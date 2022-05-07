Оккупанты не дают забирать раненых и погибших украинских воинов с поля боя в Запорожской области, - ОВА
На Запорожском направлении враг пытается сковать действия ВСУ и уничтожить украинские артиллерийские подразделения, а также не позволяет забрать раненых и погибших солдат с поля боя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.
"Часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вследствие обстрела по Орехову горели 4 склада, крыша жилого дома и хозяйственное сооружение.
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Звірі давно вже стали набагато людянішими за людей. А про плем'я лаптєногів і взагалі говорить нема чого, орки вони і є орки, людиноподібні істоти з мокшанських боліт.
І те, що склади наші підірвали - теж погано, бо артилерія наша лишилась без ***********
Про подарунки від "дідуся Джо" краще мовчати. Бо в одній статті на цьому ж сайті хтось тиждень тому сказав, де саме "подарунки", так одразу там значно посилились бойові дії