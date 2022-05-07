Общие потери РФ с начала войны – около 25,1 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1122 танка и 2713 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 мая потери личного состава противника составляют около 25,1 тыс. человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1122 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 2713 (+27) ед,
артиллерийских систем - 509 (+7) ед,
РСЗО - 172 (+1) ед,
средств ПВО - 84(+1) ед,
самолетов - 199 (+0) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,
кораблей /катеров - 11 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17).
Специальной техники - 38(+0).
Крылатых ракет – 90 (+0).
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"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!", - отмечают в Генштабе ВСУ.
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Хотя может и нет смысла предупреждать...
Очень грамотно написал, я бы даже сказал излишне
Ещё и слова какие - изба