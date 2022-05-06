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В суд направлен обвинительный акт в отношении российского генерала Лямина, руководившего вторжением в Украину из оккупированного Крыма, - Венедиктова

лямін

В суд пошло первое дело относительно полномасштабной агрессии РФ против Украины – обвинительный акт в отношении российского генерала Лямина.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС РФ, который руководил вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма. Офис Генпрокурора и СБУ завершили расследование в уголовном производстве по подозрению генерал-майора Дениса Лямина и направили обвинение.

Следствие получило доказательства, что 23 февраля 2022 г. российский генерал в нашем украинском Джанкое на полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ на вторжение на нашу землю. Далее организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Отмечается, что Лямин для мотивации своих солдат идти убивать украинцев оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от придуманных самими россиянами "украинских националистов и фашистов". А еще пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов США, которых они, конечно, не получили.

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Прокуроры будут доводить в суде причастность генерала Лямина к ведению агрессивной войны и посягательству на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины).

армия РФ (19633) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2494) генерал (66)


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Топ комментарии
+21
Де обвинувачення тому, хто здав Південь?
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06.05.2022 22:47 Ответить
+20
Ти розберись який колаборант відкрив їм дорогу на материк.
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06.05.2022 22:46 Ответить
+16
А де обвинувальний акт проти тих, що здали весь південь???? Чому тут не було озброєння? Чому тут не було армії? Чому не підірвано жодного мосту? Про розмінований Чонгар не писав тільки лінивий...
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06.05.2022 22:45 Ответить
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А де обвинувальний акт проти тих, що здали весь південь???? Чому тут не було озброєння? Чому тут не було армії? Чому не підірвано жодного мосту? Про розмінований Чонгар не писав тільки лінивий...
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06.05.2022 22:45 Ответить
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06.05.2022 22:54 Ответить
Венедиктова уже всех ******* пересадила хочет видимо догнать румынскую коллегу, которая там пересадила всех коррупционеров, правда не заочно
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06.05.2022 22:45 Ответить
Ти розберись який колаборант відкрив їм дорогу на материк.
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06.05.2022 22:46 Ответить
Де обвинувачення тому, хто здав Південь?
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06.05.2022 22:47 Ответить
а то не зрозуміло хто це зкомандував... З переляку і країну здадуть щоб не відповідати....
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06.05.2022 23:57 Ответить
Нах акт! Он должен быть 13 в списке генеральских жмуров.
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06.05.2022 22:48 Ответить
заодно передайте бенедиктовой,шо шарий без присмотра вторые сутки шатается...
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06.05.2022 22:59 Ответить
Почему то кажется что эта звизда шария отпустит.
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06.05.2022 23:04 Ответить
-Тем временем российские диванные войска уже принялись разгонять "зраду" и не могут понять, как так выходит, что их солдаты отступают от Харькова.
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06.05.2022 23:02 Ответить
В как они с Крыма маршем прошли эта венедиктова не сказала?
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07.05.2022 00:36 Ответить
А кто ж этому генералу дорожку красную расстелил от Крыма и аж до Марика?
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07.05.2022 01:45 Ответить
Цю венедиктову з її "звинуваченнями", "підозрами", "оголошеннями в розшук", "внесеннями до реєстру", "заведеннями справи"... вже гидують навіть нах. послати. Навіть ПОДУМКИ. Шобла сикунів і бездарів на наші податки.
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07.05.2022 07:36 Ответить
 
 