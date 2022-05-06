Конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед Днем победы в РФ, - Белый дом
Лидеры G7 намеренно проведут видеоконференцию 8 мая.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Думаю, что ни для кого не должно быть утеряно значение того, по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день как день, когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает", – сказала она.
По словам Псаки, эта встреча и разговор - это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез.
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"За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, ( не бикування) вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз."
Тільки завдяки віковій брехні тримається "на плаву"
Профессор Талк@SergejTalk
https://twitter.com/SergejTalk/status/1522571134520205315 6 ч
А почему Грета Тунберг не звонит Путину?
Обсудить, например, экологию в городе Мариуполь.
Где вообще эта прогульщица?
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVLc5OdzNXZ9eIGD4_GFwvvMFBqHcRNOJok699BNjNVs_ZRY-0cxHovAYL0qjG8KcjqHn7ooVq2JVEnlG9SYWLU65wLff5uvQzpX_yf3TvBtqM5r7-oJMV0Po2Y08Zu2hg&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк
сейчас я вам расскажу, как все закончится.
9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.
его арестовывают за фейк о российской армии.
конец.