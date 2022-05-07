5,2 миллиарда гривен перечислено для выплат ВПЛ. Когда деньги поступят на карты?

В течение апреля на выплату помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 5,2 миллиарда гривен пятью траншами. В частности, на этой неделе был перечислен пятый транш в размере 1,1 миллиарда гривен. Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях о выплатах.

Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день 2,7 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через Дію. Часть из них сейчас прорабатываются органами социальной защиты, командами Минцифры и Минсоцполитики. Также еще не все заявления поступили к нам из регионов Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие – медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы.Поэтому, если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату помощи на проживание внутреннеперемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей.

Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям, начиная с марта, если заявление подано до 15 мая", - прокомментировала Марина Лазебная.

Напоминаем, что, согласно решению Правительства, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

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Также в Минсоцполитики подчеркивают, что полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи. Выплата пособия на проживание не прекращается и внутренне перемещенным лицам, вернувшимся к месту постоянного проживания, которіе являются собственниками недвижимого имущества, уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации, и подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый веб-портал электронных услуг.