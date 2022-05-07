Войска РФ подорвали три автомобильных моста в Харьковской области, - Генштаб ВСУ
Российская армия уничтожила три автомобильных моста в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении Генштаба.
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Будьте ви прокляті , москалі обдовбані 😠
Така я вот херня малята,если сила противника превосходит в 15 раз,детонация взрывчатого вещества невозможна
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
https://twitter.com/UAWeapons/status/1522555742938664960?cxt=HHwWgMC4ibSYmqEqAAAA https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... SYmqEqAAAA
млять, ну як так можна...😡
Не заморочуйся. На війні завжди будуть втрати. У т.ч. - і з нашої сторони. По іншому не буває...
P.s/ Але хто їм це дасть ))
Так, ми могли бути готові набагато краще, і я в данному випадку як і всі громадяни маємо багато запитань з цього приводу до діючої влади, але це потім ...
Тоді б Херсон не був окупований.
Літак - то вже "мертвому припарка".
Такі споруди фронтовою авіацією дуже важко зруйнувати.