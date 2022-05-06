Пентагон закупит для Украины беспилотники Switchblade на $17,8 млн

Министерство обороны США заключит сегодня контракт на $17,8 млн на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину.

Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны Уильям А. ЛаПлент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Эти беспилотники будут закуплены и доставлены в Украину в рамках дополнительного финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, которое было принято Конгрессом США в середине марта. По словам ЛаПлэнта, общее финансирование инициативы составило $300 млн, на данный момент Минобороны выделило $136,8 млн из этой суммы.

В общей сложности $136,8 млн израсходованы на закупку и отправку "беспилотных авиационных систем Puma, передовой системы высокоточного оружия, устройств связи, боевого медицинского оборудования и расходных материалов, сухпайков и биноклей".

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Министерство обороны также использует $1,45 млрд из одобренного Конгрессом финансирования в размере $3,5 млрд для пополнения запасов комплексов Javelin и Stinger и ключевых компонентов для них. Этот вопрос, по словам замглавы Пентагона, будет решен к концу мая.