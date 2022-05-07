"Это пощечина Украине и украинскому народу", - посол Украины о запрете украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился запретом украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает RND.
"Мы в шоке от того, что берлинская полиция запретила носить флаги, связанные с Украиной, 8 и 9 мая", – сказал Мельник.
"Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", – продолжил посол.
"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь совершаются худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и о катастрофическом политическом решении", - подчеркнул Мельник.
По его словам, на таком фоне все заверения в солидарности с атакованной Украиной – пустые фразы.
Как отметил посол, можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что жертву и преступников приравнивают, "просто возмущает".
Мельник призвал мэра Берлина Франциска Гиффи и сенатора внутренних дел Ирис Шпрангер "немедленно отменить это сомнительное решение".
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І ні для чого бігати з прапорами в День Жалоби, це вам не свято.
Мельника у відставку.
РАША ТОЖЕ НЕ ЦЕРЕМОНИТСЯ.А НАМ ХВАТИТ АНГЛИЧАН И АМЕРИКАНЦЕВ
Дипломат Мельник либо полностью проф. непригоден, либо на отлично выполняет задание дерьмака. Ибо! Так дипломаты себя не ведут. Подобные вопросы решаются загодя. Никто никакой мусор не выносит. Всё согласовывается заранее. Это если иметь намерения на плодотворные отношения. А ежели стоит задача разосраться как можно сильнее, то Мельник делает всё верно - срать, срать и срать. При этом не забыть прикрыть свою деятельность патриотичными заявлениями и святой возмущенностью. Нарид схавает, еще и поддержит. И задание будет выполнено и всеобщий одобрямс на столе.
чуть ли не на каждом доме. Не надо болтать просто так, немцы все поддерживают Украину.
И ещё кормят и дают кров беженцам. А то что в свой траурный день, день тяжелой памяти,
не хотят никаких флагов и столкновений (рашисты и здесь есть), это понятно.
А гражданин Мельник ( я его правильно величаю, поскольку он не дипломат, он скоморох на
ярмарке, если не провокатор) забылся, что он не в своей стране, что должен здесь уважать обычаи, быть деликатным. Он -позор нашей страны, вносит раскол в чужую политику, ни хрена
не разбирается в ситуации. Он достойный подражатель своих хозяев, говорят а-ту, он и бросается.