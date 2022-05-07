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"Это пощечина Украине и украинскому народу", - посол Украины о запрете украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине

німеччина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился запретом украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает RND.

"Мы в шоке от того, что берлинская полиция запретила носить флаги, связанные с Украиной, 8 и 9 мая", – сказал Мельник.

"Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", – продолжил посол.

"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь совершаются худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и о катастрофическом политическом решении", - подчеркнул Мельник.

По его словам, на таком фоне все заверения в солидарности с атакованной Украиной – пустые фразы.

Как отметил посол, можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что жертву и преступников приравнивают, "просто возмущает".

Мельник призвал мэра Берлина Франциска Гиффи и сенатора внутренних дел Ирис Шпрангер "немедленно отменить это сомнительное решение".

Читайте также: Канцлер Германии Шольц притворяется "обиженной ливерной колбасой", отказываясь от визита в Киев, - посол Мельник

Автор: 

Германия (7066) посол (1807) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+57
Німці залишаються лайном.Андрію Мельнику-респект...
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07.05.2022 09:37 Ответить
+37
Как тут уже писали, запрещены флаги и другая символика, но никто не запрещал одеваться в сине-желтую одежду, плакаты с надписью "Украина" (это не символика), флаги НАТО и США. ) Хотелось бы чтобы на 8-9 мая в Берлине было море того и другого, на радость местной ваты.. )
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07.05.2022 09:48 Ответить
+34
цапська агентура рясно посіяна у Німеччині.
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07.05.2022 09:41 Ответить
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Це той посол який німця ковбасою називав? Дипломат від бога.
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07.05.2022 11:41 Ответить
Сцуки. Немає слів. Тут Мельник правий на 100%
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07.05.2022 11:52 Ответить
Німеччина наш союзник. Ця держава прийняла біженців з України дає зброю, і ми повинні бути вдячні і вести себе стримано, а наша дипломатія веде себе по хамські, хоче посварити наші народи. Якщо влада Німеччини прийняла таке безпекове рішення на два дні, то так треба, її право.
І ні для чого бігати з прапорами в День Жалоби, це вам не свято.
Мельника у відставку.
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07.05.2022 11:54 Ответить
ДИПЛОМАТИЯ ,НЕУМЕСТНА ,КОГДА ИДЕТ ВОЙНА.КАКАЯ НАХ ...ДИПЛОМАТИЯ,КОГДА ВРЕМЯ ИСЧИСЛЯЕТСЯ МИНУТАМИ.ТРИ ДНЯ ДАВАЛОСЬ НА ВЗЯТИЕ УКРАИНЫ.ЭТО ВСЕ ПОНИМАЮТ,И ПЫТАЮТСЯ ПОКОНЧИТЬ С БЮРОКРАТИЕЙ. И НЕТ НИКАКОЙ ГРУБОСТИ.ЕВРОПА ТОЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ РАССКАЗЫВАЛА УКРАИНЕ ПРО КОРУПЦИЮ. А ЧТО В ИТОГЕ, ГЕРМАНСКИЕ КАНЦЛЕРЫ ПАСУТСЯ В ГАЗПРОМЕ,БАНДИТ И КОНТРАБАНДИСТ ОРБАН ПЫТАЕТСЯ СТАВИТЬ ПАЛКИ В КОЛЕСА.Я НЕ ГОВОРЮ ПРО ДРУГА БЕРЛУСКОНИ,МАФИОЗО И НАСИЛЬНИКА.
РАША ТОЖЕ НЕ ЦЕРЕМОНИТСЯ.А НАМ ХВАТИТ АНГЛИЧАН И АМЕРИКАНЦЕВ
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07.05.2022 12:06 Ответить
КСТАТИ И ФЛАГИ НЕ ТОЛЬКО НА ПРАЗДНИКИ НОСЯТюНО КОГДА ХОРОНЯТ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ
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07.05.2022 12:15 Ответить
дасист не есть натюрлих цюрюк..гитлер бы не одобрил подстилок..вчера только им в харю чурки плювали бабам и копам и жарили в раздевалках но они толерасты не дай бог разгневать кадырова и путлера и бабку меркелькашолку продажную за валюту
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07.05.2022 11:54 Ответить
На сло8вах шольц буцімто щось зрозумів, а на справді залишився фашистом і холуем кремлівського комунофашиста путлера.
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07.05.2022 11:54 Ответить
Ого сколько кацапских ботов сбежалось)
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07.05.2022 12:12 Ответить
Мельник,курва,ти єрмаковська,перестань вносити розкол,в коаліцію союзників,не виконуй агентурну роботу Єрмака,по завданню Патрушева.Писок свій паскудний закрий.
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07.05.2022 12:18 Ответить
Очередной факт.

Дипломат Мельник либо полностью проф. непригоден, либо на отлично выполняет задание дерьмака. Ибо! Так дипломаты себя не ведут. Подобные вопросы решаются загодя. Никто никакой мусор не выносит. Всё согласовывается заранее. Это если иметь намерения на плодотворные отношения. А ежели стоит задача разосраться как можно сильнее, то Мельник делает всё верно - срать, срать и срать. При этом не забыть прикрыть свою деятельность патриотичными заявлениями и святой возмущенностью. Нарид схавает, еще и поддержит. И задание будет выполнено и всеобщий одобрямс на столе.
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07.05.2022 12:32 Ответить
Таке враження, що ти великий спец відповідати на плювок в твою морду літца лизанням дупи того, хто плюнув.
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07.05.2022 13:10 Ответить
В самую сложную страну ЕС помимо Венгрии выбрали самого конченного украинского дипломата...
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07.05.2022 13:32 Ответить
Справедливости ради, надо заметить, что украинские флаги в германии и в будний день висят
чуть ли не на каждом доме. Не надо болтать просто так, немцы все поддерживают Украину.
И ещё кормят и дают кров беженцам. А то что в свой траурный день, день тяжелой памяти,
не хотят никаких флагов и столкновений (рашисты и здесь есть), это понятно.
А гражданин Мельник ( я его правильно величаю, поскольку он не дипломат, он скоморох на
ярмарке, если не провокатор) забылся, что он не в своей стране, что должен здесь уважать обычаи, быть деликатным. Он -позор нашей страны, вносит раскол в чужую политику, ни хрена
не разбирается в ситуации. Он достойный подражатель своих хозяев, говорят а-ту, он и бросается.
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07.05.2022 13:49 Ответить
👍👍👍На 100%!!!
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07.05.2022 14:17 Ответить
думаю, если бы взять комментарии с этого форума, перевести на немецкий и опубликовать в ди вельт или шпигеле, вопрос о поставках вооружений, равно как и любой другой помощи отпал бы сам собой. тут таких послов мельников каждый второй.
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07.05.2022 14:27 Ответить
..что интересно, речь идёт о Германии, законе для Германии, принятом немецкими же законодателями. "Чрезвычайный и Полномочный Посол" (Вики) мельник слишком сильно поставил на зелёных, чтобы помнить о принципах невмешательства в дела суверенного государства.
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07.05.2022 14:34 Ответить
Какая разница, под какими флагами, долбо@бы празднуют совковые праздники?
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07.05.2022 14:28 Ответить
Він змагається із Зеленським у частині створення напружених відносин з Німеччиною. А зараз питання: кому це вигідно?
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07.05.2022 14:34 Ответить
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