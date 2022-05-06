В Одессе и области введут продленный комендантский час - с вечера 8 мая по утро 10 мая
В Одессе и области введут продленный комендантский час - с 22:00 8 мая по 5:00 10 мая.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ введен комендантский час с 22:00 8 мая 2022 года до 5:00 10 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
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Ватникам: сідєть-бояться!
Belaruka1917@Belaruka1
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Если у России не будет Черноморского флота, то и нужда в Севастополе отпадет сама собой.