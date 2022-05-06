Джонсон призвал Макрона воздержаться от "любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении"
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте британского правительства.
Британский премьер поздравил Макрона с переизбранием и договорился об активизации отношений между государствами. Джонсон стремится совместно с Францией работать над рядом проблем – от противостояния автократиям до глобальной энергетической безопасности.
Джонсон и Макрон единодушно осудили "смертоносную глупость Путина" с развязыванием войны. Они договорились координировать вопросы безопасности и помощи Украине, а также меры по изоляции РФ.
"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении.
Дополнительно лидеры Великобритании и Франции омбинялись мнениями о влиянии войны на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Джонсон и Макрон договорились на уровне G7 работать над смягчением последствий российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.
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хотя Браян тоже мужик.
колись я здуру вивалив за цю плиту 80 карбованців
https://www.youtube.com/watch?v=SI9oW2vUsNo Geordie - Don't Be Fooled by the Name 1974 (full album)
Байден смотрящий в усьому світі, Джонсон в Європі.
Добре, що наш
пи*дюк"найвеличніший лідер **********" (за версією одного завгоспа) не в курсі)
https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466607/
https://www.youtube.com/watch?v=cHZmWb1P2bQ
А то сам не доганяє.