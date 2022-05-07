Недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной "контпродуктивны", - Байден
Президент США Джо Байден попросил чиновников не допускать утечки информации в СМИ, касающейся обмена разведывательными данными между США и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
В пятницу Байден в разговоре с высшими должностными лицами разведки и обороны США отметил важность их работы, отметив, что недавние сообщения об обмене разведданными США с Украиной являются "контпродуктивными".
В телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Эврилом Гейнсом и министром обороны Ллойдом Остином Байден отметил, что подобные сообщения "отвлекают внимание от нашей цели", и утечка должна прекратиться.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведданые, которыми США делятся с Украиной, помогли ВСУ уничтожить нескольких российских генералов, - New York Times
В четверг телеканал NBC News сообщил, что американская разведка помогла Украине потопить российский флагманский корабль "Москва". Ранее в New York Times сообщалось, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли ликвидировать российских генералов. На прошлой неделе NBC News также распространил информацию о том, как американская разведка помогла Украине защитить свои системы ПВО и сбить российский самолет.
Официальные лица США отрицают, что предоставляли Украине информацию для уничтожения российского корабля и ликвидации генералов.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT
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Нам неймовірно поталанило, що президент саме він і ніхто інший.
Та чомусь не сподобалось лохторату...
Та і за мінську Київ, Харків, Дніпро, Маріупіль не бомбили.
Ще й до 2019 ми встигли побудувати ту саму армію, яка зараз дає відсіч окупантові.
Погано вам ? Можете краще ?
А мені здається, що з 2019 влада не тим займалась.
https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін напасти!
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
"Малая зєля" найвеличнішого кому нада?…
ЗВІЛЬНИТИ НАШИХ В МАРІУПОЛІ.
https://youtu.**************?t=1219
1)УКРАЇНІ напсти на Придністров"я(за згодою Молдови)і оточити рашенбазу.
2)Обмін заручниками. всіх на всіх.
2)звичайно,НА ЗАПИТ Молдови.
Тільки одне запитання: а яким чином цей процес виліз в ЗМІ? Хто про нього розтеревенів? І нащо?
ДЕЯКІ ТУПАРИЛІ ЖУРНАЛІСТИ В ПРЯМОМУ ЭФІРІ ЗАПИТУЄ ТЕ, ЩО НЕ МАЄ ЗАПИТУВАТИ У ВІЙСЬКОВИХ .ТАК МАЖНО І ПРОГРАТИ ВІЙНУ .
Передали - добре, дякуємо.
Не передали - обійдемося.
Україна також має свою розвідку і знищує ворога: генералів, літачки і кораблики.
А оці зайві рухи і тріпологія: так - не так, спростовування, заперечення нікому не потрібні.
Більше того, я зовсім не здивуюся, якщо до успіхів ЗСУ хочуть видати себе причетними різні сторони, ніби наші хлопці з дівчатами без них не здатні.
Спокійніше.
Після Перемоги з'ясовуватимете: хто і що.
Тому і права вєщать від нашого українського імені права не маєте.
Паралельно їй..
треба об'єднуватися хоча б нам, патріотам і притомним людям, порохоботам, знову ж таки)
Пихате канадійське лайно нехай собі смердить, воно це робить у кожній темі з президентом Байденом.
2. Я висловила свою думку, на яку маю повне право, хоча всякі помийно-туалетно-каналізаційні, які корчать з себе щось, дуже ******* закривати іншим рот і уповноважують лише себе "вєщать" від імені усіх.
3. Причетність Штатів я зовсім не заперечувала.
1) Американська радіорозвідка перехопила повідомлення японців про підготовку до нападу на об"єкт "№" в Тихому океані Що це таке - американці не знали - назва кодована Керівник розвідвідділу висунув версію що це атолл Мідуей Скинули в ефір "дезу" що на базі тамтешній - проблеми з опріснювальною установкою (там нема своїх джерел прісної води) Тут же радіоперехват доповів - японська радіорозвідка повідомляє про проблеми з опрісненням води на об"єкті "№" І коли японці пішли на Мідуей то їх там уже чекали
2) Один писака в англійській пресі написав що ходив на підводному човні і потрапляв під глибинні бомби Написав: "Німці нам не ушкодили - бомби рвалися набагато вище того рівня на який ми спустилися Німці прочитали ту статтю і "внесли корективи" - британці стали нести втрати в підводному флоті
Почитайте глави ІІ- ІІІ книги другої мемуарів Ігнатьєва "Пятьдесят лет в строю" - "От Москвы до Ляояна" і "Иностранные военные агенты" Там про дурне "ляпання язиком" писарчуків у ЗМІ сказано ще в рамках російсько-японської війни
І у нас - подібне: не встигли наші перейти в контрнаступ у Харківській області як наші "бла-бла-блогери" почали один перед другим випендрюваться і корчить з себе "військових експертів"В результаті кацапи підготувалися і в смузі контрнаступу рвонули мости Наступ сповільнився (якщо не "захлинувся") Питається в задачі: "*****?!!! Ви суки на кого працюєте?!!!"
Так що Байден правий "на всі 100%"
Проте, яким чином слова квартального блазня заперечують існування української розвідки - це, напевне, лише для таких обдарованих.
Це якби прирівнювати цього самого блазня і його інші слова та дії до ЗСУ.
Але вашому недалекому кодлу зійде.
Ви екстраполюєте нашу українську дійсність - те, як влада і провладні медіа зливають інфу - на США. Це груба помилка - там нічого не витікає і нічого просто так не робиться.
Прослухайте останній блог Швеця- тут ця ситуація детально розкладена по поличкам:
https://www.youtube.com/watch?v=ywCQtn3RBSA
Якщо коротко:
1. Путін ще з самого початку стискав кулаки і повідомив на весь світ, що якщо хтось втрутиться в те, що він робить в Україні, то буде так покараний, як ще ніхто не був. Буде негайний удар у відповідь і т.д. і т.п.
2. Тепер США (звісно, через неофіційних осіб і ЗМІ) зробили витік інфи про свою допомогу.
"Так, ми навели на "москву", так, ми навели і наводимо на командні пункти, де знищено вже 12 генералів, так, ми безперервно постачаємо зброю.... (і далі).... І ШО??????"
(Швець цю ситуацію порівнює з Карібською кризою 1962р і навіть серйозніше).
3. І тут на протязі декількох годин путін здувся (фактично засцяв) - відразу полетіло якесь белькотіння (в першу чергу від їхнього посла) - ми нічого, ми за мир, мир навіть не думаємо наносити удару по США, НАТО.... ми навіть по Україні ніколи не застосуємо тактичну ЯЗ....
4. А цим своїм виступом ( ) Байден фактично підтвердив, що інфа, яка витікла, була правдою.
Альо, путін, І ШО???
Навіть, якщо він скаже, що Земля кругла - будуть кричати -брехня.
Слава дідусю Сему!
Будут написаны десятки мемуаров - вот там кому надо - пусть ловит крупицы информации. А пока "Нептуны" в темноте сами находят флагманские крейсера, сами их идентифицируют и успешно топят, не смотря на вдвое меньшую мощность.
Хотя в принципе Посейдон Нептуну не враг: оба летают,
и это даёт результат.