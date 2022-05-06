В результате обстрелов со стороны оккупантов погиб гражданский в Донецкой области, три человека ранены, - ОВА

Российские оккупанты 6 мая обстреливали территорию Донецкой области, в результате чего погиб один гражданский. Три человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области - в Лимане. Еще три человека получили ранения. Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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