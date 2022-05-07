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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 25,1 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1122 танка и 2713 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 мая потери личного состава противника составляют около 25,1 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1122 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 2713 (+27) ед,

артиллерийских систем - 509 (+7) ед,

РСЗО - 172 (+1) ед,

средств ПВО - 84(+1) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,

кораблей /катеров - 11 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17).

Специальной техники - 38(+0).

Крылатых ракет – 90 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уже ликвидировали минимум 10 российских генералов, - экс-директор ЦРУ Петреус

Общие потери РФ с начала войны – около 25,1 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1122 танка и 2713 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!", - отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) уничтожение (7229) техника (1748) потери (4428)


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Топ комментарии
+16
Ждём 200-й самолёт с его 200-м экипажем.
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07.05.2022 11:09 Ответить
+15
С ЧЕТВЕРТАЧКОМ вас, гниды сруские.
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07.05.2022 11:07 Ответить
+5
таки вы создайоте интригу
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07.05.2022 11:16 Ответить
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С ЧЕТВЕРТАЧКОМ вас, гниды сруские.
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07.05.2022 11:07 Ответить
Ждём 200-й самолёт с его 200-м экипажем.
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07.05.2022 11:09 Ответить
таки вы создайоте интригу
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07.05.2022 11:16 Ответить
Таки да.
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07.05.2022 12:19 Ответить
Скоро скоро юбилейный!
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07.05.2022 11:11 Ответить
минус 1 катер возле Змеиного
http://www.youtube.com/watch?v=Dv_gQA6o22U&t=127s
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07.05.2022 11:15 Ответить
не пей из копытца - козлёночком станешь (с)
Хотя может и нет смысла предупреждать...
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07.05.2022 12:12 Ответить
Судить по количеству зажмуренного мяса нет смысла. Мы не знаем, сколько из них мобилизованных днровцев. А они никак не влияют на итоговый расклад сил. Самое главное - это техника.
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07.05.2022 11:19 Ответить
в *********** уже мужиков мало, а те кто в даунецке еще остались, прячутся от петушилинских военкоматов
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07.05.2022 11:24 Ответить
на Херсонщині ще вдосталь мужиків, і по півдню Запорізької - також... Погонять їх касапи своїми заградотрядами на наші окопи....
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07.05.2022 12:06 Ответить
Якщо вони наші, то повернуть зброю проти тих хто їх гонить, а ми підтримаємо !
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07.05.2022 13:13 Ответить
А як же "макаров"?
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07.05.2022 11:28 Ответить
Він якраз одинадцятий.
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07.05.2022 11:31 Ответить
Ніяк 200-й літак не хоче падати, але сьогодні завтра він впаде.
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07.05.2022 11:31 Ответить
на день перемоги!!!!!!
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07.05.2022 12:33 Ответить
Слава Богу и ЗСУ! Этой ночью наши выдавили рашистов из Циркунов, Русских Тишек и Липцев! Это север Харькова, и это стратегические села, из них Харьков обстреливался с 24 -го февраля. Это реально перелом в борьбе за Харьков!
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07.05.2022 11:44 Ответить
Ну вот, скоро обитатели Наумовки, Журавлёвки, Лозового и прочих приграничных деревень ощутят прелесть прифронтовой жизни. Если будут пускать в свой палисадник хакасских миномётчиков и калмыцких артиллеристов, то с избой можно попрощаться.
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07.05.2022 12:23 Ответить
Вот так рашики и палятся. Сам догадаешься на чем?
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07.05.2022 12:30 Ответить
Ти угнєтаєшь єго за Русскій язик!
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07.05.2022 13:05 Ответить
100%
Очень грамотно написал, я бы даже сказал излишне
Ещё и слова какие - изба
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07.05.2022 13:12 Ответить
А что не так? Наумовка, Журавлёвка, Лозовое - это кацапия (хотя раньше была Украина), а там деревни и избы.
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07.05.2022 15:27 Ответить
мочать хлопці із заходу України ! Слава героям !
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07.05.2022 13:21 Ответить
Мочать українці москалів, не треба того розподілу.
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07.05.2022 14:12 Ответить
Надо не выдавливать, а уничтожать, и входить на территорию, когда в тепловизоре не видно ни одного орка, только так!
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07.05.2022 15:09 Ответить
а що у нас?
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07.05.2022 12:34 Ответить
25 тисяч дохлих русскіх свинособак... Чимала цифра, чи ні? Додамо подранків, це зазвичай двічі від вбитих. 25 + 50 = 75! А це вже щось! Якщо взяти що на початок війни армія орків була 170 000, то майже кожен другий русскій окупант-чікатіла нейтралізований! ЦЕ ДУЖЕ ГАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ! Українці найефективніші!

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07.05.2022 13:18 Ответить
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07.05.2022 14:25 Ответить
Ага Хведя, дують, дують. Насправді ви вже взяли Київ... чи таки взяли за щоку?
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07.05.2022 20:04 Ответить
 
 