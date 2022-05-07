Порошенко призвал союзников ввести санкции против российского флота и заблокировать экспорт "кровавой нефти"

Петр Порошенко призвал союзников ввести санкции против всего российского и пророссийского нефтяного флота.

Об этом Порошенко заявил в интервью изданию Independent, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Если кто-то хочет увидеть, что сейчас происходит в Одесской области – российские корабли блокируют все торговые пути, которые мы в Украине обычно используем для украинского экспорта. А потому и нам всем нужно то же самое сделать в отношении России – остановить, заблокировать, наложить эмбарго на весь российский и пророссийский нефтяной флот", – говорит Порошенко.

"Нам нужно остановить весь российский экспорт не только в Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты, но и в другие государства, ведь речь идет о нефти с привкусом крови, украинской крови. Речь идет о катастрофическом, неприемлемом и бесчеловечном, средневековом стиле войны", – подчеркивает Порошенко.

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"Как мы можем эту войну остановить? У меня по этому поводу есть одна рекомендация: нам следует депутинизировать Россию", – убежден пятый президент.