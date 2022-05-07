После войны против Украины России понадобится значительное время и средства, чтобы восстановить свои вооруженные силы, - Минобороны Британии
Агрессия против Украины наносит большой ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовым возможностям армии России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Tвиттере.
"Агрессия против Украины наносит большой ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовым возможностям России. После этой агрессии России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", – заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что заменить модернизированную и усовершенствованную технику будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критичным микроэлектронным компонентам.
Отмечается, что украинские военные уничтожили в боях по меньшей мере один танк типа Т-90М - самый современный российский танк.
"Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. Около 100 танков Т-90М сейчас находятся на вооружении наиболее оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине" , – заявили в ведомстве.
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Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:
«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
та тільки рашка більш нічого не вміє (хоча "вміє" до її теперішніх "перемог" теж умовне)))))
добре вміє брехати, красти, марадьорити, насилувати.... де ж ще примінити ці вміння???
(та хіба то наше діло?... хай вчаться землю обробляти...)
Цікаво, а хто ж дозволить це відновлення? Хіба що Пісюаніст з Дерьмаком, якого останнім часом настирливо рекламують на "Цензорі". Що не день, то Зеленський то, Зеленський інше... Він всьго навсього наймит, якого найняли виконувати певну роботу. До сих пір загальний звіт по цьому- кепсько! Актор розмовного жанру по освіті,світопогляду та інших якостях просто НЕ В СТАНІ планувати військову боротьбу з Ордою. Я не кажу вже просумнівні майнові інтереси цієї гоп-компанії в Московії. Одног питання з прокатом "Сватів" вистачить, а там ще в тіні гнида Коломойська шурхотить...