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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ подорвали три автомобильных моста в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Российская армия уничтожила три автомобильных моста в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника в Николаевской области, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19665) Генштаб ВС (6465) мост (1031)


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Топ комментарии
+28
Це все на що здатні кляті орки - руйнувати , вбивати , мародерити та гвалтувати !
Будьте ви прокляті , москалі обдовбані 😠
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07.05.2022 08:21 Ответить
+22
А чому наші колаборанти не підірвали мости які ведуть з Криму на материк?
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07.05.2022 08:26 Ответить
+21
Вопрос почему украинская армия не взорвала ети мосты чтобы усложнить наступление рашистов? Почему в Херсоне не взорван андреевский мост который бы отрезал группировку рашистов от снабжения?
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07.05.2022 08:27 Ответить
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Це все на що здатні кляті орки - руйнувати , вбивати , мародерити та гвалтувати !
Будьте ви прокляті , москалі обдовбані 😠
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07.05.2022 08:21 Ответить
Вот сволочи бл@дь! Не съезжу никак на дачу!!
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07.05.2022 09:00 Ответить
Тоже дача в лицах у дедушки. Стрёмно туда ехать теперь, заминировано может быть где угодно. От дороги до сортира. Да и вывезли наверно всё уже . До границы меньше 10 км там наверно. Из окрестных белгородских деревень туда шоппинг туры 2 месяца небось идут...
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07.05.2022 09:05 Ответить
там на "шопинг" и своих гнид хватает , у меня в Лесопарке , сцуки, с техники спистили все аккумы и все помещения повскрывали млять ...
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07.05.2022 09:11 Ответить
Ось тобі і небувале згуртування нації, завжди знайдеться якась гнида, яка покладе ложку дьогтю в національний український опір рашистам. Все-таки сподіваюся, що ці мародери мають російське коріння, а не українське.
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07.05.2022 09:29 Ответить
дружбан живет в Харькове на северной салтовке, 3х комн с класссным ремонтом, набита класссной техникой, мебелью, вобщем базарный буржуа, иконы, утварь. они свалили 28 февраля, под обстрелами. позавчера ночью хату выставили и подожгли. списали на обстрел.
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07.05.2022 12:02 Ответить
У нас в стрелечье
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07.05.2022 09:27 Ответить
Так что всё-таки с фрегатом? Или это, к сожалению, придумка?
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07.05.2022 08:26 Ответить
А чому наші колаборанти не підірвали мости які ведуть з Криму на материк?
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07.05.2022 08:26 Ответить
тупой вопрос - тому-що вони колаборанти тому i не підірвали
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07.05.2022 08:42 Ответить
Тому що вони були розміновані. А навіщо вони були розміновані? Для того, щоб вони не підірвалися
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07.05.2022 09:14 Ответить
"Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", - сказано в сообщении.
Така я вот херня малята,если сила противника превосходит в 15 раз,детонация взрывчатого вещества невозможна
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07.05.2022 10:00 Ответить
А ГШ вам должен был всё пояснить с датами и ФИО? Вот он и обьяснил как аля през73. Такая вот херня Павличек Морозов. Ты зачем родителей то сдал, а Павличек?.
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07.05.2022 10:16 Ответить
Самое печальное, что в нашем *********** не принято говорить , не то что обсуждать , и тем более наказывать , у нас за тридцать лет не наказали ни одного чиновника ни одного коррупционеры- никого. Ну сдали Херсон , ну ничего страшного, ну пустили с Крыма ( было время с 2014 подготовится - ничего страшного, подумаешь погибло каких то несколько десятков тысяч украинцев. Не было случая , что бы они не от@********* - то солнце не так светило, то ,, рубашка длинная....,,..Они от@******** всегда- работа у них такая
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07.05.2022 11:54 Ответить
Вопрос почему украинская армия не взорвала ети мосты чтобы усложнить наступление рашистов? Почему в Херсоне не взорван андреевский мост который бы отрезал группировку рашистов от снабжения?
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07.05.2022 08:27 Ответить
Так много вопросов, а ответ может быть только один. Так много совпадений просто не бывает.
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07.05.2022 09:16 Ответить
Антонівський міст!
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07.05.2022 11:09 Ответить
А почему мы не взрываем крымский мост когда они взрывают наш и у нас столько разрушенных мостов
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07.05.2022 08:35 Ответить
на 9ое готовим подарок
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07.05.2022 08:38 Ответить
Волшебной палкой? Сколько можно воду в ступе толочь?
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07.05.2022 08:58 Ответить
Почему волшебной палкой? Возможно, завалялось пару экспериментальных отрк гром 2, до которых зебилы не успели дотянуть свои ручки в рамках программы сокращения армии. Вот ими и бахнут.
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07.05.2022 09:13 Ответить
Хороше питання по мостах. Так само не були вчасно підірвані мости в Київській, Чернігівській, Сумській (наприклад міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню; саме по цьомо мосту основні сили орків проходили аж до Броварів). Не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, внаслідок чого орки швидко взяли Херсон.
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
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07.05.2022 09:50 Ответить
При владі вороги,що вам не зрозуміло?
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07.05.2022 10:28 Ответить
А тепер нагальне питання,мости через С.Донець.
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07.05.2022 12:55 Ответить
Они взорвали мосты, это означает что в ближайшем будущем орки контратаковать с этого направления неспособны
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07.05.2022 08:39 Ответить
Хоч би це не дуже завадило нашим. Як що вірити карті, то кацапи в Борщовій. І не зрозуміло що з Циркунами - або вони наші, або в облозі
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07.05.2022 08:46 Ответить
Там больших рек нет, так ручейки и мосты не большие. Там проблема будет штурмовать высоту за Липцами. Может лучше да взять сначала с. Проходы и оттуда артой по ним!
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07.05.2022 09:04 Ответить
Вже Генштаб повідомив, цапи втекли з Ціркунів та ще з 2х сіл.
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07.05.2022 09:09 Ответить
Пишуть що рашисти знищили смерчем з кластерними зарядами українську С300 радар і пускову.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1522555742938664960?cxt=HHwWgMC4ibSYmqEqAAAA https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... SYmqEqAAAA

млять, ну як так можна...😡
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07.05.2022 09:17 Ответить
Як послухати москалів, то вони вже давно все знищили: 2000 танків, 500 літаків, 250 установок ППО, 150 складів з ************, 100 штабів ...
Не заморочуйся. На війні завжди будуть втрати. У т.ч. - і з нашої сторони. По іншому не буває...
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07.05.2022 09:57 Ответить
Дивлячись на мапу БД прихожу до висновку, що 9 травня хло оголосить перемогу, яка складається в захоплені Луганської Херсонської областей, що типу і було основною задачею, з Харківської напевно почнуть відкатуватися як з Київської. Всі сили будуть стягнуті в 3 окуповані області (Луганська - Херсонська) для оборони та продовжиться щільний масований наступ в Донецькій для виходу на адмінкордони і спроба потім все це заморозити на деякий час.

P.s/ Але хто їм це дасть ))
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07.05.2022 09:28 Ответить
А хто їм дав зайти без болю з Криму та окупувати стільки наших міст? Так само і Харківська область, Хто їм дав туди зайти без болю?
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07.05.2022 09:32 Ответить
Недонапольйон.
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07.05.2022 09:40 Ответить
Ви ще порівняйте сили, озброєння, мотивацію та можливості української і москальської армій сьогодні і 3 місяці тому...
Так, ми могли бути готові набагато краще, і я в данному випадку як і всі громадяни маємо багато запитань з цього приводу до діючої влади, але це потім ...
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07.05.2022 12:58 Ответить
без бою
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07.05.2022 13:33 Ответить
Та збили ж літак, який летів бомбити иіст
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07.05.2022 09:48 Ответить
Антонівський? Та він по ходу мав бути замінований і підірваний при відступі ЗСУ.
Тоді б Херсон не був окупований.
Літак - то вже "мертвому припарка".
Такі споруди фронтовою авіацією дуже важко зруйнувати.
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07.05.2022 10:09 Ответить
 
 