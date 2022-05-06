Прошу всех – особенно в ближайшие дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил глава государства, передает Цензор.НЕТ.
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@KarakaiRevenant
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https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1522597689476751360 4h
«Статус Херсонской области определят ее жители, заявил Турчак. Он также отметил, что "Россия здесь навсегда"…» «Росію навсєгда» запустив сюди особисто Зеленський, а відхаркувати це будемо ми, кровью. І дуже довго.
1. Попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича
2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб пов'язаних з РФ
3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ 4. Заблокував заборону РПЦ
А хто б це робив, якби він втік?
Тому і ветував. В своїх не краде.
Добровільно, без примусу.
15-летняя украинская девочка из Попасной пыталась уехать из города, но машину, в которой они ехали, обстреляли. Водитель был ранен, девочке пришлось самой сесть за руль и вести машину по заминированной дороге.
https://twitter.com/i/status/1522646318308630529