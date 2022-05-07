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Оккупанты не дают забирать раненых и погибших украинских воинов с поля боя в Запорожской области, - ОВА

рф

На Запорожском направлении враг пытается сковать действия ВСУ и уничтожить украинские артиллерийские подразделения, а также не позволяет забрать раненых и погибших солдат с поля боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.

"Часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вследствие обстрела по Орехову горели 4 склада, крыша жилого дома и хозяйственное сооружение.

Читайте также: Российская армия уничтожает Гуляйполе и Орехов, - Запорожская ОВА

Автор: 

армия РФ (19650) Запорожская область (3201) военнослужащие (6180)


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Топ комментарии
+40
Рашисты хуже фашистов. Последние наоборот запрашивали перемирие чтобы собрать убитых и раненных и чтобы противник сделал то же самое. А рузкие свиньи даже своих не забирают. Прямо между трупами и живут.
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07.05.2022 10:21 Ответить
+31
Орки мерзкие и этим все сказано. Еще кто то будет рассказывать что во всем виновато только *****? Там вся нация орков потерянные для цивилизации.
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07.05.2022 10:25 Ответить
+22
Смердюча орда, як вона є.
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07.05.2022 10:23 Ответить
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Рашисты хуже фашистов. Последние наоборот запрашивали перемирие чтобы собрать убитых и раненных и чтобы противник сделал то же самое. А рузкие свиньи даже своих не забирают. Прямо между трупами и живут.
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07.05.2022 10:21 Ответить
Дуже прикро, але це почерк кацапні, це почерк терористів і нелюдів. Хай "Я не втік" дасть команду "Нє стрілять", він це вміє і навіть є практика успіху такого рішення, правда не для наших військ!
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07.05.2022 10:22 Ответить
Смердюча орда, як вона є.
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07.05.2022 10:23 Ответить
Орки мерзкие и этим все сказано. Еще кто то будет рассказывать что во всем виновато только *****? Там вся нация орков потерянные для цивилизации.
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07.05.2022 10:25 Ответить
Вы только вдумайтесь, какая нация в мире еще будет боготворить ***** и голосовать за него 20 лет, который взрывал их же многоетажки с людьми.
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07.05.2022 10:31 Ответить
ненависть до всього гуманного та людяності виховувалась десятиліттями..якщо вони з самого садочку каляски робили в вигляді танків та буків..в школах запроваджували пілотки і марші з автоматами. в школах демонстрація вбивств і шизофренічна ненависть до всього цівілізованого.і це не один рік таке було виховання дітей.. В Цей час коли в Україні дітей одягали в вишиванки і співали пісень про мирне існування і щасливе майбутьнє нашої розвиваючої держави.
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07.05.2022 10:32 Ответить
Орки никогда не были частью человеческой цивилизации, это рассудочные животные внешне похожие на человека.Это мимикрия,защитное приспособление типа маскировки для инкорпорации в человеческое сообщество.Они представители другого вида.
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07.05.2022 11:01 Ответить
в орди немає ніякої людяності..згадайте .як спілкуються вони з так званими їхніми "матерями".навіть в звіриному світі хижаків є більш гуманніші випадки поводження між звірами.
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07.05.2022 10:26 Ответить
"Навіть"???
Звірі давно вже стали набагато людянішими за людей. А про плем'я лаптєногів і взагалі говорить нема чого, орки вони і є орки, людиноподібні істоти з мокшанських боліт.
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07.05.2022 11:05 Ответить
нічого нового.... свої ім не потрібні - ані поранені ані тим паче вбиті... то й нашим не дають змогу забрати... згадайте Журавля... якого стікаючого кров"ю мучили на спеці...(і хіба такий випадок один)
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07.05.2022 10:27 Ответить
Чему мы удивляемся, это не люди. Это глисты из российской клоаки.
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07.05.2022 10:28 Ответить
Гаубицями по них треба жахнуть добряче. Можна ж?
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07.05.2022 10:28 Ответить
В Запорізькій області військові отримали артилерію із США. Армія вже почала застосовувати гаубиці проти окупантів.
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07.05.2022 10:42 Ответить
Вочевидь, втрати у наших серйозні, раз на цьому акцентують увагу

І те, що склади наші підірвали - теж погано, бо артилерія наша лишилась без ***********

Про подарунки від "дідуся Джо" краще мовчати. Бо в одній статті на цьому ж сайті хтось тиждень тому сказав, де саме "подарунки", так одразу там значно посилились бойові дії
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07.05.2022 10:54 Ответить
А де саме в статті про війскови склади? Не треба домислювати з дивану...
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07.05.2022 11:48 Ответить
От же мразота москальская, ненавижу! Рвать их на фарш! В плен не брать! Раненых пристреливать!
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07.05.2022 12:02 Ответить
Готовят сюжет для пропагандонов: "Укры не забирают своих погибших"
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07.05.2022 12:55 Ответить
Ще під час другої світової Німеччина підписала конвенцію по поводженню з полоненими, а СС ні. Тому радянські полонені перебували в жахливих умовах, але так само жахливо перебували полонені німці, румуни, угорці, італійці та чехи. Байдуже до своїх і безжальність до інших. Нічого нового.
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29.08.2022 20:37 Ответить
 
 