"Кому война, а кому мать родна": Офис Генпрокурора зарегистрировал более 70 производств в связи с бизнесом на "гуманитарке"

Более 70 уголовных производств за бизнес на "гуманитарке" зарегистрировали в Офисе Генпрокурора.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнес на "гуманитарке" – преступление. Бессмертный принцип "кому война, а кому мать родна" – повод для правоохранителей быть наготове 24/7. Страшные времена мобилизуют благородных – весь мир передает нам помощь, люди собирают средства на армию и для пострадавших, некоторые отдают последнее, чтобы протянуть руку ближнему, мы не должны позволять подонкам пользоваться добром и зарабатывать на горе.

Чуть больше месяца действует новая законодательная норма об уголовной ответственности за торговлю гуманитарной помощью. Сейчас есть 74 зарегистрированных уголовных правонарушения по ст. 201-2 УК Украины, - говорится в сообщении.

Больше всего таких фактов правоохранительные органы выявили в Киеве – 13, Львовской – 9, Волынской, Харьковской и Черновицкой – по 5, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской областях – по 4.

В то же время, Нацполиция расследует еще 3 десятка дел по неправомерным действиям с такими грузами, начатыми по другой квалификации.

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