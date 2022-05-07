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Новости Агрессия России против Украины Война
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Недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной "контпродуктивны", - Байден

байден

Президент США Джо Байден попросил чиновников не допускать утечки информации в СМИ, касающейся обмена разведывательными данными между США и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

В пятницу Байден в разговоре с высшими должностными лицами разведки и обороны США отметил важность их работы, отметив, что недавние сообщения об обмене разведданными США с Украиной являются "контпродуктивными".

В телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Эврилом Гейнсом и министром обороны Ллойдом Остином Байден отметил, что подобные сообщения "отвлекают внимание от нашей цели", и утечка должна прекратиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведданые, которыми США делятся с Украиной, помогли ВСУ уничтожить нескольких российских генералов, - New York Times

В четверг телеканал NBC News сообщил, что американская разведка помогла Украине потопить российский флагманский корабль "Москва". Ранее в New York Times сообщалось, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли ликвидировать российских генералов. На прошлой неделе NBC News также распространил информацию о том, как американская разведка помогла Украине защитить свои системы ПВО и сбить российский самолет.

Официальные лица США отрицают, что предоставляли Украине информацию для уничтожения российского корабля и ликвидации генералов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT

Байден Джо (2795) разведка (4193) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+38
Байден завжди правий.
Нам неймовірно поталанило, що президент саме він і ніхто інший.
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07.05.2022 09:03 Ответить
+37
а був такий... Його, щоправда, Петром звали...
Та чомусь не сподобалось лохторату...
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07.05.2022 09:19 Ответить
+32
Тупарям ніяк не доходить, що Мінськ ми підписували вимушено, через відсутність боєздатної армії і зброї.
Та і за мінську Київ, Харків, Дніпро, Маріупіль не бомбили.
Ще й до 2019 ми встигли побудувати ту саму армію, яка зараз дає відсіч окупантові.
Погано вам ? Можете краще ?
А мені здається, що з 2019 влада не тим займалась.
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07.05.2022 09:29 Ответить
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Тот редкий случай, когда мистер Байден совершенно прав!
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07.05.2022 08:57 Ответить
Редкий?
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07.05.2022 09:00 Ответить
Та це кацап щось пукнув.
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07.05.2022 09:02 Ответить
Байден завжди правий.
Нам неймовірно поталанило, що президент саме він і ніхто інший.
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07.05.2022 09:03 Ответить
Поталанило б Україні і її народу , як би в Україні був свій український "Байден", або "Борис"
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07.05.2022 09:14 Ответить
а був такий... Його, щоправда, Петром звали...
Та чомусь не сподобалось лохторату...
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07.05.2022 09:19 Ответить
Тупарям ніяк не доходить, що Мінськ ми підписували вимушено, через відсутність боєздатної армії і зброї.
Та і за мінську Київ, Харків, Дніпро, Маріупіль не бомбили.
Ще й до 2019 ми встигли побудувати ту саму армію, яка зараз дає відсіч окупантові.
Погано вам ? Можете краще ?
А мені здається, що з 2019 влада не тим займалась.
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07.05.2022 09:29 Ответить
зеленым ********* никогда не дойдет то что они зделали тупые твари 73%
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07.05.2022 09:38 Ответить
«Людина завжди недооцінює кількість ідіотів, які її оточують»
https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/
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07.05.2022 10:03 Ответить
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін напасти!
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07.05.2022 11:16 Ответить
Що там з Мінськом не так? Ви, тупарі, про Мінськ гавкаєте, але жоден з вас не може відповісти на питання, що ж в тому Мінську, якщо кацапи відгребли санкцій і сиділи як миші, поки нарід боневтіка не вибрав.
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07.05.2022 09:31 Ответить
Петро не влаштовув кацапів, їхніх шестьорок, мафію та різних маргиналів. Саме тому був знятий серіальчик, а також проводилась чорна піар кампанія для дискредитації єдиного проукраїнського президента-державника.
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07.05.2022 09:32 Ответить
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07.05.2022 09:30 Ответить
То наші самі чесні анали вміють навчились у кацапів.
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07.05.2022 09:44 Ответить
Кацапські політтехнологи, як працювали так і продовжують працювати з бабломойським та пліснявою владою. Три роки намагаються прищепити українцям культ особистоті.

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

"Малая зєля" найвеличнішого кому нада?…

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07.05.2022 10:17 Ответить
А у вигляді рулону і на туалетному папері версія є?!!! Тоді куплю - весь тираж! Щоб до кінця життя усій сім"ї вистачило!!!
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07.05.2022 11:19 Ответить
Думаю, витік був контрольований...
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07.05.2022 09:11 Ответить
У них свої Геращенки в nbc news
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07.05.2022 08:57 Ответить
Скільки можна обсцикати власні штани з формулюванням "а яка буде реакція путіна"? Це контрпродуктивно.
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07.05.2022 09:01 Ответить
НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ.

ЗВІЛЬНИТИ НАШИХ В МАРІУПОЛІ.

https://youtu.**************?t=1219

1)УКРАЇНІ напсти на Придністров"я(за згодою Молдови)і оточити рашенбазу.

2)Обмін заручниками. всіх на всіх.
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07.05.2022 09:05 Ответить
проблема в гнилості молдаван.
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07.05.2022 09:07 Ответить
Ні, проблема в компетентності Президента і його оточення бувших "ригів", які до цього часу виконують завдання своїх реальних хазяїв, що переховуються на росії для знищення України, а не її перемоги!
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07.05.2022 10:15 Ответить
І я-б таким "гнилим" був (як політик-державник) Якби мені такі паскудства вчиняли (Дякуючи Корчинському та його УНА-УНСО, що допомагали у Придністров"ї "гнійник ПМР" створювать Дякуючи "Зелюкам", що викрадали Чауса з території Молдови)
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07.05.2022 11:25 Ответить
Не неси дурниць. Якщо Україна нападе на суверенну державу, як відреагують на це наші партнери? Гадаєш збільшать об'єм військової допомоги?
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07.05.2022 09:16 Ответить
1)це,по-моєму, єдиний реальний сценарій.по-єврейськи розумний.)

2)звичайно,НА ЗАПИТ Молдови.
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07.05.2022 09:44 Ответить
Неправильно висловлюєшся - правильно буде: "Якщо Україна введе війська на тимчасово неконтрольовану територію суверенної держави!" По узгодженню з владою Молдови це цілком можна зробить А поки що досить поставить "кочуючий" дивізіон СРЗО (чи хоча-б батарею) на кордоні з ПМР - щоб діставало з будь-яких позицій залпом до складів *********** у Ковбасній Там стільки *********** (більша частина яких вже непридатна для стрільби - але вибухать ще здатна) що можна більшу частину ПМР "розорать" як поле перед посівом! І тільки "сіпнуться" - вдарить!
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07.05.2022 11:34 Ответить
Дудра, ты не знаешь почему все самые талантливые военначальники и футбольные тренеры почему то работают таксистами?
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07.05.2022 09:17 Ответить
Джон Байденко абсолютно правильно дав пмсти своїм підлеглим з абсолютно зрозумілої проблеми - збереження в суворій таємниці розвідувально-військових питань.
Тільки одне запитання: а яким чином цей процес виліз в ЗМІ? Хто про нього розтеревенів? І нащо?
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07.05.2022 09:18 Ответить
. ЗАВЕСТИ ЦЕНЗУРУ…..ПІД ЧАС ВІЙНИ РОЗГОЛОШУЄ ІНФОРМАЦІЮ.
ДЕЯКІ ТУПАРИЛІ ЖУРНАЛІСТИ В ПРЯМОМУ ЭФІРІ ЗАПИТУЄ ТЕ, ЩО НЕ МАЄ ЗАПИТУВАТИ У ВІЙСЬКОВИХ .ТАК МАЖНО І ПРОГРАТИ ВІЙНУ .
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07.05.2022 09:18 Ответить
САМИЙ ЛІПШИЙ ТОВАРИШ ПРО РОЗВІДНИКА кацапа , ЯЗИКАТИЙ і піздлив#й йворог.
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07.05.2022 09:21 Ответить
Мені глибоко паралельно, що там Штати нам передали як інформацію і чи передали.
Передали - добре, дякуємо.
Не передали - обійдемося.

Україна також має свою розвідку і знищує ворога: генералів, літачки і кораблики.

А оці зайві рухи і тріпологія: так - не так, спростовування, заперечення нікому не потрібні.

Більше того, я зовсім не здивуюся, якщо до успіхів ЗСУ хочуть видати себе причетними різні сторони, ніби наші хлопці з дівчатами без них не здатні.

Спокійніше.
Після Перемоги з'ясовуватимете: хто і що.
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07.05.2022 09:22 Ответить
Наскільки я розумію, ви в Канаді, а не в Україні.
Тому і права вєщать від нашого українського імені права не маєте.
Паралельно їй..
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07.05.2022 09:32 Ответить
Дєвочки, не сваріться
треба об'єднуватися хоча б нам, патріотам і притомним людям, порохоботам, знову ж таки)
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07.05.2022 10:36 Ответить
А притомні люди та патріоти усі об'єднані.

Пихате канадійське лайно нехай собі смердить, воно це робить у кожній темі з президентом Байденом.
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07.05.2022 21:23 Ответить
Ведано, мова йде про США, а вони точно "причетні до успіхів ЗСУ".
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07.05.2022 09:40 Ответить
Не може пробачити Байдену його перемогу. Трампісти вони такі.. показились від ковіду.
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07.05.2022 09:47 Ответить
1. Я вмію читати.

2. Я висловила свою думку, на яку маю повне право, хоча всякі помийно-туалетно-каналізаційні, які корчать з себе щось, дуже ******* закривати іншим рот і уповноважують лише себе "вєщать" від імені усіх.

3. Причетність Штатів я зовсім не заперечувала.
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07.05.2022 09:47 Ответить
Інформація - також зброя І дуже серйозна! Два приклади часів ІІ Світової війни:
1) Американська радіорозвідка перехопила повідомлення японців про підготовку до нападу на об"єкт "№" в Тихому океані Що це таке - американці не знали - назва кодована Керівник розвідвідділу висунув версію що це атолл Мідуей Скинули в ефір "дезу" що на базі тамтешній - проблеми з опріснювальною установкою (там нема своїх джерел прісної води) Тут же радіоперехват доповів - японська радіорозвідка повідомляє про проблеми з опрісненням води на об"єкті "№" І коли японці пішли на Мідуей то їх там уже чекали
2) Один писака в англійській пресі написав що ходив на підводному човні і потрапляв під глибинні бомби Написав: "Німці нам не ушкодили - бомби рвалися набагато вище того рівня на який ми спустилися Німці прочитали ту статтю і "внесли корективи" - британці стали нести втрати в підводному флоті
Почитайте глави ІІ- ІІІ книги другої мемуарів Ігнатьєва "Пятьдесят лет в строю" - "От Москвы до Ляояна" і "Иностранные военные агенты" Там про дурне "ляпання язиком" писарчуків у ЗМІ сказано ще в рамках російсько-японської війни
І у нас - подібне: не встигли наші перейти в контрнаступ у Харківській області як наші "бла-бла-блогери" почали один перед другим випендрюваться і корчить з себе "військових експертів"В результаті кацапи підготувалися і в смузі контрнаступу рвонули мости Наступ сповільнився (якщо не "захлинувся") Питається в задачі: "*****?!!! Ви суки на кого працюєте?!!!"
Так що Байден правий "на всі 100%"
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07.05.2022 10:27 Ответить
Зенелох.на сведения амерыканской разведки,тоже говорил: "Унас тоже есть своя разведка,мы тут ближе и нам лучше знать,- будет война или нет"...Про шашлыки - промолчу...
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07.05.2022 11:55 Ответить
Я розумію, що вам доводити щось нема потреби: побачила, що ви полайкали лайно - питань більше не маю.

Проте, яким чином слова квартального блазня заперечують існування української розвідки - це, напевне, лише для таких обдарованих.

Це якби прирівнювати цього самого блазня і його інші слова та дії до ЗСУ.
Але вашому недалекому кодлу зійде.
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07.05.2022 20:30 Ответить
Язикатий і пізДлив#й це находка про розвідників ( кацапів
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07.05.2022 09:23 Ответить
Добре,що хоча б не наші геращенки вс..алися)
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07.05.2022 09:30 Ответить
Ви нічого не зрозуміли, вибачте.
Ви екстраполюєте нашу українську дійсність - те, як влада і провладні медіа зливають інфу - на США. Це груба помилка - там нічого не витікає і нічого просто так не робиться.
Прослухайте останній блог Швеця- тут ця ситуація детально розкладена по поличкам:
https://www.youtube.com/watch?v=ywCQtn3RBSA

Якщо коротко:
1. Путін ще з самого початку стискав кулаки і повідомив на весь світ, що якщо хтось втрутиться в те, що він робить в Україні, то буде так покараний, як ще ніхто не був. Буде негайний удар у відповідь і т.д. і т.п.
2. Тепер США (звісно, через неофіційних осіб і ЗМІ) зробили витік інфи про свою допомогу.
"Так, ми навели на "москву", так, ми навели і наводимо на командні пункти, де знищено вже 12 генералів, так, ми безперервно постачаємо зброю.... (і далі).... І ШО??????"
(Швець цю ситуацію порівнює з Карібською кризою 1962р і навіть серйозніше).
3. І тут на протязі декількох годин путін здувся (фактично засцяв) - відразу полетіло якесь белькотіння (в першу чергу від їхнього посла) - ми нічого, ми за мир, мир навіть не думаємо наносити удару по США, НАТО.... ми навіть по Україні ніколи не застосуємо тактичну ЯЗ....
4. А цим своїм виступом ( ) Байден фактично підтвердив, що інфа, яка витікла, була правдою.

Альо, путін, І ШО???
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07.05.2022 09:31 Ответить
Так, як зараз згадують Швеця, в 14-му кожен другий бот згадував Шарія. Співпадіння?
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07.05.2022 10:42 Ответить
Ну ну - одне призвіще "Швець" - і всі зебобіки і мордорські шавки вкупі "кидаються на амбразуру".
Навіть, якщо він скаже, що Земля кругла - будуть кричати -брехня.
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07.05.2022 11:30 Ответить
У наших завжди язик чешеться щось ляпнути незважаючи на наслідки. Дибіли журналісти і ті хто їм каже таку інформацію!
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07.05.2022 09:34 Ответить
Все вірно повідомлення контрпродуктивні, а обмін розвідданими суперпродуктивний.
Слава дідусю Сему!
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07.05.2022 09:36 Ответить
Розвідка...і піздьож у ЗМІ - то якийсь нонсенс...
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07.05.2022 09:50 Ответить
Байден абсолютно прав: разберёмся после войны.
Будут написаны десятки мемуаров - вот там кому надо - пусть ловит крупицы информации. А пока "Нептуны" в темноте сами находят флагманские крейсера, сами их идентифицируют и успешно топят, не смотря на вдвое меньшую мощность.
Хотя в принципе Посейдон Нептуну не враг: оба летают,
и это даёт результат.
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07.05.2022 10:12 Ответить
як я і говорив під тою новиною
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07.05.2022 10:53 Ответить
Понабирали зебилов, языки как помело, придурки!
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07.05.2022 11:02 Ответить
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07.05.2022 11:40 Ответить
Старый воин - мудрый воин.
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07.05.2022 14:23 Ответить
 
 