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Новости Война
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В Одессе и области введут продленный комендантский час - с вечера 8 мая по утро 10 мая

одеса

В Одессе и области введут продленный комендантский час - с 22:00 8 мая по 5:00 10 мая.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ введен комендантский час с 22:00 8 мая 2022 года до 5:00 10 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Читайте также: В Ривненской области с 10 мая время комендантского часа устанавливается с 23:00 до 5:00, - ОВА

Автор: 

комендантский час (168) Одесса (7918) Одесская область (3632)


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Топ комментарии
+5
Вірно!

Ватникам: сідєть-бояться!
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06.05.2022 21:49 Ответить
+4
Из Крыма ничего не слышно?))) Туда что то интересное полетело)))
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06.05.2022 22:05 Ответить
+3
нє "єслі", а "когда"

Belaruka1917@Belaruka1

·https://twitter.com/Belaruka1/status/1522526363844063232 8 ч

Если у России не будет Черноморского флота, то и нужда в Севастополе отпадет сама собой.
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06.05.2022 22:31 Ответить
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Вірно!

Ватникам: сідєть-бояться!
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06.05.2022 21:49 Ответить
в Одеської вати станеться бавовна!
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06.05.2022 21:51 Ответить
Вата в будку, в будку, сидеть!
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06.05.2022 22:02 Ответить
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06.05.2022 22:02 Ответить
Неудивительно там таких пол страны було, не всем советы нравились. Вот только на россии об принято помалкивать.
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06.05.2022 22:05 Ответить
Из Крыма ничего не слышно?))) Туда что то интересное полетело)))
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06.05.2022 22:05 Ответить
нє "єслі", а "когда"

Belaruka1917@Belaruka1

·https://twitter.com/Belaruka1/status/1522526363844063232 8 ч

Если у России не будет Черноморского флота, то и нужда в Севастополе отпадет сама собой.
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06.05.2022 22:31 Ответить
Шось таки будет 9го?
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06.05.2022 22:22 Ответить
опять эти жаренные кацапы будут(
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06.05.2022 22:49 Ответить
 
 