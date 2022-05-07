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Новости Война
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Спикер Палаты представителей США Пелоси: Путин – трус, а Россию следует признать спонсором международного терроризма

путін

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поддерживает обращение Украины в Конгресс с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом она сказала в интервью MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли она это обращение, она сказала: "Несомненно, я выступаю за это уже давно. Если Россия не включена в список государств-спонсоров терроризма, то порвите и выбросьте такой список".

Она напомнила, что лидер вторгающегося в другую страну ядерного государства угрожает применением тактического ядерного оружия, побуждает своих военных к актам насилия, изнасилованииям девушек на глазах их матерей, и матерей – на глазах детей, похищению детей и т.д. Эти акты насилия выходят за рамки цивилизованного поведения, отметила она.

"Путин – трус. Он воюет против гражданского населения. Он воюет против детей. Он использует это как оружие в войне. Поэтому я считаю, что они должны быть в списке спонсируемых государством террористов, и надеюсь, что это произойдет", - добавила она, отметив, что решение по этому вопросу в США должен принимать президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР просит США признать Россию государством-спонсором терроризма

Спикер Палаты представителей подчеркнула, что такое решение облегчило бы применение санкций против России, поэтому, по ее мнению, "это очень важно сделать".

путин владимир (31551) россия (96157) США (27118) терроризм (18692) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+35
Не спонсор, а террорист. Чмо плешивое.
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07.05.2022 08:55 Ответить
+30
Ненсі Пелосі-черговий респект...
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07.05.2022 08:55 Ответить
+21
Сто процентов,нужно признать, только думаю ООН никчемная заблеет по этому поводу.
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07.05.2022 08:56 Ответить
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Щось ***** несмачно без солі.
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07.05.2022 08:55 Ответить
Не банить!
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07.05.2022 09:44 Ответить
доречне прохання.
Бо позавчора ввечері мене за таке забанили (більше того, за вжиття цього в новині, яку знесли самі редактори сайту).
Поскаржився. на пошту. Скарга допомогла вийти "по половині сроку"
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07.05.2022 10:16 Ответить
Не спонсор, а террорист. Чмо плешивое.
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07.05.2022 08:55 Ответить
Ненсі Пелосі-черговий респект...
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07.05.2022 08:55 Ответить
Європа промовчала, коли москалі чавили автівками натовп людей.
Вже ніхто і не згадує ті теракти, інспіровані роіською.
Як так можна ?? Підривати власну безпеку власними руками ??
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07.05.2022 08:56 Ответить
Сто процентов,нужно признать, только думаю ООН никчемная заблеет по этому поводу.
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07.05.2022 08:56 Ответить
👍они признают тогда, когда оно уже нах не нужно будет❗ООН👎
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07.05.2022 09:00 Ответить
Как показал 2022 год - уже сейчас это бесполезная бюрократическая организация.
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07.05.2022 22:46 Ответить
Історія повторюється. Була Ліга Нації, її теж розпустили в 1946 році формально, вона не працювала взагалі, і після війни створили цю оргінзацію. І я так розумію, її теж скоро ліквідують
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07.05.2022 23:14 Ответить
А взагалі теперь розуміємо, що юридичні бумажки, які підписували з участі з цією недокраїною теж не працюють, будапештский меморандум, женевска конвенція та ін.
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07.05.2022 23:16 Ответить
оон- богадельня --треба виходити з такої оон
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07.05.2022 09:03 Ответить
З самого початку роїсія мала бути визнана як країна-терорист, і треба було оголосити антитерористичну спецоперацію.
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07.05.2022 09:04 Ответить
касапію слід визнати і спонсором терористів; і, власне, саму московську ********* - країною-терористом; а її всіх суціль керівників - всіх терористами.
І тільки так, і не інакше!
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07.05.2022 09:06 Ответить
ЛУЧШЕ БЫ ОНА СКЗАЛА ЧТО ПУТЕН *****
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07.05.2022 09:10 Ответить
Та вона і сказала
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07.05.2022 09:14 Ответить
Признать россию государством террористом Америка не сможет, потому что тогда получается что все кто пока покупает газ у россии -спонсоры терроризма. Государством спонсором тероризма - Америка россию признает . И скорее бы Байден подписывал lend- lеase.
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07.05.2022 09:24 Ответить
Байден підпише закон про «ленд-ліз» 9 травня, - оголосила Джен Псакі, залишаючи свою посаду прес-секретарки Білого Дому і його головного користувача Джо Байденка.

https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
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07.05.2022 09:25 Ответить
С террористом торговать нельзя, а со спонсором терроризма можно
Вы это серьезно ?
Оригинально
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07.05.2022 14:03 Ответить
Торговать нельзя с русскими. русский = террорист.
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07.05.2022 20:59 Ответить
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07.05.2022 09:27 Ответить
Цих трьох потрібно замочити , бо вони всі терористи !!
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07.05.2022 09:33 Ответить
"Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, то порвіть і викиньте такий список"- браво, золотые слова! Без всяких этих мягких формулировок европейских, конкретно и точно, браво!
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07.05.2022 09:34 Ответить
"следует признать"....Так визнайте.Що потрібно?
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07.05.2022 09:53 Ответить
роSSія = тероризм!
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07.05.2022 09:56 Ответить
он не трус он сцыкун *******,чмо дырявое,обсос кацапский.итак до бесконечности.смерть кацапам.
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07.05.2022 11:36 Ответить
"

Ізраїль ухвалив рішення про відправку в Україну протикорабельних комплексів " Blue Spear " і ПТРК " Spike NLOS "

Лавров - дипломат від Бога ! )"
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07.05.2022 11:57 Ответить
Скільки не каже "цукор", у роті солодше не стане. Як не називай пляшивого та московію, вони добрішими не стануть. Їх треба нищити!
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07.05.2022 13:23 Ответить
Нужно быстрее все принимать!
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07.05.2022 13:44 Ответить
«путин одержим».

Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии

Анна Шерстнёва

21 июля 2015





Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.

«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».

«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.
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07.05.2022 13:54 Ответить
а кто его вывез с Украины в Польшу с целофановым мешком на голове и почему?
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07.05.2022 16:46 Ответить
Важко не погодитись з цією шановною пані.
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07.05.2022 14:17 Ответить
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список.
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07.05.2022 14:53 Ответить
Он что, стремится весь мир захватить под себя, а не подавится ли от такого зверского аппетита???
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07.05.2022 15:42 Ответить
Він прекрасно розуміє що йому це не вдасться У нього мета інша - тотальний ШАНТАЖ половини світу! Щоб диктувать СВОЇ умови і тішить цим своє самолюбство Ну і заодно задовольнять економічні інтереси свого оточення Визначать ціни на експортовані Росією товари змушувать купувать саме їх І тому подібне -шляхом погроз загрозами терористичних актів (по типу пацана з анекдоту : "Дядя! Купи петуха! А то закричу!")
Почекай - скоро і його наркотрафіки почнуть душить серйозно! От тоді вони "завиють"!!!
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07.05.2022 16:34 Ответить
По поводу "боягуза" - это, конечно, смелое заявление. Россия и есть террорист. А спонсоры терроризма - это, те, кто у неё покупает нефть и газ. Старушка Нэнси всё напутала.
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07.05.2022 17:05 Ответить
от шо значить побачити все на власні очі - тоді не доходить, а долітає відразу і миттево.
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07.05.2022 17:05 Ответить
Россия - это террористическая организация!
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07.05.2022 20:21 Ответить
Так і є - паРаша спонсор терористів, ІДІЛу скільки зброї підігнали, маджахедам Афганістану також, про шахтарів Донбасу і танки в шахтах вже мовчу.
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08.05.2022 00:08 Ответить
Это он Украине мстит за свое погоняло -ху$ло.Инфа сотка.
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08.05.2022 07:25 Ответить
 
 