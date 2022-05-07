Порошенко призвал союзников ввести санкции против российского флота и заблокировать экспорт "кровавой нефти"
Петр Порошенко призвал союзников ввести санкции против всего российского и пророссийского нефтяного флота.
Об этом Порошенко заявил в интервью изданию Independent, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Если кто-то хочет увидеть, что сейчас происходит в Одесской области – российские корабли блокируют все торговые пути, которые мы в Украине обычно используем для украинского экспорта. А потому и нам всем нужно то же самое сделать в отношении России – остановить, заблокировать, наложить эмбарго на весь российский и пророссийский нефтяной флот", – говорит Порошенко.
"Нам нужно остановить весь российский экспорт не только в Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты, но и в другие государства, ведь речь идет о нефти с привкусом крови, украинской крови. Речь идет о катастрофическом, неприемлемом и бесчеловечном, средневековом стиле войны", – подчеркивает Порошенко.
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"Как мы можем эту войну остановить? У меня по этому поводу есть одна рекомендация: нам следует депутинизировать Россию", – убежден пятый президент.
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31 марта, 2021
Семья народного депутата Украины Виктора Медведчука в 2020 году увеличила свои денежные активы в два раза, по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений она сохраняет в российских рублях в белорусском банке.
О таком https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-medvedchuk-zbagativ-udvichi/31180141.html?fbclid=IwAR0YavQnTyfzUF9QoUWs2OiQNQyBKt5j9vPpRTyk-vmHM2r-IV4VFqgpzpo сообщают журналисты программы «Схемы», которые проанализировали декларации политика за https://public.nazk.gov.ua/documents/294babb4-0db7-4692-bd0f-ad9f2f031ba6 2019 и https://public.nazk.gov.ua/documents/70d4164d-b68d-4d0c-8837-ac2f7508a3e7 2020 годы.
https://hromadske.ua/ru/posts/medvedchuk-za-poslednij-god-razbogatel-v-dva-raza-a-dengi-ego-semya-sohranyaet-preimushestvenno-v-rossijskih-rublyah
2. "ТРУБУ МЕДВЕДЧУКА" ПЕРЕДАЛИ СТРУКТУРІ КОЛОМОЙСЬКОГО
3.
За даними ГУР МО України, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки
агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.
https://tverezo.info/post/155692
"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко
В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов
- А в целом если говорить о Петре Порошенко, как Вы оцениваете его работу? У Вас есть опыт, Вы понимаете внутренние процессы на этой должности.
Ему досталась очень сложная ситуация и полуразваленная Украина, если говорить откровенно. После Революции достоинства, после этого всего - война, Крым и т. д.
Что осталось после Виктора Федоровича, мы знаем.
И то, что команда во главе с президентом смогла удержать ситуацию, не допустить расширение агрессии со стороны России - а Россия к этому была готова, она и сейчас не оставляет таких намерений, я думаю - это уже НУЖНО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ ПРЕЗИДЕНТУ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБЪЕКТИВНО
https://realist.online/article/pervyj-prezident-ukrainy-leonid-kravchuk-o-dostizheniyah-uhodyashego-goda-petre-poroshenko-i-provale-minskih-soglashenij
Так,як грабують країну вони (навіть зараз!),Україну ще ніяка влада не грабувала!
А Порох очень много сделал для Украины.
Если бы не Порох, Украины уже бы не существовало
Бодя, "хдє ти бил восім лєт"?
https://tverezo.info/post/156146 06.05.2022
Порошенко передав військовим
автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи, а також речі, які «неприємно здивують русню».
https://tverezo.info/post/156146
https://tverezo.info/post/156078 05.05.2022
Вчора був невеличкий брифінг щодо зареєстрованого групою народних депутатів від Європейської Солідарності
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39545 проекту закону №7340 про перерозподіл бюджетних коштів для потреб Міністерства оборони.
Виявилося, що загальний підхід до скорочення видатків, який визначив для себе уряд, зовсім не застосовувався до таких статей витрат, як "соцеконом"
(видатки на округи «обраних» народних депутатів за "правильні" голосування), велике будівництво доріг та значне збільшення у 2022 році витрат на утримання прокурорів та ДБР.
https://tverezo.info/post/156078
https://eurosolidarity.org/2022/05/04/yevropejska-solidarnist-proponuye-zminy-do-byudzhetu-70-mlrd-grn-dodatkovo-vyratyty-na-zsu/
Згинь зі своєю брехливою касапською методичкою.
Ще дві новини за сьогодні.
Просто поряд йшли в стрічці.
Як то кажуть - відчуйте різницю.
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.
"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.
"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.
https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию.
На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.
https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ.
Президент Петро Порошенко витратив на українську армію https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 500 мільйонів гривень власних коштів . Таку статистику наводить інтернет-портал Ukrainian military pages, ідеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .
За цими даними, значну допомогу отримали військові Сил спеціальних операцій - особисто від президента 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому, отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників, оптику і далекоміри до них, а також десятки тисяч набоїв.
Також серед переданої допомоги є автомобілі, бронежилети, спорядження, форма і теплі речі. На додачу, у звіті Фонду Петра Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.
https://tsn.ua/politika/poroshenko-vitrativ-na-zsu-pivmilyarda-vlasnih-groshey-zmi-984425.html