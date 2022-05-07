"Кому война, а кому мать родна": Офис Генпрокурора зарегистрировал более 70 производств в связи с бизнесом на "гуманитарке"
Более 70 уголовных производств за бизнес на "гуманитарке" зарегистрировали в Офисе Генпрокурора.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Бизнес на "гуманитарке" – преступление. Бессмертный принцип "кому война, а кому мать родна" – повод для правоохранителей быть наготове 24/7. Страшные времена мобилизуют благородных – весь мир передает нам помощь, люди собирают средства на армию и для пострадавших, некоторые отдают последнее, чтобы протянуть руку ближнему, мы не должны позволять подонкам пользоваться добром и зарабатывать на горе.
Чуть больше месяца действует новая законодательная норма об уголовной ответственности за торговлю гуманитарной помощью. Сейчас есть 74 зарегистрированных уголовных правонарушения по ст. 201-2 УК Украины, - говорится в сообщении.
Больше всего таких фактов правоохранительные органы выявили в Киеве – 13, Львовской – 9, Волынской, Харьковской и Черновицкой – по 5, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской областях – по 4.
В то же время, Нацполиция расследует еще 3 десятка дел по неправомерным действиям с такими грузами, начатыми по другой квалификации.
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Этого ему не простили, и, когда Саакашвили реформировал Одесскую область и организовывал нормально работающую таможню, то разгонять эту таможню и возвращать все как было приехал не кто иной, как Насиров.
Це мінус знову ж таки владі. Нездатні організувати.