С начала суток отбиты 8 атак врага, уничтожены 22 единицы техники оккупантов и 7 беспилотников, - пресс-центр ОС
В течение суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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если серьезно ємбарго на єнергоносители. немедленно.