Спикер Палаты представителей США Пелоси: Путин – трус, а Россию следует признать спонсором международного терроризма

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поддерживает обращение Украины в Конгресс с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом она сказала в интервью MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли она это обращение, она сказала: "Несомненно, я выступаю за это уже давно. Если Россия не включена в список государств-спонсоров терроризма, то порвите и выбросьте такой список".

Она напомнила, что лидер вторгающегося в другую страну ядерного государства угрожает применением тактического ядерного оружия, побуждает своих военных к актам насилия, изнасилованииям девушек на глазах их матерей, и матерей – на глазах детей, похищению детей и т.д. Эти акты насилия выходят за рамки цивилизованного поведения, отметила она.

"Путин – трус. Он воюет против гражданского населения. Он воюет против детей. Он использует это как оружие в войне. Поэтому я считаю, что они должны быть в списке спонсируемых государством террористов, и надеюсь, что это произойдет", - добавила она, отметив, что решение по этому вопросу в США должен принимать президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР просит США признать Россию государством-спонсором терроризма

Спикер Палаты представителей подчеркнула, что такое решение облегчило бы применение санкций против России, поэтому, по ее мнению, "это очень важно сделать".