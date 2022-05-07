Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж
В ночь с 6 на 7 мая рашисты нанесли очередной авиаракетный удар по Краматорску. Поврежденная инфраструктура, есть раненые среди местного населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Краматорском городском совете.
"Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Частный сектор - получили повреждения более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура. Ранены женщина и мужчина", - говорится в сообщении городского головы Александра Гончаренко.
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Claudia Smith
показать весь комментарий07.05.2022 10:31 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Trick
показать весь комментарий07.05.2022 10:35 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий07.05.2022 11:07 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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