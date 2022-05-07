Недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной "контпродуктивны", - Байден

Президент США Джо Байден попросил чиновников не допускать утечки информации в СМИ, касающейся обмена разведывательными данными между США и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

В пятницу Байден в разговоре с высшими должностными лицами разведки и обороны США отметил важность их работы, отметив, что недавние сообщения об обмене разведданными США с Украиной являются "контпродуктивными".

В телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Эврилом Гейнсом и министром обороны Ллойдом Остином Байден отметил, что подобные сообщения "отвлекают внимание от нашей цели", и утечка должна прекратиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведданые, которыми США делятся с Украиной, помогли ВСУ уничтожить нескольких российских генералов, - New York Times

В четверг телеканал NBC News сообщил, что американская разведка помогла Украине потопить российский флагманский корабль "Москва". Ранее в New York Times сообщалось, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли ликвидировать российских генералов. На прошлой неделе NBC News также распространил информацию о том, как американская разведка помогла Украине защитить свои системы ПВО и сбить российский самолет.

Официальные лица США отрицают, что предоставляли Украине информацию для уничтожения российского корабля и ликвидации генералов.

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