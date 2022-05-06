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Джонсон призвал Макрона воздержаться от "любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении"

джонсон,макрон

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Британский премьер поздравил Макрона с переизбранием и договорился об активизации отношений между государствами. Джонсон стремится совместно с Францией работать над рядом проблем – от противостояния автократиям до глобальной энергетической безопасности.

Джонсон и Макрон единодушно осудили "смертоносную глупость Путина" с развязыванием войны. Они договорились координировать вопросы безопасности и помощи Украине, а также меры по изоляции РФ.

Также читайте: Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные системы Stormer и радары для обнаружения артиллерии, - Джонсон

"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении.

Дополнительно лидеры Великобритании и Франции омбинялись мнениями о влиянии войны на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Джонсон и Макрон договорились на уровне G7 работать над смягчением последствий российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", - Джонсон

Джонсон_Борис (506) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+63
Я люблю Джонсона
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06.05.2022 22:20 Ответить
+44
Мужик поговорив з бабою, якщо коротко
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06.05.2022 22:21 Ответить
+36
Я люблю тих, хто любить Джонсона…
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06.05.2022 22:24 Ответить
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Я люблю Джонсона
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06.05.2022 22:20 Ответить
Я люблю тих, хто любить Джонсона…
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06.05.2022 22:24 Ответить
Запросіть леді на каву
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06.05.2022 22:28 Ответить
Христана! - до тебе "клинця" підбивають
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07.05.2022 01:12 Ответить
🙏обожаю Бориса Джонсона ! Черчиль мой кумир ! Джонсон - Черчиль‼️❤️🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.05.2022 01:18 Ответить
за зачіску?
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06.05.2022 22:24 Ответить
В нього така зачіска ще з 2000-х, коли він був мером Лондона і ходив на Top Gear.
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06.05.2022 22:28 Ответить
Браян Джонсон, сорри, Борис Джонсон Мужик!
хотя Браян тоже мужик.
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06.05.2022 22:34 Ответить
та козак стопудовий,але в geordie він був ще крутіший...
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06.05.2022 22:44 Ответить
ось послухай доейсідішного браяна...
колись я здуру вивалив за цю плиту 80 карбованців
https://www.youtube.com/watch?v=SI9oW2vUsNo Geordie - Don't Be Fooled by the Name 1974 (full album)
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07.05.2022 00:42 Ответить
Я напоминаю что именно бритиши создали современную Россию, когда открыли русскую торговую компанию в 16 веке. И все неудачи России начались, когда Россия решила с Британией конфликтовать в 19 веке. Так что слушайте бритишей - они понимают как устроен мир и с какой стороны мазать масло. Может до наших властей тоже дойдет, хотя я не уверен.
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06.05.2022 22:26 Ответить
Конфликтовать рашка с бриттами стала ещё в 1710-х годах при Петрухе 1
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06.05.2022 22:55 Ответить
Точно русскую? Московия стала россией в 1721
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06.05.2022 23:19 Ответить
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06.05.2022 22:46 Ответить
Макрон посміховисько
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06.05.2022 22:20 Ответить
Мужик поговорив з бабою, якщо коротко
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06.05.2022 22:21 Ответить
Провів з альфонсом виховну годину
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06.05.2022 22:33 Ответить
Джонсон рулить!
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06.05.2022 22:22 Ответить
На черзі Угорщина, Сербія та інші посіпаки росії.

Байден смотрящий в усьому світі, Джонсон в Європі.
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06.05.2022 22:23 Ответить
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07.05.2022 19:22 Ответить
Поки Борис цьому макарону по ***** не заїде, макарон буде намагатись подзвонити вепсу Путі і що-небуть обговорити...
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06.05.2022 22:25 Ответить
Заглянуть в глаз ,никак не успокоится ,видимо у ***** на поводке,тот его жёлтыми желетами кошмарил
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07.05.2022 01:25 Ответить
Мені іноді здається що чим гірше зачіска тим краще людина
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06.05.2022 22:25 Ответить
Це досить стильний причесон. В нього імідж такий з 2000-х.
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06.05.2022 22:30 Ответить
Він такою зачіскою напевне лисину прикриває.
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06.05.2022 23:38 Ответить
Зачиска ⁉️ Вам "шишечки" или ехать⁉️✌🏼
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07.05.2022 01:29 Ответить
Борис Джонсон рожден в Нью-Йорке, btw
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06.05.2022 22:37 Ответить
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06.05.2022 22:26 Ответить
На столі шапка Мономаха? ))
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06.05.2022 22:50 Ответить
ох, куди моя молодість поділася... коли я був таким же спудеєм...
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06.05.2022 23:42 Ответить
мене нагадав в 70
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07.05.2022 01:15 Ответить
Джонсон реальний лідер в Європі!
Добре, що наш пи*дюк "найвеличніший лідер **********" (за версією одного завгоспа) не в курсі)
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06.05.2022 22:26 Ответить
Джонсон-******** Черчілль!
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06.05.2022 22:36 Ответить
А щоб вiн зробив наш "велетень?" Джонсона з посади звiльнив, чи шо?
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07.05.2022 10:36 Ответить
Джонсон опустив жабоїда-телефоністку обригану, Красава наш хлоп Боря справжній Бандерівець-ССОшник!
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06.05.2022 22:27 Ответить
а макарон уже и брови пощипал, губы подкрасил, лоб подпудрил. и только к телефону подошёл, чтобы ***** звякнуть. а тут не на!!!
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06.05.2022 22:31 Ответить
кагбэ все понятно.....
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06.05.2022 22:33 Ответить
Никто из наших вообще не подтверждает. Так что всё что пока есть это фейк.
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06.05.2022 22:34 Ответить
півгодини назад по ящику вже сказали шо затонув. це просто вам не встигли доложить.
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06.05.2022 22:39 Ответить
люсинда нэ пидтвэрджуйе....
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06.05.2022 22:40 Ответить
Я не видел ни одного источника которому доверяю. Телевизор сказал и это правда - это не для меня.
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06.05.2022 22:46 Ответить
Вообще инфа про то что там что-то горит появилась еще вчера. Но вот день уже горит и никто не подтверждает. Что бы там не горело - это или фейк, или не на часи.
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06.05.2022 22:47 Ответить
Горит что то точно-есть спутниковые снимки-но вот что горит пока не понятно
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06.05.2022 22:57 Ответить
мабуть він:

https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466607/
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07.05.2022 01:19 Ответить
лично я за триста лет жодного ватоголового не переубедил...
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06.05.2022 22:39 Ответить
Борис , ще варто переговорити з де котрими турками і ізраїльтянами, ну а німецьку ліверну ковбасу можна залишити і так.
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06.05.2022 22:39 Ответить
Уже и Макрон понял кто в Европе главный будет в ближайшем будущем.
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06.05.2022 22:44 Ответить
Схоже Джонсона призначили неофіційним куратором-нянькою для гундосого полуйобка. Байдену явно не до цього, вік та і посада така,що не гоже щомісяця кататись в Київ,щоб поставити на місце "генія геополітики", а Макрон і Шольц категорично не підходять. Їм сами потрібна гарна нянька.
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06.05.2022 22:45 Ответить
Макарону ясно дали понять, что нех... шастать к путину. Сиди дома радуйся победе на выборах, помогай Украине и слушай, что взрослые и уважаемые дяденьки говорят.
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06.05.2022 22:46 Ответить
Той макрон , він внатурі якийсь їбaньko . Мама в дєтстві головою до підлоги била .
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06.05.2022 22:54 Ответить
Еммануельку опустили
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06.05.2022 23:03 Ответить
"То що ж сказав Джонсон Зеленському? Оце так поворот! "
https://www.youtube.com/watch?v=cHZmWb1P2bQ
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06.05.2022 23:10 Ответить
у бубаноидов ничего не получится...никто им не даст шанса включить заднююю...
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06.05.2022 23:16 Ответить
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06.05.2022 23:11 Ответить
Если Зеленский будет прислушиваться к словам Джонсона, а не всяких франко-немецких "товарищей", то будет толк.
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06.05.2022 23:14 Ответить
Джонсон красава, Черчіль нашого часу
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06.05.2022 23:14 Ответить
А просто цікаво подивитися стенограму, як Борис Джонсонюк напоумлював одного такого собі Бубочку... І знайти там причину, чому йому не вдалося втовкмачити очевидні істини в головку Буратіно не з першого заходу; і навіть з другого - не на всі 100%...
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06.05.2022 23:40 Ответить
МакроТе очень нравится имя ***** , что то в этом есть таинственное..
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06.05.2022 23:50 Ответить
1 человек на всю европу адекватный.....
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07.05.2022 00:22 Ответить
Макарон розкис зовсім, Джонсон хоч в адекваті - не дає Зе клоуну зливати Україну в каналізацію.
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07.05.2022 01:07 Ответить
Правильно.
А то сам не доганяє.
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07.05.2022 03:38 Ответить
Не понимаю, о чем с УПЫРЕМ можно вообще говорить!?
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07.05.2022 08:47 Ответить
Дай Боже здоров'я Джонсону та Байдену. Шкода, що не можу таке побажати нашій жОПі.
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07.05.2022 10:19 Ответить
 
 