвращайся на дурку... справка у тебя уже давно в кармане, поэтому возвращайся... и педофила с собой не забудь взять... хоть поживете нормально до суда...
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07.05.2022 06:35 Ответить
Сестро! Досить там із кацапським лейтенантом цицьки жмякати - президентові зуйово! Негайно Рыгаровічу клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА!!!
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07.05.2022 06:38 Ответить
На место Петросяна метит, ****...
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07.05.2022 07:33 Ответить
Усатый черпак говна.
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07.05.2022 08:49 Ответить
Контужений?! Іпанутий?!!!
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07.05.2022 08:50 Ответить
В дурке перепутали препараты , что то не то ,,ширнули,, или сам наелся не тех ,, колёс,, Пи пипипипипипипипипипи...
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07.05.2022 09:03 Ответить
"Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил."(В.В.)
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07.05.2022 11:08 Ответить
пошёл ты ***** поганый урод вместе со своим ****** и своей помощью!помочь хочешь-сдохни!
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07.05.2022 13:19 Ответить
каким боком он народы представляет
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07.05.2022 20:57 Ответить
Дружбан Зеленського.
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07.05.2022 22:19 Ответить
От, П*з*а*б*л!!!!
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12.05.2022 16:11 Ответить
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