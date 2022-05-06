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Новости Война
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Пентагон закупит для Украины беспилотники Switchblade на $17,8 млн

гур,безпілотник

Министерство обороны США заключит сегодня контракт на $17,8 млн на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину.

Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны Уильям А. ЛаПлент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Эти беспилотники будут закуплены и доставлены в Украину в рамках дополнительного финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, которое было принято Конгрессом США в середине марта. По словам ЛаПлэнта, общее финансирование инициативы составило $300 млн, на данный момент Минобороны выделило $136,8 млн из этой суммы.

В общей сложности $136,8 млн израсходованы на закупку и отправку "беспилотных авиационных систем Puma, передовой системы высокоточного оружия, устройств связи, боевого медицинского оборудования и расходных материалов, сухпайков и биноклей".

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Министерство обороны также использует $1,45 млрд из одобренного Конгрессом финансирования в размере $3,5 млрд для пополнения запасов комплексов Javelin и Stinger и ключевых компонентов для них. Этот вопрос, по словам замглавы Пентагона, будет решен к концу мая.

беспилотник (3747) помощь (7866) США (27101)


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Топ комментарии
+20
Такие новости просто бальзам на душу. Спасибо тем кто с нами.
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06.05.2022 23:02 Ответить
+19
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06.05.2022 23:37 Ответить
+16
Если 300 версия, то почти 3000 шт.
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06.05.2022 23:02 Ответить
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Це для "параду" в Маріуполі
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06.05.2022 23:00 Ответить
А що з тими 100, що начебто давно в Україні? Щось ніде не видно сюжетів про застосування.
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07.05.2022 06:50 Ответить
Если 300 версия, то почти 3000 шт.
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06.05.2022 23:02 Ответить
А если 600? Не в курсе просто
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06.05.2022 23:04 Ответить
Не знайшов ніде інфу щодо їх ціни. Їх всього вироблено не дуже багато. США у листопаді 2021 замовила дронів на $20 мільйонів і вони будуть готові аж у січні 2023.
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06.05.2022 23:19 Ответить
75 000$ штука.
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06.05.2022 23:20 Ответить
Пох вартість
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06.05.2022 23:23 Ответить
Где то писали что 28000 за 600 ,6000 за 300
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07.05.2022 00:13 Ответить
Такие новости просто бальзам на душу. Спасибо тем кто с нами.
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06.05.2022 23:02 Ответить
С вами практически все, за исключением пары идиотов. .klkg
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06.05.2022 23:09 Ответить
то шоб пинчукам було соромно...
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06.05.2022 23:03 Ответить
їх нічого не пройме.
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07.05.2022 10:43 Ответить
Кацапам про це вже сказали, нє, хто в курсі ???
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06.05.2022 23:06 Ответить
они все сейчас заняты на пожарах.
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06.05.2022 23:19 Ответить
парад готують-звонять все намародерене і пронесуть з гордістью
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07.05.2022 04:05 Ответить
Mne kazetsia oni uze raboatajet.Ocen poxoze bylo Makejevke gde cisterni s goriucim zarvalos na ix rabotu
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06.05.2022 23:09 Ответить
камеры! камеры пусть цветные ставят!
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06.05.2022 23:11 Ответить
"пумы" с ИК-камерами - это прекрасно. Ночью все коробки как на ладони.
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06.05.2022 23:16 Ответить
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06.05.2022 23:37 Ответить
РЕСПЕКТ!
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06.05.2022 23:41 Ответить
Супер новина 😠👍🏼👍🏼👍🏼
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06.05.2022 23:57 Ответить
Як вони хоч у роботі цікаво... Ніде нема відгуків
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07.05.2022 05:10 Ответить
Вроде эти выкидухи300 уже давно на фронте(по нашим меркам) но как-то про них не особо и говорят. Есть подозрение что ихняя эффективность преувеличена. Ну или не выше чем вог25 на грузовом дроне.
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07.05.2022 09:37 Ответить
 
 