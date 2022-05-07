После войны против Украины России понадобится значительное время и средства, чтобы восстановить свои вооруженные силы, - Минобороны Британии

Агрессия против Украины наносит большой ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовым возможностям армии России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Tвиттере.

"Агрессия против Украины наносит большой ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовым возможностям России. После этой агрессии России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", – заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что заменить модернизированную и усовершенствованную технику будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критичным микроэлектронным компонентам.

Отмечается, что украинские военные уничтожили в боях по меньшей мере один танк типа Т-90М - самый современный российский танк.

"Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. Около 100 танков Т-90М сейчас находятся на вооружении наиболее оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине" , – заявили в ведомстве.

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