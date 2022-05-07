Украинские воины уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника в Николаевской области, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 7 мая по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Так, начались семьдесят третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

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В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Южнобужском направлении враг нанес огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями Сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчиками применяется ряд мер по обеспечению деятельности российско-оккупационных войск и поддержанию российского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

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"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника", - сообщили в Генштабе.