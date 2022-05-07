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Новости Агрессия России против Украины Война
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После войны против Украины России понадобится значительное время и средства, чтобы восстановить свои вооруженные силы, - Минобороны Британии

нацгвардія,техніка

Агрессия против Украины наносит большой ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовым возможностям армии России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Tвиттере.

"Агрессия против Украины наносит большой ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовым возможностям России. После этой агрессии России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", – заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что заменить модернизированную и усовершенствованную технику будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критичным микроэлектронным компонентам.

Отмечается, что украинские военные уничтожили в боях по меньшей мере один танк типа Т-90М - самый современный российский танк.

"Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. Около 100 танков Т-90М сейчас находятся на вооружении наиболее оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине" , – заявили в ведомстве.

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армия РФ (19650) Великобритания (5023)


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Топ комментарии
+28
є надія що після цієї війни не буде Рашки
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07.05.2022 10:52 Ответить
+21
Є надія на те, що у рашки більше не буде армії після остаточної поразки у цій війні.
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07.05.2022 10:46 Ответить
+16
вот так а не иначе !!! они тоже прибыли... парада в Киеве хотели...)))))

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07.05.2022 11:18 Ответить
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Є надія на те, що у рашки більше не буде армії після остаточної поразки у цій війні.
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07.05.2022 10:46 Ответить
є надія що після цієї війни не буде Рашки
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07.05.2022 10:52 Ответить
Вот так и не иначе: "Секретарь генсовета путинской партии «Единой России» Андрей Турчак прибыл во временно оккупированный Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда».
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07.05.2022 10:52 Ответить
Та піх¥й що там вони заявляють.
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07.05.2022 10:53 Ответить
Гітлер теж про "тисячолітній рейх" казав!

Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:
«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
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07.05.2022 10:54 Ответить
пи*діти - не мішки носити)
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07.05.2022 10:54 Ответить
«Россия здесь навсегда» два метра в глибині землі
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07.05.2022 10:55 Ответить
Якийсь москаль казав до нашої жінки-привыкайте-мы здесь надолго,вона відповіла-що дехто навсегда)Так шо навсегда їм тільки смерть в Україні
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07.05.2022 11:11 Ответить
вот так а не иначе !!! они тоже прибыли... парада в Киеве хотели...)))))

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07.05.2022 11:18 Ответить
Перші два це ті, хто прилетів рятувати збитого льотчика під Харковим. Їм тоді добряче пики натовкли. Всі були закривавлені.

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07.05.2022 13:11 Ответить
який кошт? кошт в тому що "баби нових нарожают"м'ясо на убой
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07.05.2022 10:53 Ответить
Коллективный Запад сам же и восстановит армию московии. Будут закупать газ и нефть в мегаобъёмах, ещё больше, чем до войны и платить за это сотни миллиардов долларов. Запад не способен учиться на ошибках и не делает исторических выводов.
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07.05.2022 10:54 Ответить
українці ,обравши фігляра у 19 році, зовсім інша справа
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07.05.2022 11:24 Ответить
Саме так. Навіть дурні вчаться на власних помилках, але не ми. Як і цей дописувач Алекс - голоснув за Галабародьку, потім втік у Польщу і звідти тепер і на Захід лайна накидує. Типовий зєлєбоб.
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07.05.2022 11:39 Ответить
Кошти в них будуть. Як тільки пітуна замінить небутерброд, всі шольци, макарони і орбани почнуть скиглити про зняття всіх санкцій
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07.05.2022 10:55 Ответить
Після війни РФ буде заборонено мати армію.
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07.05.2022 11:03 Ответить
добре б було...
та тільки рашка більш нічого не вміє (хоча "вміє" до її теперішніх "перемог" теж умовне)))))
добре вміє брехати, красти, марадьорити, насилувати.... де ж ще примінити ці вміння???
(та хіба то наше діло?... хай вчаться землю обробляти...)
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07.05.2022 11:22 Ответить
Ниче, Германия поможет деньгами за газ, а Франция оптику в обход санкций продаст, не в первой! Гроши понад усе.
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07.05.2022 11:04 Ответить
осковии уже ничего не понадрбится ибо ее недоимперии больше не будет. проект росси закрывается
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07.05.2022 11:15 Ответить
В інтересах Заходу розщепити кацапську московію на масу незалежних держав без ЯЗ. Той же газ з нафтою можна купувати і у Ямалської республіки.
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07.05.2022 11:17 Ответить
Треба щоб була Надія на утворення 25-ти країн на землях паРашії!, а так це знову повториться через 10-25-50 років!
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07.05.2022 11:26 Ответить
Якщо, колективний захід вирішить, що бидло в лаптях має бути в стойлі і переорієнтується на інших постачальників ресурсів, (технічно це можливо, хоч і для деяких країн це не миттєво), для кацапів почнуться дуже складні часи. Єдине, чи будуть достатньо наполегливі лідери заходу США, Британія, щоб наполягати на цьому для таких як шольц.
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07.05.2022 11:26 Ответить
ЕСЛИ ОТ ПАРАШИ ЧТО ТО ОСТАНЕТСЯ,НАДО БУДЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАВАТЬ ЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. РОЛЬ ПАРАШИ,ОСТАВАТЬСЯ СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ МИРА
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07.05.2022 11:48 Ответить
Після цієї війни ніякої росії не має бути взагалі.
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07.05.2022 12:22 Ответить
******? После войны, если Россия сумеет сохранить государственность, ей должно быть запрещено иметь армию и флот!
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07.05.2022 12:39 Ответить
Неправильно. После войны паРаша вообще должна быть вышвырнута из цивилизованного мира, без какой-либо возможности что либо "восстановить". Иначе, через лет 10-15 опять отожрется и полезет, если не на Украину, то на другие, более слабые страны. Неужели еще не дошло, что рядом с вами - просто бешеное чудовище?
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07.05.2022 13:28 Ответить
світова спільнота була би ...обнута(буква й пропущена)на всю голову, дозволивши світовому рашистському терористу і вбивцю ,знову мати озброєння, котре б в майбутньому могло бути використане рашистом для нових війн і терору.
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07.05.2022 13:34 Ответить
Міноборони Британії помиляється. Після війни в Україні усім державам колишньої рФ буде заборонено мати військові сили.
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07.05.2022 14:30 Ответить
НЕОБХОДИМО избавить от этих танков россию. СЛАВА ВСУ!
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07.05.2022 14:32 Ответить
"Агресія проти України завдає великої шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів і передовим можливостям Росії. Після цієї агресії Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", - заявили у відомстві. Джерело:
Цікаво, а хто ж дозволить це відновлення? Хіба що Пісюаніст з Дерьмаком, якого останнім часом настирливо рекламують на "Цензорі". Що не день, то Зеленський то, Зеленський інше... Він всьго навсього наймит, якого найняли виконувати певну роботу. До сих пір загальний звіт по цьому- кепсько! Актор розмовного жанру по освіті,світопогляду та інших якостях просто НЕ В СТАНІ планувати військову боротьбу з Ордою. Я не кажу вже просумнівні майнові інтереси цієї гоп-компанії в Московії. Одног питання з прокатом "Сватів" вистачить, а там ще в тіні гнида Коломойська шурхотить...
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07.05.2022 14:38 Ответить
 
 