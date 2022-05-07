Войска РФ нанесли ракетный удар по Карловке на Полтавщине. Попали в объект инфраструктуры, - Лунин (обнолвено)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Карловке на Полтавщине, есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - отметил он.

Позже Лунин уточнил, что жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет. "Пожар уже ликвидирован. Взрывной волной повреждены стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - добавил глава региона.

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