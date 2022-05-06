В суд направлен обвинительный акт в отношении российского генерала Лямина, руководившего вторжением в Украину из оккупированного Крыма, - Венедиктова

В суд пошло первое дело относительно полномасштабной агрессии РФ против Украины – обвинительный акт в отношении российского генерала Лямина.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС РФ, который руководил вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма. Офис Генпрокурора и СБУ завершили расследование в уголовном производстве по подозрению генерал-майора Дениса Лямина и направили обвинение.

Следствие получило доказательства, что 23 февраля 2022 г. российский генерал в нашем украинском Джанкое на полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ на вторжение на нашу землю. Далее организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Отмечается, что Лямин для мотивации своих солдат идти убивать украинцев оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от придуманных самими россиянами "украинских националистов и фашистов". А еще пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов США, которых они, конечно, не получили.

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Прокуроры будут доводить в суде причастность генерала Лямина к ведению агрессивной войны и посягательству на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины).