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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника в Николаевской области, - Генштаб ВСУ

донецька,техніка

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 7 мая по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Так, начались семьдесят третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 06.05.2022

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Южнобужском направлении враг нанес огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями Сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчиками применяется ряд мер по обеспечению деятельности российско-оккупационных войск и поддержанию российского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

Читайте: На Восточном направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами, ликвидировано 15 кафиров, 3 единицы бронетехники, 5 артсистем, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток"

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19665) Генштаб ВС (6465)


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"противника"? Москальні!!!
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07.05.2022 08:22 Ответить
Файна праця
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07.05.2022 08:59 Ответить
Це гарно.Ще б "контрнаступ" був реальний,а не просто жорсткий бій....
Сьогодні читав що Зєлєнский хоче повернути окуповані території дипломатичним шляхом.Та це на десятиріччя...
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07.05.2022 09:40 Ответить
Повернути теріторії дипломатичним шляхом з росією? Це теж саме що проїбати їх на рівному місці. Росія ніщо інше аніж силу не сприймає.
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07.05.2022 10:08 Ответить
Ну ви всі знаєте який із "Я не втік" дипломат, то такий успіх будуть мати його дипломатичні дії. Скоріше всього після зустрічі делегацій він як завжди дать команду "не стрілять", відвести війська і навіть не дивитися в бік ворога. Єлдак і Люся в цьому йому допоможуть! Не для того Володя розмінував Чонгар і віддав доступ до води для Криму і "сухопутного коридору", щоб визволяти ті теритирорії. За все забухано, за все заплачено. Оман в дії, а лохам продовжувати і далі гнати на Порошенко, що у всьому винен він.
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07.05.2022 10:38 Ответить
 
 