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Новости Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Карловке на Полтавщине. Попали в объект инфраструктуры, - Лунин (обнолвено)

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по Карловке на Полтавщине, есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - отметил он.

Позже Лунин уточнил, что жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет. "Пожар уже ликвидирован. Взрывной волной повреждены стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - добавил глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. Фоторепортаж

армия РФ (19665) обстрел (27807) ракеты (3610) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1180)


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Стихи разных лет
2014
Взяли Крым, возьмем и Львов
только дай команду, Вов!

2022
Взяли в рот, возьмем и в зад -
лишь бы в мае был парад!
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07.05.2022 09:26 Ответить
2014-"Валинская рєзня" "дєдиваєвалє"
2022-"дамбілі бамбас восємлєт"
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07.05.2022 09:41 Ответить
Это четвертое место обстрелов на Полтавщине.
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07.05.2022 11:18 Ответить
Вікіпедія говорить що там є деякі підприємства які швидше за все і були ціллю
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07.05.2022 11:58 Ответить
Самодельные ракеты хезболлы и хамаса по Израилю - это терроризм, баллистические и крылатые ракеты росии по Украине - "спецоперация"! Если рашка не государство-террорист, тогда что такое государство-террорист?!
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20.05.2022 14:50 Ответить
 
 