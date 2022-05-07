Войска РФ подорвали три автомобильных моста в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Российская армия уничтожила три автомобильных моста в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника в Николаевской области, - Генштаб ВСУ