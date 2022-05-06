Российские оккупанты обстреливали ракетами и наносили авиаудары по Гуляйполю и Орехову, - Запорожская ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала оперативную информацию в области на 6 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "Российская армия не дает покоя мирным городам – Орехову и Гуляйполю. Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожала мирную инфраструктуру Орехова, наносила ракетные и авиаудары.

Также сегодня россияне нанесли удар по Каменскому. Село обстреливают ежедневно, впрочем, и сегодняшняя атака не принесла успеха оккупантам. По сообщениям Сил обороны Запорожского края, по меньшей мере, один российский танк сгорел дотла вместе с солдатами в нем.

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Войска России обстреляли и поселок Новотаврическое Камышевашской громады. Разрушены около 20 домов. Травмированных среди местных, к счастью, нет.

На днях в районе села Новое Пологовского района было нанесено огневое поражение по позициям реактивной артиллерии и личному составу сил российских войск. Противник понес потери, а местные жители наблюдали, как утром 5 мая российские войска вывозили погибших.

В тот же день, 5 мая 2022 года, в районе села Вишневое Запорожской области обнаружены замаскированные позиции сил российских войск в составе 6 БТР и ствольной артиллерии. Силы обороны Запорожского края нанесли огневое поражение, и противник понес потери.

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Поэтому Кремль все чаще вовлекает в войну солдат срочной службы. В настоящее время большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлены в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А наспех собранные "новобранцы" не имеют практически ни какого опыта службы.

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В Запорожье обнаружили российского летчика, подозреваемого в шпионаже. Собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных России.

По сообщению мэра Энергодара Дмитрия Орлова, из города в Запорожье из-за постоянных обстрелов пути нет.

А в Пологовском районе проблемы с мобильной связью и электричеством, что является следствием российской агрессии и регулярных артиллерийских атак. Следовательно, линии коммуникаций повреждены. Операторы производят ремонт только тогда, когда это безопасно.

В Якимовке Мелитопольского района работников в госучреждениях заставляют подписывать анкеты, якобы на согласие получать заработную плату в российских рублях. Оккупанты обещают выдавать деньги наличными. Если работники отказываются и настаивают на том, чтобы их зарплату продолжали выплачивать в гривнах, то россияне угрожают забирать две трети оклада.

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По данным украинских властей Бердянска, в офисы и дома некоторых активистов состоялись визиты вооруженных оккупантов с требованием прекратить выдачу лекарств и пищи местному населению, а также предоставить контакты всех волонтеров и перевозчиков, работающих на поддержку населения и остающихся на стороне Украины. По "темникам" оккупантов только они имеют монополию на "добрые поступки", а самостоятельная волонтерская деятельность граждан на оккупированной территории "недопустима".

По сообщению жителей Бердянска, российские военные в районе улицы Морозова разместили много своей техники. Поэтому россияне усилили обыски в этом районе: ходят по квартирам, обыскивают все с собаками, проверяют паспорта и прописку.

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