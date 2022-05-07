Оккупанты не дают забирать раненых и погибших украинских воинов с поля боя в Запорожской области, - ОВА

На Запорожском направлении враг пытается сковать действия ВСУ и уничтожить украинские артиллерийские подразделения, а также не позволяет забрать раненых и погибших солдат с поля боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.

"Часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вследствие обстрела по Орехову горели 4 склада, крыша жилого дома и хозяйственное сооружение.

Читайте также: Российская армия уничтожает Гуляйполе и Орехов, - Запорожская ОВА