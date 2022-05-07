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"Главе временной администрации" оккупированного Изюма сообщили о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

ізюм

"Главе временной администрации" оккупированного Изюма сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram-канале.

По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками г. Изюм перешел на сторону врага и добровольно вступил в должность так называемого "главы временной администрации", - говорится в сообщении.

Также подозреваемый убеждал других местных жителей содействовать военным страны-агрессора, проводил беседы с председателями объединенных территориальных громад Изюмского района по распространению "гумпомощи" из России, предоставлял оккупантам информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины, местных активистов, военных теробороны, распространял ложные сведения о захватах Киева и Харькова и лично поднял российский флаг над зданием Изюмской райгосадминистрации.

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Так, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры мужчина заочно уведомлен о подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Автор: 

Изюм (279) Офис Генпрокурора (2494)


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Це може бути колоборант, може бути окупаційна адміністрація, чи ворожа..Але аж ні як не "тимчасова адіміністрація.
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07.05.2022 08:56 Ответить
там в зекоманді багато кому треба повідомити про підозру у держзраді. куди ви дивитесь, прокурори?
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07.05.2022 10:21 Ответить
 
 