Общие потери РФ с начала войны – около 25,1 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1122 танка и 2713 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 мая потери личного состава противника составляют около 25,1 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1122 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 2713 (+27) ед,

артиллерийских систем - 509 (+7) ед,

РСЗО - 172 (+1) ед,

средств ПВО - 84(+1) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,

кораблей /катеров - 11 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17).

Специальной техники - 38(+0).

Крылатых ракет – 90 (+0).

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"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!", - отмечают в Генштабе ВСУ.