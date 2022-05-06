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Новости Война
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Конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед Днем победы в РФ, - Белый дом

путін

Лидеры G7 намеренно проведут видеоконференцию 8 мая.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Думаю, что ни для кого не должно быть утеряно значение того, по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день как день, когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает", – сказала она.

По словам Псаки, эта встреча и разговор - это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G7 проведут видеоконференцию с Зеленским 8 мая

G7 (844) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+22
Ну и ***** у ***** на фото в новости, блеванул.
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06.05.2022 22:20 Ответить
+18
Вова, зверни увагу!
"За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, ( не бикування) вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз."
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06.05.2022 22:26 Ответить
+16
бо у хла забракло золотого запасу

Профессор Талк@SergejTalk

https://twitter.com/SergejTalk/status/1522571134520205315 6 ч

А почему Грета Тунберг не звонит Путину?
Обсудить, например, экологию в городе Мариуполь.
Где вообще эта прогульщица?
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06.05.2022 22:39 Ответить
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Ну и ***** у ***** на фото в новости, блеванул.
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06.05.2022 22:20 Ответить
це все протермінований ботокс.
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06.05.2022 22:52 Ответить
Сама головне що того уйобка ім'я ніхто не путає

<*******
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06.05.2022 22:59 Ответить
Вова, зверни увагу!
"За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, ( не бикування) вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз."
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06.05.2022 22:26 Ответить
"Здесь х@йло владимирович, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами".
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06.05.2022 22:31 Ответить
Да, при карлике Россия стала страной третьего мира.
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06.05.2022 22:37 Ответить
вона завжди нею була - навіть четвертого.
Тільки завдяки віковій брехні тримається "на плаву"
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07.05.2022 01:07 Ответить
Верхня Вольта с ракетами
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07.05.2022 08:50 Ответить
бо у хла забракло золотого запасу

Профессор Талк@SergejTalk

https://twitter.com/SergejTalk/status/1522571134520205315 6 ч

А почему Грета Тунберг не звонит Путину?
Обсудить, например, экологию в городе Мариуполь.
Где вообще эта прогульщица?
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06.05.2022 22:39 Ответить
Путлєр таки гидотний
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07.05.2022 00:09 Ответить
Путлер Гитлера победил в 1945 году...обожрался тушонки Рузвельта и скумбрии Черчилля ...
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07.05.2022 08:46 Ответить
😂

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVLc5OdzNXZ9eIGD4_GFwvvMFBqHcRNOJok699BNjNVs_ZRY-0cxHovAYL0qjG8KcjqHn7ooVq2JVEnlG9SYWLU65wLff5uvQzpX_yf3TvBtqM5r7-oJMV0Po2Y08Zu2hg&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

сейчас я вам расскажу, как все закончится.

9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.

его арестовывают за фейк о российской армии.

конец.
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07.05.2022 11:20 Ответить
 
 