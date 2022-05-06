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Новости Война
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С начала суток отбиты 8 атак врага, уничтожены 22 единицы техники оккупантов и 7 беспилотников, - пресс-центр ОС

війна

В течение суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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Автор: 

Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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- а за разбитое стекло он заплатил 93 рубля 70 копеек. откуда у него такие деньги?(с)
если серьезно ємбарго на єнергоносители. немедленно.
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06.05.2022 22:23 Ответить
Загадав, що буде 1200 танків до 9 травня. Залишилось 90 танків за 4 дні, думаю ЗСУ справитися!
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06.05.2022 22:24 Ответить
 
 