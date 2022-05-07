Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж

В ночь с 6 на 7 мая рашисты нанесли очередной авиаракетный удар по Краматорску. Поврежденная инфраструктура, есть раненые среди местного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Краматорском городском совете.

"Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Частный сектор - получили повреждения более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура. Ранены женщина и мужчина", - говорится в сообщении городского головы Александра Гончаренко.

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