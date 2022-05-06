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Новости Агрессия России против Украины Война
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Уже 200 украинских артиллеристов прошли обучение по обращению с американской гаубицей М777, - Пентагон

м777

Более 200 украинских военных уже завершили обучение по обращению с гаубицами M777, которые предоставили Украине США. Еще около 150 военных продолжают тренировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Американские военные учат наших бойцов обращению с новым вооружением за пределами Украины.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, 15 украинских военных прошли подготовку по управлению мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64.

В то же время 60 военнослужащих уже завершили обучение по управлению бронетранспортерами М-113 и около 50 проходят тренировки по этой системе прямо сейчас.

Отметим, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.

"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те крепкие связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - заявил Кирби в  начале учений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ, - СNN

США (27101) обучение (536) артиллерия (645)


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Топ комментарии
+27
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06.05.2022 22:54 Ответить
+22
Чекаю на "Fire"!
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06.05.2022 22:52 Ответить
+19
Гарна новина. Удачi вам i бережи вас Бог.
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06.05.2022 22:53 Ответить
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Чекаю на "Fire"!
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06.05.2022 22:52 Ответить
Гарна новина. Удачi вам i бережи вас Бог.
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06.05.2022 22:53 Ответить
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06.05.2022 22:54 Ответить
Так они роутеров уносили думая что интернет там внутри. Карго культ какой то.
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07.05.2022 01:31 Ответить
Під курськом сьогодні теж щось палає
https://twitter.com/i/status/1522664467619794947
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06.05.2022 22:55 Ответить
заборонити смалити на расеї.
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06.05.2022 23:00 Ответить
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06.05.2022 22:56 Ответить
Добра новина! Русні капець!
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06.05.2022 22:56 Ответить
Ці пушки не для бездумного поливання теритроії по тактиці кацапів, а для точечних ударів по гарматах, рсзв, штабах за допомогою мобільних радарів і розввд даних
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06.05.2022 22:57 Ответить
Уже тиждень про це пишуть, а де результат?!
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06.05.2022 22:59 Ответить
а вам еще не доложили? Докладываю: под Изюмом.
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06.05.2022 23:08 Ответить
Если не ошибаюсь - расчет на полуавтоматическую гаубицу минимум - 5 человек.
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06.05.2022 23:01 Ответить
7 вроде ,и особенно важен наводчик.
Нужен также обязательно генератор (без электрики тоже вроде не работает)
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07.05.2022 00:17 Ответить
три семерки это ВЕЩЬ. Плюс радары. И это не портвейн, заметтьте
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06.05.2022 23:03 Ответить
Гаубиц уже на 6 дивизионов, дальше -больше. Добре и 333!).
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06.05.2022 23:04 Ответить
В середині квітня Пентагон погодив нам поставку двох радараів AN/MPQ-64 Sentinel. Може зараз дають ще. Це гарна підмога армійській ППО. Здатен виявляти цілі малого розміру (БПЛА), крилаті ракети, вертольоти та літаки. Ефективна дальність - до 40 км.
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06.05.2022 23:05 Ответить
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км
Найдовший зареєстрований постріл з M777 стався в червні 2012 року в провінції Гелманд, в Афганістані, снарядом M982 Excalibur на відстань у 36 км
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06.05.2022 23:26 Ответить
До 70 км ,вики.
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07.05.2022 06:02 Ответить
Поважає Америку і Захід в цілому - знаючи що зараз при владі в Україні агент фсб дЄрмак і його підопічний, вони все одно надають Україні зброю, хоч і обережно (нікому не хочеться щоб зразки новітньої зброї попали у гоблинські руки кремля)
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07.05.2022 00:57 Ответить
 
 