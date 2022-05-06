Конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед Днем победы в РФ, - Белый дом

Лидеры G7 намеренно проведут видеоконференцию 8 мая.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Думаю, что ни для кого не должно быть утеряно значение того, по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день как день, когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает", – сказала она.

По словам Псаки, эта встреча и разговор - это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез.

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