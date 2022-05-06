Уже 200 украинских артиллеристов прошли обучение по обращению с американской гаубицей М777, - Пентагон
Более 200 украинских военных уже завершили обучение по обращению с гаубицами M777, которые предоставили Украине США. Еще около 150 военных продолжают тренировки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Американские военные учат наших бойцов обращению с новым вооружением за пределами Украины.
По словам спикера Пентагона Джона Кирби, 15 украинских военных прошли подготовку по управлению мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64.
В то же время 60 военнослужащих уже завершили обучение по управлению бронетранспортерами М-113 и около 50 проходят тренировки по этой системе прямо сейчас.
Отметим, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.
"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те крепкие связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - заявил Кирби в начале учений.
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Нужен также обязательно генератор (без электрики тоже вроде не работает)
Найдовший зареєстрований постріл з M777 стався в червні 2012 року в провінції Гелманд, в Афганістані, снарядом M982 Excalibur на відстань у 36 км