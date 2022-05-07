Спикер Палаты представителей США Пелоси: Путин – трус, а Россию следует признать спонсором международного терроризма
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поддерживает обращение Украины в Конгресс с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма.
Об этом она сказала в интервью MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли она это обращение, она сказала: "Несомненно, я выступаю за это уже давно. Если Россия не включена в список государств-спонсоров терроризма, то порвите и выбросьте такой список".
Она напомнила, что лидер вторгающегося в другую страну ядерного государства угрожает применением тактического ядерного оружия, побуждает своих военных к актам насилия, изнасилованииям девушек на глазах их матерей, и матерей – на глазах детей, похищению детей и т.д. Эти акты насилия выходят за рамки цивилизованного поведения, отметила она.
"Путин – трус. Он воюет против гражданского населения. Он воюет против детей. Он использует это как оружие в войне. Поэтому я считаю, что они должны быть в списке спонсируемых государством террористов, и надеюсь, что это произойдет", - добавила она, отметив, что решение по этому вопросу в США должен принимать президент.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР просит США признать Россию государством-спонсором терроризма
Спикер Палаты представителей подчеркнула, что такое решение облегчило бы применение санкций против России, поэтому, по ее мнению, "это очень важно сделать".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо позавчора ввечері мене за таке забанили (більше того, за вжиття цього в новині, яку знесли самі редактори сайту).
Поскаржився. на пошту. Скарга допомогла вийти "по половині сроку"
Вже ніхто і не згадує ті теракти, інспіровані роіською.
Як так можна ?? Підривати власну безпеку власними руками ??
І тільки так, і не інакше!
https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
Вы это серьезно ?
Оригинально
Ізраїль ухвалив рішення про відправку в Україну протикорабельних комплексів " Blue Spear " і ПТРК " Spike NLOS "
Лавров - дипломат від Бога ! )"
Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии
Анна Шерстнёва
21 июля 2015
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.
«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».
«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.
Почекай - скоро і його наркотрафіки почнуть душить серйозно! От тоді вони "завиють"!!!