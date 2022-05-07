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Новости Война
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"Кому война, а кому мать родна": Офис Генпрокурора зарегистрировал более 70 производств в связи с бизнесом на "гуманитарке"

шахрайство

Более 70 уголовных производств за бизнес на "гуманитарке" зарегистрировали в Офисе Генпрокурора.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнес на "гуманитарке" – преступление. Бессмертный принцип "кому война, а кому мать родна" – повод для правоохранителей быть наготове 24/7. Страшные времена мобилизуют благородных – весь мир передает нам помощь, люди собирают средства на армию и для пострадавших, некоторые отдают последнее, чтобы протянуть руку ближнему, мы не должны позволять подонкам пользоваться добром и зарабатывать на горе.

Чуть больше месяца действует новая законодательная норма об уголовной ответственности за торговлю гуманитарной помощью. Сейчас есть 74 зарегистрированных уголовных правонарушения по ст. 201-2 УК Украины, - говорится в сообщении.

Больше всего таких фактов правоохранительные органы выявили в Киеве – 13, Львовской – 9, Волынской, Харьковской и Черновицкой – по 5, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской областях – по 4.

В то же время, Нацполиция расследует еще 3 десятка дел по неправомерным действиям с такими грузами, начатыми по другой квалификации.

Также читайте: Во Львове задержаны двое мужчин, которые организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного в качестве гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора

Автор: 

мошенничество (1238) гуманитарная помощь (1267) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+47
А продать топливо государственной компании , в два раза дешевле , компаниям Коломоского можно , и после этого принять закон о повышении цены на бензин и дизель можно, БИЗНЕС НА КРОВИ - МОЖНО И НУЖНО , так наверное решили в ОП , которая на 90% состоит из прихвостней бени. Кому война А кому мать родна
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07.05.2022 01:47 Ответить
+28
заодно и волонтёра ермака за хер повесить как агента фсб
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07.05.2022 02:45 Ответить
+22
Таможню трясите - там два бюджета Украины! и на армию хватит и "на дороги"
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07.05.2022 01:54 Ответить
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заодно и волонтёра мураева за уши потаскайте...
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07.05.2022 01:40 Ответить
заодно и волонтёра ермака за хер повесить как агента фсб
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07.05.2022 02:45 Ответить
Зато на Швеця ще недавно тут стая зе-бобіків агрилась, мовляв, той бреше.
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07.05.2022 06:05 Ответить
А продать топливо государственной компании , в два раза дешевле , компаниям Коломоского можно , и после этого принять закон о повышении цены на бензин и дизель можно, БИЗНЕС НА КРОВИ - МОЖНО И НУЖНО , так наверное решили в ОП , которая на 90% состоит из прихвостней бени. Кому война А кому мать родна
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07.05.2022 01:47 Ответить
чуваки отжигают - Ставь хлопок на Белгород!
https://twitter.com/i/status/1522323549867982848
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07.05.2022 01:49 Ответить
Таможню трясите - там два бюджета Украины! и на армию хватит и "на дороги"
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07.05.2022 01:54 Ответить
З трясці той нічого не вийде, бо ті "два бюджети" ідуть в ОП, ВР та іншим залізояйцевим "керівникам".
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07.05.2022 07:32 Ответить
Решта митникам перепадає, так би мовити, псам режиму.
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07.05.2022 07:35 Ответить
теперь понятно почему в древности у нас приглашали "левых" людей руководить. ****** конченные.
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07.05.2022 02:09 Ответить
На самом деле такая практика есть, как-то одна из новоприбывших в ЕС стран не могла "победить" контрабанду, в общем через год им всю таможню заменили на Брюссельскую. Со временем конечно назад вернули местных но уже с другими процессами.
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07.05.2022 02:46 Ответить
Да не только в древности. При Порошенко еще пытались приглашать легионеров, чтобы они "сделали красиво", но "нужных людей" при этом не трогали. Когда Саакашвили с командой своей начал, Бендукидзе показал весь уровень и всю сущность этих самых "нужных людей" на примере Насирова: https://www.youtube.com/watch?v=vnofvpTx1A4 https://www.youtube.com/watch?v=vnofvpTx1A4

Этого ему не простили, и, когда Саакашвили реформировал Одесскую область и организовывал нормально работающую таможню, то разгонять эту таможню и возвращать все как было приехал не кто иной, как Насиров.
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07.05.2022 02:58 Ответить
Нам взалі, як воздух, потрібно зовнішнє управління! І це в доброму, а не поганому сенсі, бо інакше ніколе і нічого тут не зміниться, бо як визнав вельмишановний пан: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/arahamiya-zayavil-chto-korrupciya-zashita-v-dnk-ukraincev-30092021-438539 "Арахамія заявив, що корупція зашита в ДНК українців"
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07.05.2022 06:13 Ответить
Арахамія іде ***** в свою Кавказію.
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07.05.2022 07:38 Ответить
І важливо, щоб не забув при цьому взяти під ручки Єрмака з Подоляком.
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07.05.2022 08:20 Ответить
Ваші слова та й Богу у вуха... ***** Єрмака і всю його фсб-шну камарилью. Ю.Швецю низький уклін!
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07.05.2022 10:16 Ответить
Нема закону і відповідальності отримуємо таке лайно.А була б смертна кара і розстріл зовсім по другому було.А в умовах війни розстріл пару десяток цієї наволочі поставив би все під закон.Оці всі соплі і провадженя їх не лякають.Це все дитячі забавки.
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07.05.2022 02:15 Ответить
Шо? даже на ермака? Оригинально-с
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07.05.2022 02:26 Ответить
А поименно можно этих мразей?
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07.05.2022 02:28 Ответить
Теперь надо чтобы Сирожа Лещенко выступил с очередной заявой про то, как фамилия "Швец" переводится гуглопереводчиком.
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07.05.2022 03:03 Ответить
і коли вони встигають- все ж трудяги підозри розсилають тім, кого не можна дістати , наприклад хану Мамаю
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07.05.2022 03:42 Ответить
Ті хто торгують гуманітаркою це як кажуть "шістки" і тому ця боротьба це спортивна рибалка)). Ловити треба тих, хто надає гуманітарку торговцям, але це високий рівень. Боюся що це показуха для заходу
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07.05.2022 03:52 Ответить
Після війни Україні на декілька років дійсно потрібне т.з."внєшнєє управлєніє",щоб викорінити нарешті мафію і щоб запрацювали у нас нарешті закони цивілізованого світу.Без цього надії на світле майбутнє-марні.Ви самі бачите,що відбувається навіть під час війни.А що буде коли вона закінчиться?Знову паразити будуть висмоктувати кров з країни?
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07.05.2022 04:45 Ответить
Абсолютно з вами згоден! Це - едине, що нам допомогло би відірватися від тотального корупційного та олігархічного днища. Але я вже уявляю, як зараз набіжить сюди ватага Зе-ботів і почнуть качать, що це було би порушенням (корупційного) суверенітету та щасливого клондайку для "обраних".
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07.05.2022 06:24 Ответить
На десятки рокiв и то можуть не викорчувати мрiю нагрiти ручки на бюджетi.
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07.05.2022 09:44 Ответить
Треба спростити слідство і приговори , в умовах війни- вишка як для шестірок так і для організаторів які на високих штабелях влади !!!

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07.05.2022 06:49 Ответить
Да, Евросоюз отдаляется приближается таможенное дерьмо. Через полгода дерьмак запоёт, что нужны поставки топлива из рф в обмен на воду в крым и всё...
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07.05.2022 06:50 Ответить
Вчора вони були ригоаналами....сьогодні вони зільоні...вчора вони вибирали собі дваждинєсудімих ...сьогодні ....вибрали дваждичокнутих блазнів.....життя іде... кого виберуть завтра? Може дваждинєлоха ?
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07.05.2022 06:52 Ответить
А хіба не можна було зробити механізм, який би обмежував крадіїв та шахраїв?
Це мінус знову ж таки владі. Нездатні організувати.
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07.05.2022 08:04 Ответить
Вони і є лиходії-мошенники.
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07.05.2022 09:46 Ответить
Операція "чисті руки" продовжується. Дякувати Юрію Швецю.
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07.05.2022 08:12 Ответить
А бизнес на авто ?
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07.05.2022 08:45 Ответить
Швець молодець,вструснув це кубло виродків але ГПУ трусить якихось дрібних шісток і це в умовах війни такий бєспрєдєл а що буде після та це жах,негайно повертати смертну кару за найменші підозри в корупції.
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07.05.2022 08:46 Ответить
Корупція можлива лише за умови знаходження корупціонера на державній посаді. Звільнення з конфіскацією, втратою дипломів і трудового стажу на державній посаді та довічною забороною займати державні посади достатньо. Також має бути загальнодоступний реєстр зловлених і засуджених корупціонерів щоб кожний громадянин України та роботодавець міг перевірити потенційного співробітника на вшивість.
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07.05.2022 09:11 Ответить
Заворушилися? ворушіться швидше!
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07.05.2022 10:39 Ответить
 
 