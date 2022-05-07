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Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж

В ночь с 6 на 7 мая рашисты нанесли очередной авиаракетный удар по Краматорску. Поврежденная инфраструктура, есть раненые среди местного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Краматорском городском совете.

"Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Частный сектор - получили повреждения более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура. Ранены женщина и мужчина", - говорится в сообщении городского головы Александра Гончаренко.

Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые 01

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Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые 02
Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые 03
Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые 04
Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые 05

Автор: 

Краматорськ (2303) обстрел (27784) Донецкая область (9972) военные преступления (1450)


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Бідний Краматорськ. Туди повтікали притомні люди з лугандонії, і там їх дістає війна(.
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07.05.2022 10:31 Ответить
Война продолжается из-за отсутствия у нас ракет типа Искандер и калибр.Если бы мы могли лупашить по расии хотя бы на 500 км,то наступил бы мир.Нептуны практически принесли мир на море
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07.05.2022 10:35 Ответить
***** мокшанські, горіть у пеклі!
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07.05.2022 11:07 Ответить
 
 